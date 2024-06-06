https://ria.ru/20240606/nashpushkin-1950649542.html

В юбилей поэта в Москве стартует грандиозный фестиваль "Наш Пушкин. 225"

В юбилей поэта в Москве стартует грандиозный фестиваль "Наш Пушкин. 225" - РИА Новости, 06.06.2024

В юбилей поэта в Москве стартует грандиозный фестиваль "Наш Пушкин. 225"

В день пушкинского юбилея в столице открывается фестиваль "Наш Пушкин. 225". Концертная программа пройдет в рамках Книжного фестиваля на Красной площади, будет... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T09:36

2024-06-06T09:36

2024-06-06T09:37

а. с. пушкин

москва

книжный фестиваль "красная площадь"

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/05/1950642465_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b68d4b15f0884a1da017235eb27ff0df.jpg

Москва, 6 июн ­– РИА Новости. В день пушкинского юбилея в столице открывается фестиваль "Наш Пушкин. 225". Концертная программа пройдет в рамках Книжного фестиваля на Красной площади, будет представлено два проекта – "Страна поэта" и "Литературная дуэль".Итогом "Страны поэта" станет большая антология произведений Пушкина на национальных языках России. Так, 6 июня на концерте прозвучат стихи классика на бурятском, белорусском и украинском языках. "Мы вновь живем в такое время, когда поэты выходят на площадь и читают стихи. Хочу всех пригласить на открытие фестиваля, где в большой концертной программе мы представим два основных формата нашего фестиваля – "Литературная дуэль" и "Страна поэта". Вы услышите, как звучит Пушкин на бурятском, белорусском и украинском языках – поверьте, довольно неожиданно", – отмечает президент фестиваля "Наш Пушкин. 225", поэт и переводчик, писатель и журналист Александр Вулых.Еще один проект фестиваля "Наш Пушкин. 225" – "Литературная дуэль". Это открытый национальный конкурс авторских произведений по мотивам творчества Пушкина. Первым в рамках поединка выступит рэп-исполнитель AnGry с композицией "Сказ о рыбаке и рыбке".По словам организаторов фестиваля, "Литературная дуэль" – это своего рода переосмысление творчества Пушкина современными поэтами, певцами и музыкантами."Конкурс дает креаторам возможность на время выступления стать самим Пушкиным: отталкиваясь от строчки в стихотворении великого поэта, представить свою версию развития событий этой истории, которую рассказал Александр Сергеевич. Уверен, что мы получим целый сборник таких версий – ведь участники этого поэтического поединка абсолютно разные - каждый со своим мировоззрением и творческим подходом. Исходя из этого, конкурс проводится по трем номинациям: "Поэтическое", "Стендап", "Свободная художественная форма", – рассказал Вулых.Для участия в конкурсе надо опубликовать на сайте nashpushkin.ru авторское произведение в формате текста и видео – это может быть стихотворение, стендап или работы в свободной творческой форме. В качестве эпиграфа нужно взять строки из произведений классика. Отбор будет проходить в несколько этапов: сначала экспертное жюри выберет до 100 заявок в каждой номинации, дальше Большое жюри сформирует список полуфиналистов из трех участников по каждому направлению. Параллельно будет идти народное голосование, победители которого также попадут в финал. Он пройдет в рамках празднования Дня города Москвы 7 сентября."Разумеется, наш фестиваль посвящен Пушкину, но для нас это в первую очередь фестиваль современных поэтов и вообще креаторов, переосмысляющих творчество великого поэта. Это еще и фестиваль читателей и слушателей, вообще широкой аудитории людей-носителей культурного кода, в котором "Пушкин – наше все", – подчеркивает президент фестиваля.Вулых также отмечает, что фестиваль будет максимально доступным и приближенным к широкой аудитории."И это не только зрелищность, но и язык, на котором поэт обращается к людям. Мы сделали фестиваль праздником поэтического языка – причем, не только русского", – рассказывает президент фестиваля.В день открытия фестиваля "Наш Пушкин. 225" в концерте на Красной площади наряду с поэтами, актерами и музыкальными коллективами "примет участие" цифровой аватар Пушкина: 3D-модель поэта создана командами Сбера – генерального партнера фестиваля. Они попытались воспроизвести манеру общения поэта по сохранившимся данным, а также добавили в систему огромное количество фактов о жизни и произведениях Пушкина. Анимация тела и лица формируется в режиме реального времени. В основе технологии – предсказывание наиболее вероятного ответа на вопрос реального собеседника. Разработчики подчеркивают, этот аватар – ни в коем случае не полноценная "цифровая личность".Фестиваль "Наш Пушкин. 225" проводится в 2024 году в честь празднования 225-летия со дня рождения поэта и направлен на сохранение и развитие нематериального этнокультурного достояния России, а также поддержку творческой молодежи страны. Начнется фестиваль в день рождения поэта, 6 июня 2024 года. Итоги будут подведены 4 ноября 2024 года, в День народного единства.

https://ria.ru/20240605/pushkin-1950557826.html

https://ria.ru/20240531/programmy-1949637932.html

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а. с. пушкин, москва, книжный фестиваль "красная площадь"