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Десантники оборудовали сеть пунктов воздушного наблюдения у Часова Яра
Десантники оборудовали сеть пунктов воздушного наблюдения у Часова Яра - РИА Новости, 06.06.2024
Десантники оборудовали сеть пунктов воздушного наблюдения у Часова Яра
Ивановские десантники оборудовали сеть пунктов воздушного наблюдения, которые позволяют своевременно уничтожать летательные аппараты ВСУ у города Часов Яр, за... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T05:09
2024-06-06T05:09
2024-06-06T05:09
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ЛУГАНСК, 6 июн - РИА Новости. Ивановские десантники оборудовали сеть пунктов воздушного наблюдения, которые позволяют своевременно уничтожать летательные аппараты ВСУ у города Часов Яр, за который идут бои в Донбассе, сообщили журналистам в министерстве обороны РФ. "Подразделения противовоздушной обороны Ивановского соединения ВДВ несут боевое дежурство прикрывая части и подразделения от средств воздушного нападения и разведки противника … Десантники (в районе города Часов Яр – ред.) оборудовали сеть пунктов воздушного наблюдения, которые позволяют своевременно уничтожать летательные аппараты воздушного противника", - сообщили в оборонном ведомстве. Уточняется, что на данном участке фронта для прикрытия воздушного пространства десантники используют переносные зенитные ракетные комплексы (ПЗРК) "Верба". "После обнаружения воздушных целей, десантники двумя пусками ракет с временных и основных стартовых позиций из ПЗРК "Верба" уничтожают БПЛА, в том числе из состава комплекса разведки и корректировки огня "Фурия", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240412/desant-1939494072.html
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часов яр, донбасс, россия, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии
Специальная военная операция на Украине, Часов Яр, Донбасс, Россия, Вооруженные силы Украины, Воздушно-десантные войска России
Десантники оборудовали сеть пунктов воздушного наблюдения у Часова Яра
Ивановский десант оборудовал сеть пунктов воздушного наблюдения у Часова Яра