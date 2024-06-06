https://ria.ru/20240606/nablyudenie-1950863151.html

Десантники оборудовали сеть пунктов воздушного наблюдения у Часова Яра

Десантники оборудовали сеть пунктов воздушного наблюдения у Часова Яра - РИА Новости, 06.06.2024

Десантники оборудовали сеть пунктов воздушного наблюдения у Часова Яра

Ивановские десантники оборудовали сеть пунктов воздушного наблюдения, которые позволяют своевременно уничтожать летательные аппараты ВСУ у города Часов Яр, за... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T05:09

2024-06-06T05:09

2024-06-06T05:09

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ЛУГАНСК, 6 июн - РИА Новости. Ивановские десантники оборудовали сеть пунктов воздушного наблюдения, которые позволяют своевременно уничтожать летательные аппараты ВСУ у города Часов Яр, за который идут бои в Донбассе, сообщили журналистам в министерстве обороны РФ. "Подразделения противовоздушной обороны Ивановского соединения ВДВ несут боевое дежурство прикрывая части и подразделения от средств воздушного нападения и разведки противника … Десантники (в районе города Часов Яр – ред.) оборудовали сеть пунктов воздушного наблюдения, которые позволяют своевременно уничтожать летательные аппараты воздушного противника", - сообщили в оборонном ведомстве. Уточняется, что на данном участке фронта для прикрытия воздушного пространства десантники используют переносные зенитные ракетные комплексы (ПЗРК) "Верба". "После обнаружения воздушных целей, десантники двумя пусками ракет с временных и основных стартовых позиций из ПЗРК "Верба" уничтожают БПЛА, в том числе из состава комплекса разведки и корректировки огня "Фурия", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240412/desant-1939494072.html

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часов яр, донбасс, россия, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии