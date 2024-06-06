https://ria.ru/20240606/nabiullina-1950944390.html
Набиуллина ответила на вопрос о смене позиции по налогам на бизнес
Набиуллина ответила на вопрос о смене позиции по налогам на бизнес - РИА Новости, 06.06.2024
Набиуллина ответила на вопрос о смене позиции по налогам на бизнес
Глава Банка России Эльвира Набиуллина завила, что ее позиция по налогам на бизнес не изменилась - нужно либо резать расходы, либо менять налоги. РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T12:05
2024-06-06T12:05
2024-06-06T12:33
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Глава Банка России Эльвира Набиуллина завила, что ее позиция по налогам на бизнес не изменилась - нужно либо резать расходы, либо менять налоги. Год назад на макроэкономической сессии ПМЭФ обсуждалось изменение налогов на бизнес. Тогда глава ЦБ заявила, что надо либо резать расходы, либо решиться на изменение налогов - по-другому не бывает. При этом она отмечала, что худший сценарий - всем пропорционально сокращать расходы, тогда результат нигде не будет достигнут. "Не изменилась", - ответила глава ЦБ на вопрос о том, не поменялась ли ее точка зрения на вопрос совершенствования налоговой системы России. Правительство на прошлой неделе внесло в Госдуму предложения по изменению в налоговую систему России. В частности, предлагается перейти к расширенной прогрессии налога на доходы физлиц: ставка в 13% сохраняется для годового дохода до 2,4 миллиона рублей, а самая высокая ставка составит 22% для доходов выше 50 миллионов рублей. Кроме того, ведомство предлагает ставку на прибыль организаций в 25%, а также ряд других налоговых новаций. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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экономика, россия, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), госдума рф
ПМЭФ-2024, Экономика, Россия, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Госдума РФ
Набиуллина ответила на вопрос о смене позиции по налогам на бизнес
Набиуллина заявила, что ее позиция по налогам на бизнес не изменилась
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Глава Банка России Эльвира Набиуллина завила, что ее позиция по налогам на бизнес не изменилась - нужно либо резать расходы, либо менять налоги.
Год назад на макроэкономической сессии ПМЭФ обсуждалось изменение налогов на бизнес. Тогда глава ЦБ заявила, что надо либо резать расходы, либо решиться на изменение налогов - по-другому не бывает. При этом она отмечала, что худший сценарий - всем пропорционально сокращать расходы, тогда результат нигде не будет достигнут.
«
"Не изменилась", - ответила глава ЦБ на вопрос о том, не поменялась ли ее точка зрения на вопрос совершенствования налоговой системы России.
Правительство на прошлой неделе внесло в Госдуму предложения по изменению в налоговую систему России. В частности, предлагается перейти к расширенной прогрессии налога на доходы физлиц: ставка в 13% сохраняется для годового дохода до 2,4 миллиона рублей, а самая высокая ставка составит 22% для доходов выше 50 миллионов рублей. Кроме того, ведомство предлагает ставку на прибыль организаций в 25%, а также ряд других налоговых новаций.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.