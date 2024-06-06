https://ria.ru/20240606/nabiullina-1950905032.html
Набиуллина рассказала, почему люди берут кредиты
Набиуллина рассказала, почему люди берут кредиты - РИА Новости, 06.06.2024
Набиуллина рассказала, почему люди берут кредиты
Люди берут кредиты и от безысходности, и от хорошей жизни, это парадокс, однако берущие ссуды - всегда оптимисты, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T10:22
2024-06-06T10:22
2024-06-06T11:20
пмэф-2024
экономика
эльвира набиуллина
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Люди берут кредиты и от безысходности, и от хорошей жизни, это парадокс, однако берущие ссуды - всегда оптимисты, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на ПМЭФ."Казалось бы, это парадокс, но действительно в жизни люди берут кредиты и от плохой жизни, и от безысходности, и от хорошей жизни, от того, что за счет будущих доходов, в которых они уверены, они могут профинансировать улучшение жизни сейчас", - сказала Набиуллина в ходе сессии "Российская экономика: как обеспечить достижение национальных целей".."Действительно, мы несколько лет назад видели тенденцию роста кредитов у людей уже закредитованных, уже и с низким уровнем доходов - это никуда не делось, потому что потребность у людей с невысокими доходами в кредитах сохраняется", - продолжила она.По ее словам, можно посмотреть, как растут микрозаймы, которые даются в основном таким людям: рост на 34% в прошлом году. "Но оговорюсь сразу, это все равно не очень большая сумма - это 3% от розничных кредитов в банковской системе, но тем не менее темпы роста высокие", - отметила она.Набиуллина при этом добавила, что "те, кто берут кредиты - всегда оптимисты". Однако она напомнила, что бывают периоды, когда кредитование населения падает.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 5-8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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экономика, эльвира набиуллина
ПМЭФ-2024, Экономика, Эльвира Набиуллина
Набиуллина рассказала, почему люди берут кредиты
Набиуллина: люди берут кредиты и от безысходности, и от хорошей жизни
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Люди берут кредиты и от безысходности, и от хорошей жизни, это парадокс, однако берущие ссуды - всегда оптимисты, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на ПМЭФ.
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"Казалось бы, это парадокс, но действительно в жизни люди берут кредиты и от плохой жизни, и от безысходности, и от хорошей жизни, от того, что за счет будущих доходов, в которых они уверены, они могут профинансировать улучшение жизни сейчас", - сказала Набиуллина в ходе сессии "Российская экономика: как обеспечить достижение национальных целей"..
"Действительно, мы несколько лет назад видели тенденцию роста кредитов у людей уже закредитованных, уже и с низким уровнем доходов - это никуда не делось, потому что потребность у людей с невысокими доходами в кредитах сохраняется", - продолжила она.
По ее словам, можно посмотреть, как растут микрозаймы, которые даются в основном таким людям: рост на 34% в прошлом году. "Но оговорюсь сразу, это все равно не очень большая сумма - это 3% от розничных кредитов в банковской системе, но тем не менее темпы роста высокие", - отметила она.
Набиуллина при этом добавила, что "те, кто берут кредиты - всегда оптимисты". Однако она напомнила, что бывают периоды, когда кредитование населения падает.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 5-8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.