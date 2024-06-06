https://ria.ru/20240606/nabiullina-1950901036.html
Набиуллина призвала сократить объемы льготных кредитных программ
Набиуллина призвала сократить объемы льготных кредитных программ - РИА Новости, 06.06.2024
Набиуллина призвала сократить объемы льготных кредитных программ
Объемы льготных кредитных программ в России надо сокращать, сделать их точечными, тогда кредиты для всех остальных участников рынка будут доступнее, заявила... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T10:12
2024-06-06T10:12
2024-06-06T12:37
пмэф-2024
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эльвира набиуллина
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн – РИА Новости. Объемы льготных кредитных программ в России надо сокращать, сделать их точечными, тогда кредиты для всех остальных участников рынка будут доступнее, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на ПМЭФ. "Есть выбор, бюджет может увеличить эти льготные программы сейчас, это сработает для узкого круга отраслей, но тогда для всех остальных кредит будет недоступный. … Либо объемы льготных программ (надо - ред.) сокращать, строго приоритизировать, только на … самое нужное, и кредиты будут более доступны для всех остальных, в том числе и инвестиционные", - сказала Набиуллина в ходе сессии "Российская экономика: как обеспечить достижение национальных целей". Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240216/kredit-1927816036.html
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экономика, россия, эльвира набиуллина
ПМЭФ-2024, Экономика, Россия, Эльвира Набиуллина
Набиуллина призвала сократить объемы льготных кредитных программ
Набиуллина: льготные программы надо сокращать, чтобы кредиты были доступнее