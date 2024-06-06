https://ria.ru/20240606/nabiullina-1950901036.html

Набиуллина призвала сократить объемы льготных кредитных программ

Набиуллина призвала сократить объемы льготных кредитных программ - РИА Новости, 06.06.2024

Набиуллина призвала сократить объемы льготных кредитных программ

Объемы льготных кредитных программ в России надо сокращать, сделать их точечными, тогда кредиты для всех остальных участников рынка будут доступнее, заявила... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T10:12

2024-06-06T10:12

2024-06-06T12:37

пмэф-2024

экономика

россия

эльвира набиуллина

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн – РИА Новости. Объемы льготных кредитных программ в России надо сокращать, сделать их точечными, тогда кредиты для всех остальных участников рынка будут доступнее, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на ПМЭФ. "Есть выбор, бюджет может увеличить эти льготные программы сейчас, это сработает для узкого круга отраслей, но тогда для всех остальных кредит будет недоступный. … Либо объемы льготных программ (надо - ред.) сокращать, строго приоритизировать, только на … самое нужное, и кредиты будут более доступны для всех остальных, в том числе и инвестиционные", - сказала Набиуллина в ходе сессии "Российская экономика: как обеспечить достижение национальных целей". Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240216/kredit-1927816036.html

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экономика, россия, эльвира набиуллина