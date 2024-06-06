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Набиуллина призвала сократить объемы льготных кредитных программ - РИА Новости, 06.06.2024
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Символика Санкт-Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
ПМЭФ-2024
 
10:12 06.06.2024 (обновлено: 12:37 06.06.2024)
https://ria.ru/20240606/nabiullina-1950901036.html
Набиуллина призвала сократить объемы льготных кредитных программ
Набиуллина призвала сократить объемы льготных кредитных программ - РИА Новости, 06.06.2024
Набиуллина призвала сократить объемы льготных кредитных программ
Объемы льготных кредитных программ в России надо сокращать, сделать их точечными, тогда кредиты для всех остальных участников рынка будут доступнее, заявила... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T10:12
2024-06-06T12:37
пмэф-2024
экономика
россия
эльвира набиуллина
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн – РИА Новости. Объемы льготных кредитных программ в России надо сокращать, сделать их точечными, тогда кредиты для всех остальных участников рынка будут доступнее, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на ПМЭФ. "Есть выбор, бюджет может увеличить эти льготные программы сейчас, это сработает для узкого круга отраслей, но тогда для всех остальных кредит будет недоступный. … Либо объемы льготных программ (надо - ред.) сокращать, строго приоритизировать, только на … самое нужное, и кредиты будут более доступны для всех остальных, в том числе и инвестиционные", - сказала Набиуллина в ходе сессии "Российская экономика: как обеспечить достижение национальных целей". Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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экономика, россия, эльвира набиуллина
ПМЭФ-2024, Экономика, Россия, Эльвира Набиуллина
Набиуллина призвала сократить объемы льготных кредитных программ

Набиуллина: льготные программы надо сокращать, чтобы кредиты были доступнее

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПредседатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина . Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн – РИА Новости. Объемы льготных кредитных программ в России надо сокращать, сделать их точечными, тогда кредиты для всех остальных участников рынка будут доступнее, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на ПМЭФ.
«
"Есть выбор, бюджет может увеличить эти льготные программы сейчас, это сработает для узкого круга отраслей, но тогда для всех остальных кредит будет недоступный. … Либо объемы льготных программ (надо - ред.) сокращать, строго приоритизировать, только на … самое нужное, и кредиты будут более доступны для всех остальных, в том числе и инвестиционные", - сказала Набиуллина в ходе сессии "Российская экономика: как обеспечить достижение национальных целей".
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
Набиуллина призвала быстрее ввести период охлаждения по крупным кредитам
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ПМЭФ-2024ЭкономикаРоссияЭльвира Набиуллина
 
 
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