https://ria.ru/20240606/nabiullina-1950898858.html

Ценовая стабильность дает умеренные долгосрочные кредиты, заявила глава ЦБ

Ценовая стабильность дает умеренные долгосрочные кредиты, заявила глава ЦБ - РИА Новости, 06.06.2024

Ценовая стабильность дает умеренные долгосрочные кредиты, заявила глава ЦБ

Только ценовая стабильность дает умеренные долгосрочные ставки по кредитам, при высокой инфляции они доступны только при субсидировании со стороны государства,... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T10:04

2024-06-06T10:04

2024-06-06T10:04

пмэф-2024

экономика

эльвира набиуллина

центральный банк рф (цб рф)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Только ценовая стабильность дает умеренные долгосрочные ставки по кредитам, при высокой инфляции они доступны только при субсидировании со стороны государства, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая на ПМЭФ. "Только ценовая стабильность дает умеренные долгосрочные (кредитные - ред.) ставки. При высокой инфляции не бывает доступного долгосрочного кредита, если он не субсидируется государством", - сказала Набиуллина. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240602/smi-1949970999.html

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экономика, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)