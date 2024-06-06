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Ценовая стабильность дает умеренные долгосрочные кредиты, заявила глава ЦБ
Ценовая стабильность дает умеренные долгосрочные кредиты, заявила глава ЦБ - РИА Новости, 06.06.2024
Ценовая стабильность дает умеренные долгосрочные кредиты, заявила глава ЦБ
Только ценовая стабильность дает умеренные долгосрочные ставки по кредитам, при высокой инфляции они доступны только при субсидировании со стороны государства,... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T10:04
2024-06-06T10:04
2024-06-06T10:04
пмэф-2024
экономика
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Только ценовая стабильность дает умеренные долгосрочные ставки по кредитам, при высокой инфляции они доступны только при субсидировании со стороны государства, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая на ПМЭФ. "Только ценовая стабильность дает умеренные долгосрочные (кредитные - ред.) ставки. При высокой инфляции не бывает доступного долгосрочного кредита, если он не субсидируется государством", - сказала Набиуллина. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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экономика, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)
ПМЭФ-2024, Экономика, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Ценовая стабильность дает умеренные долгосрочные кредиты, заявила глава ЦБ
Набиуллина: только ценовая стабильность дает умеренные ставки на кредиты