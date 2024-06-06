https://ria.ru/20240606/nabiullina-1950883433.html
Набиуллина призвала сохранять макроэкономическую стабильность
Набиуллина призвала сохранять макроэкономическую стабильность - РИА Новости, 06.06.2024
Набиуллина призвала сохранять макроэкономическую стабильность
Макроэкономическую стабильность в России надо сохранять и не разрушать, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T09:18
2024-06-06T09:18
2024-06-06T09:28
пмэф-2024
экономика
россия
эльвира набиуллина
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Макроэкономическую стабильность в России надо сохранять и не разрушать, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина."Макроэкономическая стабильность - это та основа, которую надо сохранять и не разрушать", - сказала Набиуллина, выступая на ПМЭФ.Глава ЦБ напомнила, что у России появился опыт жизни при невысокой инфляции, который длился примерно 5 лет. "Мы увидели, к чему это приводит. У нас появилось долгосрочное финансирование, ипотека тогда начала расти при ставке рыночной 8-9% и без дорогостоящих бюджетных программ", - добавила она.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 5-8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240605/putin-1950823934.html
https://ria.ru/20240606/siyyarto-1950880261.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, эльвира набиуллина
ПМЭФ-2024, Экономика, Россия, Эльвира Набиуллина
Набиуллина призвала сохранять макроэкономическую стабильность
Набиуллина: макроэкономическую стабильность России надо сохранять и не разрушать