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Набиуллина призвала сохранять макроэкономическую стабильность - РИА Новости, 06.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
09:18 06.06.2024 (обновлено: 09:28 06.06.2024)
https://ria.ru/20240606/nabiullina-1950883433.html
Набиуллина призвала сохранять макроэкономическую стабильность
Набиуллина призвала сохранять макроэкономическую стабильность - РИА Новости, 06.06.2024
Набиуллина призвала сохранять макроэкономическую стабильность
Макроэкономическую стабильность в России надо сохранять и не разрушать, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T09:18
2024-06-06T09:28
пмэф-2024
экономика
россия
эльвира набиуллина
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Макроэкономическую стабильность в России надо сохранять и не разрушать, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина."Макроэкономическая стабильность - это та основа, которую надо сохранять и не разрушать", - сказала Набиуллина, выступая на ПМЭФ.Глава ЦБ напомнила, что у России появился опыт жизни при невысокой инфляции, который длился примерно 5 лет. "Мы увидели, к чему это приводит. У нас появилось долгосрочное финансирование, ипотека тогда начала расти при ставке рыночной 8-9% и без дорогостоящих бюджетных программ", - добавила она.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 5-8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240605/putin-1950823934.html
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экономика, россия, эльвира набиуллина
ПМЭФ-2024, Экономика, Россия, Эльвира Набиуллина
Набиуллина призвала сохранять макроэкономическую стабильность

Набиуллина: макроэкономическую стабильность России надо сохранять и не разрушать

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПредседатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Макроэкономическую стабильность в России надо сохранять и не разрушать, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
"Макроэкономическая стабильность - это та основа, которую надо сохранять и не разрушать", - сказала Набиуллина, выступая на ПМЭФ.
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Глава ЦБ напомнила, что у России появился опыт жизни при невысокой инфляции, который длился примерно 5 лет. "Мы увидели, к чему это приводит. У нас появилось долгосрочное финансирование, ипотека тогда начала расти при ставке рыночной 8-9% и без дорогостоящих бюджетных программ", - добавила она.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 5-8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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ПМЭФ-2024ЭкономикаРоссияЭльвира Набиуллина
 
 
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