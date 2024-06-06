https://ria.ru/20240606/mosinzhproekt-1950923338.html
Чемпионат на Кубок "Мосинжпроекта" собрал рекордное число участников
Чемпионат на Кубок "Мосинжпроекта" собрал рекордное число участников - РИА Новости, 06.06.2024
Чемпионат на Кубок "Мосинжпроекта" собрал рекордное число участников
Чемпионат на Кубок "Мосинжпроекта" по строительно-монтажным работам, проходящий в Москве с 3 по 7 июня, собрал рекордное количество участников - свыше 200... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T10:00
2024-06-06T10:00
2024-06-06T12:20
москва
городское хозяйство москвы
россия
мосинжпроект
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Чемпионат на Кубок "Мосинжпроекта" по строительно-монтажным работам, проходящий в Москве с 3 по 7 июня, собрал рекордное количество участников - свыше 200 человек."В этом году чемпионат по строительно-монтажным работам собрал на своей площадке свыше 200 сотрудников из 20 отраслевых организаций Москвы и студентов, обучающихся по строительным специальностям, что превышает число участников предыдущего конкурса вдвое, причем на этот раз они представляют не только дочерние и подрядные компании "Мосинжпроекта", но и предприятия, не входящие в периметр работы холдинга", – сообщил гендиректор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов.Как отметил он, среди новых компаний-участниц – лидеры жилищного и промышленного строительства и специалисты по капитальному ремонту. В состав жюри вошли не только эксперты холдинга, его партнеры, но и независимые представители ведомственных и надзорных органов, а также компаний-призеров чемпионата прошлого года.Глава инжинирингового холдинга уточнил, что число номинаций в этом году увеличилось вдвое, в частности добавились "Отделочные работы", "Пусконаладочные работы", электромонтаж различных видов сетей.Как пояснил замгендиректора АО "Мосинжпроект" по качеству, охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды Владимир Доровский, конкурсные задания максимально приближены к реальным задачам, а на площадках работает специальная апелляционная комиссия. По его словам, ко всем участникам чемпионата предъявляются высокие требования: баллы снимаются за несоблюдение любых правил охраны труда и обеспечения качества при выполнении заданий, поскольку безопасность и здоровье специалистов и окружающих – главный приоритет работы холдинга.Заместитель гендиректора холдинга по кадровой политике Григорий Мазитов отметил важность мероприятия как для его организаторов, партнеров и участников, так и для строительной отрасли города в целом."Чемпионат – это не только уникальная возможность заявить о себе для новых участников и подтвердить профессионализм для уже проверенных специалистов, но и площадка для обмена опытом и знаниями общегородского масштаба, которая вносит непосредственный вклад в комплексное развитие столичной стройиндустрии", - подчеркнул он."Мосинжпроект" – один из крупнейших инжиниринговых холдингов России и участник реализации ключевых градостроительных программ Москвы, включенный в перечень системообразующих организаций российской экономики в сфере строительства и ЖКХ. Специалисты холдинга приняли участие в создании свыше 6 тысяч километров автодорог, более 100 мостов и эстакад. С участием "Мосинжпроекта" за 12 лет введено свыше 160 километров линий и 75 станций метрополитена, построено и реконструировано 12 электродепо, а также создан ряд знаковых объектов гражданского строительства.Акционерное общество "Мосинжпроект"ИНН: 7701885820, erid: F7NfYUJCUneLs28eSE7k
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, городское хозяйство москвы, россия, мосинжпроект
Москва, Городское хозяйство Москвы, Россия, Мосинжпроект
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости.
Чемпионат на Кубок "Мосинжпроекта"
по строительно-монтажным работам, проходящий в Москве с 3 по 7 июня, собрал рекордное количество участников - свыше 200 человек.
"В этом году чемпионат по строительно-монтажным работам собрал на своей площадке свыше 200 сотрудников из 20 отраслевых организаций Москвы и студентов, обучающихся по строительным специальностям, что превышает число участников предыдущего конкурса вдвое, причем на этот раз они представляют не только дочерние и подрядные компании "Мосинжпроекта", но и предприятия, не входящие в периметр работы холдинга", – сообщил гендиректор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов.
Как отметил он, среди новых компаний-участниц – лидеры жилищного и промышленного строительства и специалисты по капитальному ремонту. В состав жюри вошли не только эксперты холдинга, его партнеры, но и независимые представители ведомственных и надзорных органов, а также компаний-призеров чемпионата прошлого года.
Глава инжинирингового холдинга уточнил, что число номинаций в этом году увеличилось вдвое, в частности добавились "Отделочные работы", "Пусконаладочные работы", электромонтаж различных видов сетей.
Как пояснил замгендиректора АО "Мосинжпроект" по качеству, охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды Владимир Доровский, конкурсные задания максимально приближены к реальным задачам, а на площадках работает специальная апелляционная комиссия. По его словам, ко всем участникам чемпионата предъявляются высокие требования: баллы снимаются за несоблюдение любых правил охраны труда и обеспечения качества при выполнении заданий, поскольку безопасность и здоровье специалистов и окружающих – главный приоритет работы холдинга.
Заместитель гендиректора холдинга по кадровой политике Григорий Мазитов отметил важность мероприятия как для его организаторов, партнеров и участников, так и для строительной отрасли города в целом.
"Чемпионат – это не только уникальная возможность заявить о себе для новых участников и подтвердить профессионализм для уже проверенных специалистов, но и площадка для обмена опытом и знаниями общегородского масштаба, которая вносит непосредственный вклад в комплексное развитие столичной стройиндустрии", - подчеркнул он.
"Мосинжпроект" – один из крупнейших инжиниринговых холдингов России
и участник реализации ключевых градостроительных программ Москвы, включенный в перечень системообразующих организаций российской экономики в сфере строительства и ЖКХ. Специалисты холдинга приняли участие в создании свыше 6 тысяч километров автодорог, более 100 мостов и эстакад. С участием "Мосинжпроекта" за 12 лет введено свыше 160 километров линий и 75 станций метрополитена, построено и реконструировано 12 электродепо, а также создан ряд знаковых объектов гражданского строительства.
Акционерное общество "Мосинжпроект"
ИНН: 7701885820, erid: F7NfYUJCUneLs28eSE7k