https://ria.ru/20240606/mosinzhproekt-1950923338.html

Чемпионат на Кубок "Мосинжпроекта" собрал рекордное число участников

Чемпионат на Кубок "Мосинжпроекта" собрал рекордное число участников - РИА Новости, 06.06.2024

Чемпионат на Кубок "Мосинжпроекта" собрал рекордное число участников

Чемпионат на Кубок "Мосинжпроекта" по строительно-монтажным работам, проходящий в Москве с 3 по 7 июня, собрал рекордное количество участников - свыше 200... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T10:00

2024-06-06T10:00

2024-06-06T12:20

москва

городское хозяйство москвы

россия

мосинжпроект

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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Чемпионат на Кубок "Мосинжпроекта" по строительно-монтажным работам, проходящий в Москве с 3 по 7 июня, собрал рекордное количество участников - свыше 200 человек."В этом году чемпионат по строительно-монтажным работам собрал на своей площадке свыше 200 сотрудников из 20 отраслевых организаций Москвы и студентов, обучающихся по строительным специальностям, что превышает число участников предыдущего конкурса вдвое, причем на этот раз они представляют не только дочерние и подрядные компании "Мосинжпроекта", но и предприятия, не входящие в периметр работы холдинга", – сообщил гендиректор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов.Как отметил он, среди новых компаний-участниц – лидеры жилищного и промышленного строительства и специалисты по капитальному ремонту. В состав жюри вошли не только эксперты холдинга, его партнеры, но и независимые представители ведомственных и надзорных органов, а также компаний-призеров чемпионата прошлого года.Глава инжинирингового холдинга уточнил, что число номинаций в этом году увеличилось вдвое, в частности добавились "Отделочные работы", "Пусконаладочные работы", электромонтаж различных видов сетей.Как пояснил замгендиректора АО "Мосинжпроект" по качеству, охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды Владимир Доровский, конкурсные задания максимально приближены к реальным задачам, а на площадках работает специальная апелляционная комиссия. По его словам, ко всем участникам чемпионата предъявляются высокие требования: баллы снимаются за несоблюдение любых правил охраны труда и обеспечения качества при выполнении заданий, поскольку безопасность и здоровье специалистов и окружающих – главный приоритет работы холдинга.Заместитель гендиректора холдинга по кадровой политике Григорий Мазитов отметил важность мероприятия как для его организаторов, партнеров и участников, так и для строительной отрасли города в целом."Чемпионат – это не только уникальная возможность заявить о себе для новых участников и подтвердить профессионализм для уже проверенных специалистов, но и площадка для обмена опытом и знаниями общегородского масштаба, которая вносит непосредственный вклад в комплексное развитие столичной стройиндустрии", - подчеркнул он."Мосинжпроект" – один из крупнейших инжиниринговых холдингов России и участник реализации ключевых градостроительных программ Москвы, включенный в перечень системообразующих организаций российской экономики в сфере строительства и ЖКХ. Специалисты холдинга приняли участие в создании свыше 6 тысяч километров автодорог, более 100 мостов и эстакад. С участием "Мосинжпроекта" за 12 лет введено свыше 160 километров линий и 75 станций метрополитена, построено и реконструировано 12 электродепо, а также создан ряд знаковых объектов гражданского строительства.Акционерное общество "Мосинжпроект"ИНН: 7701885820, erid: F7NfYUJCUneLs28eSE7k

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, городское хозяйство москвы, россия, мосинжпроект