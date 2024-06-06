https://ria.ru/20240606/moschnosti-1951004020.html

Цыбульский заявил о важности подготовки береговых мощностей для Севморпути

Цыбульский заявил о важности подготовки береговых мощностей для Севморпути - РИА Новости, 06.06.2024

Цыбульский заявил о важности подготовки береговых мощностей для Севморпути

Северный морской путь становится главной международной морской артерией, и для его развития важно не только строить ледоколы и суда для трасс, но и готовить... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T14:21

2024-06-06T14:21

2024-06-06T14:21

архангельская область

технологии

архангельская область

россия

архангельск

александр цыбульский

пмэф

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн – РИА Новости. Северный морской путь становится главной международной морской артерией, и для его развития важно не только строить ледоколы и суда для трасс, но и готовить береговую базу, что уже делается в Архангельской области, сообщил губернатор Архангельской области Александр Цыбульский на панельной сессии "Северный морской путь: расширяя арктические горизонты" в рамках ПМЭФ. Цыбульский рассказал о ключевых преимуществах и перспективах Архангельского транспортного узла в новой системе цепочек поставок грузов по Севморпути. В частности, это близость Архангельска к промышленным центрам Северо-Запада России, Урала, Коми, Сибири; надежное и эффективное сообщение с другими регионами России смежными видами транспорта; наличие современного высокопроизводительного оборудования, опытного персонала и цифровых сервисов, специализированного контейнерного терминала и другие. По сути, это многопрофильный морской порт круглогодичной навигации с выходом в Мировой океан без пересечения территориальных вод других государств. Существующие глубины позволяют принимать суда с осадкой до 9,2 метра дедвейтом до 35 тысяч тонн. Проектные возможности по грузообороту составляют порядка 11 миллионов тонн в год. Цыбульский подчеркнул, что значимость Северного морского пути сегодня ни у кого не вызывает сомнений, это основная транспортная артерия, которая в перспективе 30-40 ближайших лет перевернет мировую торговлю и мировую логистику. По словам губернатора, нет сомнений в необходимости строительства атомного ледокольного флота, судов обеспечения безопасности по трассе СМП – эти процессы уже идут. "Сейчас очень важно, чтобы к выполнению новых масштабных задач была готова и береговая инфраструктура – важнейшая часть в общей системе СМП. В этом контексте мы работаем над развитием Архангельского транспортного узла, уже имея целый ряд преимуществ", – сказал губернатор. Глава региона отметил, что надо увеличивать и строить новые выходы на Северный морской путь, и здесь Архангельский порт может стать хорошим подспорьем. "Исходя из наших условий – природных, глубинных, наш порт круглогодичный, но замерзающий – мы сможем обеспечить грузовую базу порядка 50 миллионов тонн, это тот груз, который транзитом может пройти через нас", – подчеркнул Цыбульский. Он привел пример морского порта в китайском городе Далянь, который недавно посетила архангельская делегация и где к 2030 году планируется увеличить перевалку грузов до 450 миллионов тонн. Часть этого грузооборота может транзитом пройти через Архангельскую область. "При этом в три раза быстрее доставить груз сегодня становится принципиально важным. А нам очень важно для этого обеспечить конкурентные условия, а значит, снять издержки с бизнеса, касающиеся ледокольных работ", – пояснил губернатор, добавив, что сначала необходимо предоставить более выгодные условия, а для этого нужно "раскатать маршрут". Сегодня порт Архангельск является одной из основных отправных точек для субсидируемых каботажных перевозок между морскими портами Северо-Запада, Арктики и Дальнего Востока России через акваторию Северного морского пути. Перевозка грузов на таких рейсах осуществляется по льготным тарифам морского фрахта. Повышенный интерес к таким рейсам проявляют участники северного завоза и экспортеры, у которых конечной точкой доставки продукции является Китай. Они смогут по льготным тарифам доставить груз в порты Владивостока, Сахалина или Находки по СМП, минуя загруженный Восточный полигон железных дорог, и далее перегрузить товары на морские суда в направлении портов Китая. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.

https://ria.ru/20240205/sevmorput-1925431320.html

https://ria.ru/20231211/port-1915192167.html

https://ria.ru/20240508/reysy-1944748837.html

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россия

архангельск

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Алёна Пава

технологии, архангельская область, россия, архангельск, александр цыбульский, пмэф