https://ria.ru/20240606/mishustin-1950914126.html
Мишустин призвал повышать интерес к развитию русского языка
Мишустин призвал повышать интерес к развитию русского языка - РИА Новости, 06.06.2024
Мишустин призвал повышать интерес к развитию русского языка
Премьер-министр России Михаил Мишустин в поздравлении с Днем русского языка отметил важность сохранения исторической памяти, развития и популяризации русского... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T10:50
2024-06-06T10:50
2024-06-06T10:50
культура
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин в поздравлении с Днем русского языка отметил важность сохранения исторической памяти, развития и популяризации русского языка, повышения интереса к его изучению, соответствующий текст опубликован на сайте кабмина РФ. "Уважаемые друзья! Поздравляю вас с Днём русского языка. Сегодня особенно важно сохранить историческую память, развивать и популяризировать родной язык. Повышать интерес к его изучению, уровень и качество преподавания, внедрять инновационные технологии, чтобы в полной мере раскрыть его красоту и выразительность для миллионов людей", - говорится в сообщении. Мишустин добавил, что праздник отмечается в день рождения великого поэта Александра Сергеевича Пушкина, чьи выдающиеся произведения стали эталоном литературного стиля и символом величия русского языка, легли в основу музыкальных шедевров и до сих пор продолжают вдохновлять и завораживать миллионы людей.
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россия, михаил мишустин
Культура, Россия, Михаил Мишустин
Мишустин призвал повышать интерес к развитию русского языка
Мишустин: сейчас важно сохранить историческую память, развивать русский язык
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин в поздравлении с Днем русского языка отметил важность сохранения исторической памяти, развития и популяризации русского языка, повышения интереса к его изучению, соответствующий текст опубликован на сайте кабмина РФ.
«
"Уважаемые друзья! Поздравляю вас с Днём русского языка. Сегодня особенно важно сохранить историческую память, развивать и популяризировать родной язык. Повышать интерес к его изучению, уровень и качество преподавания, внедрять инновационные технологии, чтобы в полной мере раскрыть его красоту и выразительность для миллионов людей", - говорится в сообщении.
Мишустин добавил, что праздник отмечается в день рождения великого поэта Александра Сергеевича Пушкина, чьи выдающиеся произведения стали эталоном литературного стиля и символом величия русского языка, легли в основу музыкальных шедевров и до сих пор продолжают вдохновлять и завораживать миллионы людей.