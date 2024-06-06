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Мишустин призвал повышать интерес к развитию русского языка - РИА Новости, 06.06.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
10:50 06.06.2024
https://ria.ru/20240606/mishustin-1950914126.html
Мишустин призвал повышать интерес к развитию русского языка
Мишустин призвал повышать интерес к развитию русского языка - РИА Новости, 06.06.2024
Мишустин призвал повышать интерес к развитию русского языка
Премьер-министр России Михаил Мишустин в поздравлении с Днем русского языка отметил важность сохранения исторической памяти, развития и популяризации русского... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T10:50
2024-06-06T10:50
культура
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин в поздравлении с Днем русского языка отметил важность сохранения исторической памяти, развития и популяризации русского языка, повышения интереса к его изучению, соответствующий текст опубликован на сайте кабмина РФ. "Уважаемые друзья! Поздравляю вас с Днём русского языка. Сегодня особенно важно сохранить историческую память, развивать и популяризировать родной язык. Повышать интерес к его изучению, уровень и качество преподавания, внедрять инновационные технологии, чтобы в полной мере раскрыть его красоту и выразительность для миллионов людей", - говорится в сообщении. Мишустин добавил, что праздник отмечается в день рождения великого поэта Александра Сергеевича Пушкина, чьи выдающиеся произведения стали эталоном литературного стиля и символом величия русского языка, легли в основу музыкальных шедевров и до сих пор продолжают вдохновлять и завораживать миллионы людей.
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россия, михаил мишустин
Культура, Россия, Михаил Мишустин
Мишустин призвал повышать интерес к развитию русского языка

Мишустин: сейчас важно сохранить историческую память, развивать русский язык

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин в поздравлении с Днем русского языка отметил важность сохранения исторической памяти, развития и популяризации русского языка, повышения интереса к его изучению, соответствующий текст опубликован на сайте кабмина РФ.
«
"Уважаемые друзья! Поздравляю вас с Днём русского языка. Сегодня особенно важно сохранить историческую память, развивать и популяризировать родной язык. Повышать интерес к его изучению, уровень и качество преподавания, внедрять инновационные технологии, чтобы в полной мере раскрыть его красоту и выразительность для миллионов людей", - говорится в сообщении.
Мишустин добавил, что праздник отмечается в день рождения великого поэта Александра Сергеевича Пушкина, чьи выдающиеся произведения стали эталоном литературного стиля и символом величия русского языка, легли в основу музыкальных шедевров и до сих пор продолжают вдохновлять и завораживать миллионы людей.
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10:33
 
КультураРоссияМихаил Мишустин
 
 
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