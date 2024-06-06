Рейтинг@Mail.ru
Группировка войск "Центр" улучшила тактическое положение - РИА Новости, 06.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:22 06.06.2024 (обновлено: 13:28 06.06.2024)
https://ria.ru/20240606/minoborony-1950982001.html
Группировка войск "Центр" улучшила тактическое положение
Группировка войск "Центр" улучшила тактическое положение - РИА Новости, 06.06.2024
Группировка войск "Центр" улучшила тактическое положение
Военнослужащие группировки войск РФ "Центр" за минувшие сутки отразили шесть контратак ВСУ, потери противника на данном участке фронта составили до 345 солдат,... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T13:22
2024-06-06T13:28
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
донецкая народная республика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/16/1941498124_0:192:3121:1948_1920x0_80_0_0_f06a98ca430138d4f76c9e6ba8177e1b.jpg
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Военнослужащие группировки войск РФ "Центр" за минувшие сутки отразили шесть контратак ВСУ, потери противника на данном участке фронта составили до 345 солдат, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение, а также нанесли поражение формированиям 71-й егерской, 23-й, 28-й механизированных бригад ВСУ, 109-й бригады теробороны и 2-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Евгеновка, Карловка, Новгородское и Селидово Донецкой Народной Республики. Отразили шесть контратак штурмовых групп 68-й егерской, 24-й, 47-й, 110-й и 118-й механизированных бригад ВСУ. Противник потерял до 345 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, два автомобиля, 155-миллиметровую гаубицу М777 производства США, четыре 152-миллиметровых гаубицы "Мста-Б" и 122-миллиметровую гаубицу Д-30", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240606/minoborony-1950979537.html
россия
украина
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/16/1941498124_392:0:3121:2047_1920x0_80_0_0_88f45fbaad665616a35444a8f157dd95.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Украина, Донецкая Народная Республика
Группировка войск "Центр" улучшила тактическое положение

Минобороны: ВСУ за сутки потеряли до 345 военных в зоне ответственности "Центра"

© РИА Новости / Станислав КрасильниковВоеннослужащие ВС РФ в зоне СВО
Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Военнослужащие группировки войск РФ "Центр" за минувшие сутки отразили шесть контратак ВСУ, потери противника на данном участке фронта составили до 345 солдат, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение, а также нанесли поражение формированиям 71-й егерской, 23-й, 28-й механизированных бригад ВСУ, 109-й бригады теробороны и 2-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Евгеновка, Карловка, Новгородское и Селидово Донецкой Народной Республики. Отразили шесть контратак штурмовых групп 68-й егерской, 24-й, 47-й, 110-й и 118-й механизированных бригад ВСУ. Противник потерял до 345 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, два автомобиля, 155-миллиметровую гаубицу М777 производства США, четыре 152-миллиметровых гаубицы "Мста-Б" и 122-миллиметровую гаубицу Д-30", - говорится в сообщении.
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
"Южная" группировка войск улучшила положение по переднему краю
13:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)УкраинаДонецкая Народная Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала