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Группировка войск "Центр" улучшила тактическое положение
Группировка войск "Центр" улучшила тактическое положение - РИА Новости, 06.06.2024
Группировка войск "Центр" улучшила тактическое положение
Военнослужащие группировки войск РФ "Центр" за минувшие сутки отразили шесть контратак ВСУ, потери противника на данном участке фронта составили до 345 солдат,... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T13:22
2024-06-06T13:22
2024-06-06T13:28
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Военнослужащие группировки войск РФ "Центр" за минувшие сутки отразили шесть контратак ВСУ, потери противника на данном участке фронта составили до 345 солдат, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение, а также нанесли поражение формированиям 71-й егерской, 23-й, 28-й механизированных бригад ВСУ, 109-й бригады теробороны и 2-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Евгеновка, Карловка, Новгородское и Селидово Донецкой Народной Республики. Отразили шесть контратак штурмовых групп 68-й егерской, 24-й, 47-й, 110-й и 118-й механизированных бригад ВСУ. Противник потерял до 345 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, два автомобиля, 155-миллиметровую гаубицу М777 производства США, четыре 152-миллиметровых гаубицы "Мста-Б" и 122-миллиметровую гаубицу Д-30", - говорится в сообщении.
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Украина, Донецкая Народная Республика
Группировка войск "Центр" улучшила тактическое положение
Минобороны: ВСУ за сутки потеряли до 345 военных в зоне ответственности "Центра"