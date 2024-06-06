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Группировка войск "Восток" заняла более выгодные рубежи - РИА Новости, 06.06.2024
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13:20 06.06.2024 (обновлено: 13:25 06.06.2024)
https://ria.ru/20240606/minoborony-1950980797.html
Группировка войск "Восток" заняла более выгодные рубежи
Группировка войск "Восток" заняла более выгодные рубежи - РИА Новости, 06.06.2024
Группировка войск "Восток" заняла более выгодные рубежи
Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи, ВСУ потеряли до 150 военнослужащих, две БМП, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T13:20
2024-06-06T13:25
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи, ВСУ потеряли до 150 военнослужащих, две БМП, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 58-й, 72-й механизированных бригад ВСУ, 102-й, 128-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Водяное, Нескучное и Урожайное Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.По данным ведомства, противник потерял до 150 военнослужащих, две боевые машины пехоты, девять автомобилей, 122-миллиметровую гаубицу Д-30 и 100-миллиметровую противотанковую пушку "Рапира".
https://ria.ru/20240606/minoborony-1950982001.html
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россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка войск "Восток" заняла более выгодные рубежи

Минобороны: ВСУ за сутки потеряли до 150 солдат в зоне ответственности "Востока"

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ в зоне СВО
Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи, ВСУ потеряли до 150 военнослужащих, две БМП, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 58-й, 72-й механизированных бригад ВСУ, 102-й, 128-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Водяное, Нескучное и Урожайное Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, противник потерял до 150 военнослужащих, две боевые машины пехоты, девять автомобилей, 122-миллиметровую гаубицу Д-30 и 100-миллиметровую противотанковую пушку "Рапира".
Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
Группировка войск "Центр" улучшила тактическое положение
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФУкраинаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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