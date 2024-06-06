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Группировка войск "Восток" заняла более выгодные рубежи
Группировка войск "Восток" заняла более выгодные рубежи - РИА Новости, 06.06.2024
Группировка войск "Восток" заняла более выгодные рубежи
Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи, ВСУ потеряли до 150 военнослужащих, две БМП, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T13:20
2024-06-06T13:20
2024-06-06T13:25
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи, ВСУ потеряли до 150 военнослужащих, две БМП, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 58-й, 72-й механизированных бригад ВСУ, 102-й, 128-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Водяное, Нескучное и Урожайное Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.По данным ведомства, противник потерял до 150 военнослужащих, две боевые машины пехоты, девять автомобилей, 122-миллиметровую гаубицу Д-30 и 100-миллиметровую противотанковую пушку "Рапира".
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка войск "Восток" заняла более выгодные рубежи
Минобороны: ВСУ за сутки потеряли до 150 солдат в зоне ответственности "Востока"
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи, ВСУ потеряли до 150 военнослужащих, две БМП, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 58-й, 72-й механизированных бригад ВСУ, 102-й, 128-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Водяное, Нескучное и Урожайное Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, противник потерял до 150 военнослужащих, две боевые машины пехоты, девять автомобилей, 122-миллиметровую гаубицу Д-30 и 100-миллиметровую противотанковую пушку "Рапира".