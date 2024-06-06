https://ria.ru/20240606/minoborony-1950980797.html

Группировка войск "Восток" заняла более выгодные рубежи

Группировка войск "Восток" заняла более выгодные рубежи - РИА Новости, 06.06.2024

Группировка войск "Восток" заняла более выгодные рубежи

Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи, ВСУ потеряли до 150 военнослужащих, две БМП, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T13:20

2024-06-06T13:20

2024-06-06T13:25

специальная военная операция на украине

россия

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вооруженные силы рф

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи, ВСУ потеряли до 150 военнослужащих, две БМП, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 58-й, 72-й механизированных бригад ВСУ, 102-й, 128-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Водяное, Нескучное и Урожайное Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.По данным ведомства, противник потерял до 150 военнослужащих, две боевые машины пехоты, девять автомобилей, 122-миллиметровую гаубицу Д-30 и 100-миллиметровую противотанковую пушку "Рапира".

https://ria.ru/20240606/minoborony-1950982001.html

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