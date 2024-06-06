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"Южная" группировка войск улучшила положение по переднему краю
"Южная" группировка войск улучшила положение по переднему краю - РИА Новости, 06.06.2024
"Южная" группировка войск улучшила положение по переднему краю
"Южная" группировка войск РФ нанесла огневое поражение ряду формирований ВСУ, уничтожив до 640 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, в том РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T13:18
2024-06-06T13:18
2024-06-06T13:31
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вооруженные силы украины
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министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. "Южная" группировка войск РФ нанесла огневое поражение ряду формирований ВСУ, уничтожив до 640 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер М113 производства США, два автомобиля, 155-миллиметровую гаубицу М198 производства США, три 152-миллиметровых гаубицы "Мста-Б" и 152-миллиметровое орудие Д-20, сообщило Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 5-й штурмовой, 79-й десантно-штурмовой, 54-й, 92-й механизированных бригад ВСУ, 116-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Елизаветовка, Константиновка и Курдюмовка Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 640 военнослужащих, две боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер М113 производства США, два автомобиля, 155-миллиметровая гаубица М198 производства США, три 152-миллиметровых гаубицы "Мста-Б", 152-миллиметровое орудие Д-20", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
"Южная" группировка войск улучшила положение по переднему краю
Минобороны: ВСУ за сутки потеряли до 640 солдат в зоне ответственности "Юга"