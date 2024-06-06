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"Южная" группировка войск улучшила положение по переднему краю - РИА Новости, 06.06.2024
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13:18 06.06.2024 (обновлено: 13:31 06.06.2024)
https://ria.ru/20240606/minoborony-1950979537.html
"Южная" группировка войск улучшила положение по переднему краю
"Южная" группировка войск улучшила положение по переднему краю - РИА Новости, 06.06.2024
"Южная" группировка войск улучшила положение по переднему краю
"Южная" группировка войск РФ нанесла огневое поражение ряду формирований ВСУ, уничтожив до 640 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, в том РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T13:18
2024-06-06T13:31
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. "Южная" группировка войск РФ нанесла огневое поражение ряду формирований ВСУ, уничтожив до 640 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер М113 производства США, два автомобиля, 155-миллиметровую гаубицу М198 производства США, три 152-миллиметровых гаубицы "Мста-Б" и 152-миллиметровое орудие Д-20, сообщило Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 5-й штурмовой, 79-й десантно-штурмовой, 54-й, 92-й механизированных бригад ВСУ, 116-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Елизаветовка, Константиновка и Курдюмовка Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 640 военнослужащих, две боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер М113 производства США, два автомобиля, 155-миллиметровая гаубица М198 производства США, три 152-миллиметровых гаубицы "Мста-Б", 152-миллиметровое орудие Д-20", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
"Южная" группировка войск улучшила положение по переднему краю

Минобороны: ВСУ за сутки потеряли до 640 солдат в зоне ответственности "Юга"

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Российские военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. "Южная" группировка войск РФ нанесла огневое поражение ряду формирований ВСУ, уничтожив до 640 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер М113 производства США, два автомобиля, 155-миллиметровую гаубицу М198 производства США, три 152-миллиметровых гаубицы "Мста-Б" и 152-миллиметровое орудие Д-20, сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 5-й штурмовой, 79-й десантно-штурмовой, 54-й, 92-й механизированных бригад ВСУ, 116-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Елизаветовка, Константиновка и Курдюмовка Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 640 военнослужащих, две боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер М113 производства США, два автомобиля, 155-миллиметровая гаубица М198 производства США, три 152-миллиметровых гаубицы "Мста-Б", 152-миллиметровое орудие Д-20", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФУкраинаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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