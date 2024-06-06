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Губернатор Шапша объяснил, после чего мигрантам можно выдавать гражданство - РИА Новости, 06.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
04:58 06.06.2024 (обновлено: 10:26 06.06.2024)
https://ria.ru/20240606/migranty-1950861115.html
Губернатор Шапша объяснил, после чего мигрантам можно выдавать гражданство
Губернатор Шапша объяснил, после чего мигрантам можно выдавать гражданство - РИА Новости, 06.06.2024
Губернатор Шапша объяснил, после чего мигрантам можно выдавать гражданство
Мигранты и их семьи должны за пять-семь лет проживания в России показать, что они полезны этой стране и готовы соблюдать законодательство, и только потом... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T04:58
2024-06-06T10:26
пмэф-2024
россия
калужская область
владислав шапша
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Мигранты и их семьи должны за пять-семь лет проживания в России показать, что они полезны этой стране и готовы соблюдать законодательство, и только потом получить право приобрести гражданство, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ губернатор Калужской области Владислав Шапша. "Мы предлагаем ввести ограничение на получение гражданства. Если человек не прожил на территории Российской Федерации пять или семь лет, то он не может, на наш взгляд, получить гражданство, и его семье (это право – ред.) не может быть предоставлено", - рассказал Шапша. Губернатор отметил, что правительство Калужской области внесло данную инициативу на федеральный уровень, но она была отклонена Советом законодателей при Федеральном Собрании РФ. Однако калужские власти постараются убедить депутатов в разумности и целесообразности такого шага, подчеркнул Шапша. "Мы должны посмотреть, какую пользу этот человек приносит России. Если он квалифицированный специалист, у него соответствующее образование, а таких тоже достаточно много, если он приносит эту пользу, платит налоги, живет и знает русский язык, принял нашу культуру, не вызывает ни у кого никаких вопросов - пожалуйста, почему нет", - сказал калужский губернатор. "Но если люди видят это предметом выгоды, например, привезти свою семью, получить здесь пенсию, вернее, назначить себе пенсию, и уехать обратно в страну проживания, получая нашу российскую пенсию, зачем нам такие граждане? Зачем они нужны?" - резюмировал Шапша. Калужская область – самый активный регион России в сфере оптимизации миграционной политики. Ужесточение мер в этой сфере в Калужской области началось в феврале 2022 года, после того, как губернатор Владислав Шапша в миграционном центре пообщался с иностранным гражданином, который не понимал по-русски, однако владел сертификатом о знании языка. После этого губернатор объявил о выходе Калужской области из программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников из-за рубежа, а также о введении запрета в регионе на привлечение иностранцев по патентам в некоторые сферы экономики. Ряд предложений губернатора был одобрен областными депутатами в 2023 году. В частности, инициативы по ужесточению правил регистрации иностранцев для решения проблемы так называемых "резиновых" квартир. Одобрение получило и предложение разрешить внесудебное прекращение гражданства РФ, если оно получено на основании фальшивых документов. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
https://ria.ru/20240604/migranty-1950504307.html
https://ria.ru/20230927/sotrudnichestvo-1899041547.html
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россия, калужская область, владислав шапша
ПМЭФ-2024, Россия, Калужская область, Владислав Шапша
Губернатор Шапша объяснил, после чего мигрантам можно выдавать гражданство

Шапша: мигранты за пять-семь лет проживания в РФ должны показать свою полезность

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкГубернатор Калужской области Владислав Шапша на ПМЭФ-2024
Губернатор Калужской области Владислав Шапша на ПМЭФ-2024 - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Губернатор Калужской области Владислав Шапша на ПМЭФ-2024
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Мигранты и их семьи должны за пять-семь лет проживания в России показать, что они полезны этой стране и готовы соблюдать законодательство, и только потом получить право приобрести гражданство, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ губернатор Калужской области Владислав Шапша.
"Мы предлагаем ввести ограничение на получение гражданства. Если человек не прожил на территории Российской Федерации пять или семь лет, то он не может, на наш взгляд, получить гражданство, и его семье (это право – ред.) не может быть предоставлено", - рассказал Шапша.
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Губернатор отметил, что правительство Калужской области внесло данную инициативу на федеральный уровень, но она была отклонена Советом законодателей при Федеральном Собрании РФ. Однако калужские власти постараются убедить депутатов в разумности и целесообразности такого шага, подчеркнул Шапша.
"Мы должны посмотреть, какую пользу этот человек приносит России. Если он квалифицированный специалист, у него соответствующее образование, а таких тоже достаточно много, если он приносит эту пользу, платит налоги, живет и знает русский язык, принял нашу культуру, не вызывает ни у кого никаких вопросов - пожалуйста, почему нет", - сказал калужский губернатор.
"Но если люди видят это предметом выгоды, например, привезти свою семью, получить здесь пенсию, вернее, назначить себе пенсию, и уехать обратно в страну проживания, получая нашу российскую пенсию, зачем нам такие граждане? Зачем они нужны?" - резюмировал Шапша.
Калужская область – самый активный регион России в сфере оптимизации миграционной политики. Ужесточение мер в этой сфере в Калужской области началось в феврале 2022 года, после того, как губернатор Владислав Шапша в миграционном центре пообщался с иностранным гражданином, который не понимал по-русски, однако владел сертификатом о знании языка. После этого губернатор объявил о выходе Калужской области из программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников из-за рубежа, а также о введении запрета в регионе на привлечение иностранцев по патентам в некоторые сферы экономики.
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Ряд предложений губернатора был одобрен областными депутатами в 2023 году. В частности, инициативы по ужесточению правил регистрации иностранцев для решения проблемы так называемых "резиновых" квартир. Одобрение получило и предложение разрешить внесудебное прекращение гражданства РФ, если оно получено на основании фальшивых документов.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
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