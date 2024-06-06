https://ria.ru/20240606/meksika-1950851107.html

ВОЗ впервые зафиксировали заражение человека птичьим гриппом A(H5N2)

ВОЗ впервые зафиксировали заражение человека птичьим гриппом A(H5N2) - РИА Новости, 06.06.2024

ВОЗ впервые зафиксировали заражение человека птичьим гриппом A(H5N2)

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщает о первом случае заражения человека вирусом птичьего гриппа A(H5N2) в Мексике, который закончился летальным... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T01:38

2024-06-06T01:38

2024-06-06T05:42

в мире

мексика

воз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0a/1767113363_0:0:3076:1730_1920x0_80_0_0_6fef5763a9980273f1e8e17f35b0aaa7.jpg

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщает о первом случае заражения человека вирусом птичьего гриппа A(H5N2) в Мексике, который закончился летальным исходом. "Двадцать третьего мая 2024 года Национальный координационный центр по Международным медико-санитарным правилам в Мексике сообщил ПАОЗ/ВОЗ (Панамериканской организации здравоохранения/ Всемирной организации здравоохранения – Прим. Ред.) о подтвержденном смертельном случае заражения человека вирусом птичьего гриппа A(H5N2), выявленном у жителя штата Мехико", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте организации.Как сообщается, речь идет о первом лабораторно подтвержденном случае заражения человека вирусом гриппа A(H5N2), который зарегистрирован во всем мире, и первом случае заражения человека вирусом птичьего гриппа H5, зарегистрированном в Мексике.У соответствующего пациента, которому было 59 лет, не было контактов с домашней птицей или другими животными."Родственники пациента сообщили, что до появления острых симптомов он уже три недели был прикован к постели по другим причинам", — сообщает ВОЗ.По данным организации, 17 апреля у больного поднялась высокая температура, появились затрудненность дыхания, диарея, тошнота и общее недомогание. Подчеркивается, что 24 апреля пациент обратился за медицинской помощью и в тот же день "скончался из-за осложнений, вызванных его состоянием".Птичий грипп — острая инфекционная вирусная болезнь птиц, характеризующаяся поражением органов пищеварения и дыхания, а также высокой летальностью. По совокупности показателей заболевание относится к особо опасным, способным причинить большой экономический ущерб. Природным резервуаром вируса птичьего гриппа являются мигрирующие птицы, чаще всего дикие утки, которые в отличие от домашних достаточно устойчивы к вирусу. Заболевание может передаваться человеку, поэтому важны меры профилактики.

https://ria.ru/20231127/yaponiya-1912010815.html

https://ria.ru/20240419/gripp-1941135732.html

мексика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, мексика, воз