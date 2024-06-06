https://ria.ru/20240606/liven-1950986369.html

Заммэра Бирюков: в Москве в ближайший час ожидаются сильный ветер и ливень

Заммэра Бирюков: в Москве в ближайший час ожидаются сильный ветер и ливень - РИА Новости, 06.06.2024

Заммэра Бирюков: в Москве в ближайший час ожидаются сильный ветер и ливень

Сильный ветер и ливень ожидаются в столице в ближайший час, может выпасть почти 40% месячной нормы осадков, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T13:33

2024-06-06T13:33

2024-06-06T13:33

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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Сильный ветер и ливень ожидаются в столице в ближайший час, может выпасть почти 40% месячной нормы осадков, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Согласно экстренному сообщению метеорологов, в ближайший час в столице ожидается сильный дождь. Он будет сопровождаться грозой и сильным ветром с порывами до 20 метров в секунду, возможен град. За короткий промежуток времени может выпасть до 30 миллиметров осадков – это почти 40% месячной нормы", – сообщил Бирюков, чьи слова приводятся в Telegram-канале комплекса городского хозяйства. В ведомстве уточнили, что неблагоприятные погодные явления сохранятся в столице до конца дня. "Просим горожан быть предельно внимательными на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. Автомобилистов – строго соблюдать скоростной режим и дистанцию", - говорится в сообщении.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

общество, москва, петр бирюков, экология в россии, погода, комплекс городского хозяйства москвы, городское хозяйство москвы