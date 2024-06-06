https://ria.ru/20240606/liven-1950986369.html
Заммэра Бирюков: в Москве в ближайший час ожидаются сильный ветер и ливень
Заммэра Бирюков: в Москве в ближайший час ожидаются сильный ветер и ливень - РИА Новости, 06.06.2024
Заммэра Бирюков: в Москве в ближайший час ожидаются сильный ветер и ливень
Сильный ветер и ливень ожидаются в столице в ближайший час, может выпасть почти 40% месячной нормы осадков, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T13:33
2024-06-06T13:33
2024-06-06T13:33
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
москва
петр бирюков
экология в россии
погода
комплекс городского хозяйства москвы
городское хозяйство москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/13/1941146080_0:137:3074:1866_1920x0_80_0_0_6d1d6b415693d1805292c76d7c1a4025.jpg
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Сильный ветер и ливень ожидаются в столице в ближайший час, может выпасть почти 40% месячной нормы осадков, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Согласно экстренному сообщению метеорологов, в ближайший час в столице ожидается сильный дождь. Он будет сопровождаться грозой и сильным ветром с порывами до 20 метров в секунду, возможен град. За короткий промежуток времени может выпасть до 30 миллиметров осадков – это почти 40% месячной нормы", – сообщил Бирюков, чьи слова приводятся в Telegram-канале комплекса городского хозяйства. В ведомстве уточнили, что неблагоприятные погодные явления сохранятся в столице до конца дня. "Просим горожан быть предельно внимательными на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. Автомобилистов – строго соблюдать скоростной режим и дистанцию", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240409/dozhd-1938932106.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/13/1941146080_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_54c3e014a8d81a10355b95b3ac7afefd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, петр бирюков, экология в россии, погода, комплекс городского хозяйства москвы, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Москва, Петр Бирюков, Экология в России, Погода, Комплекс городского хозяйства Москвы, Городское хозяйство Москвы