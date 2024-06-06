Рейтинг@Mail.ru
Заммэра Бирюков: в Москве в ближайший час ожидаются сильный ветер и ливень - РИА Новости, 06.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
13:33 06.06.2024
https://ria.ru/20240606/liven-1950986369.html
Заммэра Бирюков: в Москве в ближайший час ожидаются сильный ветер и ливень
Заммэра Бирюков: в Москве в ближайший час ожидаются сильный ветер и ливень - РИА Новости, 06.06.2024
Заммэра Бирюков: в Москве в ближайший час ожидаются сильный ветер и ливень
Сильный ветер и ливень ожидаются в столице в ближайший час, может выпасть почти 40% месячной нормы осадков, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T13:33
2024-06-06T13:33
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
москва
петр бирюков
экология в россии
погода
комплекс городского хозяйства москвы
городское хозяйство москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/13/1941146080_0:137:3074:1866_1920x0_80_0_0_6d1d6b415693d1805292c76d7c1a4025.jpg
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Сильный ветер и ливень ожидаются в столице в ближайший час, может выпасть почти 40% месячной нормы осадков, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Согласно экстренному сообщению метеорологов, в ближайший час в столице ожидается сильный дождь. Он будет сопровождаться грозой и сильным ветром с порывами до 20 метров в секунду, возможен град. За короткий промежуток времени может выпасть до 30 миллиметров осадков – это почти 40% месячной нормы", – сообщил Бирюков, чьи слова приводятся в Telegram-канале комплекса городского хозяйства. В ведомстве уточнили, что неблагоприятные погодные явления сохранятся в столице до конца дня. "Просим горожан быть предельно внимательными на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. Автомобилистов – строго соблюдать скоростной режим и дистанцию", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240409/dozhd-1938932106.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/13/1941146080_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_54c3e014a8d81a10355b95b3ac7afefd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, петр бирюков, экология в россии, погода, комплекс городского хозяйства москвы, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Москва, Петр Бирюков, Экология в России, Погода, Комплекс городского хозяйства Москвы, Городское хозяйство Москвы

Заммэра Бирюков: в Москве в ближайший час ожидаются сильный ветер и ливень

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкШквалистый ветер и ливень в Москве
Шквалистый ветер и ливень в Москве - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Сильный ветер и ливень ожидаются в столице в ближайший час, может выпасть почти 40% месячной нормы осадков, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Согласно экстренному сообщению метеорологов, в ближайший час в столице ожидается сильный дождь. Он будет сопровождаться грозой и сильным ветром с порывами до 20 метров в секунду, возможен град. За короткий промежуток времени может выпасть до 30 миллиметров осадков – это почти 40% месячной нормы", – сообщил Бирюков, чьи слова приводятся в Telegram-канале комплекса городского хозяйства.
В ведомстве уточнили, что неблагоприятные погодные явления сохранятся в столице до конца дня.
«
"Просим горожан быть предельно внимательными на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. Автомобилистов – строго соблюдать скоростной режим и дистанцию", - говорится в сообщении.
Дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
В Москве начался сильный дождь
9 апреля, 19:19
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниОбществоМоскваПетр БирюковЭкология в РоссииПогодаКомплекс городского хозяйства МосквыГородское хозяйство Москвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала