https://ria.ru/20240606/litsey-1950909566.html

В музее Пушкина обсуждают возрождение Царскосельского лицея

В музее Пушкина обсуждают возрождение Царскосельского лицея - РИА Новости, 06.06.2024

В музее Пушкина обсуждают возрождение Царскосельского лицея

Вопрос возрождения Царскосельского лицея в Санкт-Петербурге в формате учебного заведения обсуждается, этот проект может принести настоящую пользу, заявил РИА... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T10:33

2024-06-06T10:33

2024-06-06T12:36

алексей комиссаров

владимир путин

общество

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Вопрос возрождения Царскосельского лицея в Санкт-Петербурге в формате учебного заведения обсуждается, этот проект может принести настоящую пользу, заявил РИА Новости директор Всероссийского музея А.С. Пушкина Сергей Некрасов. Ректор Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС) Алексей Комиссаров в 2023 году предложил президенту РФ Владимиру Путину возродить Царскосельский лицей в Санкт-Петербурге в формате учебного заведения, чтобы готовить молодежь уже с юных лет к государственной службе. Ректор тогда отметил, что это должен быть лицей президента РФ. "Насколько мне известно, как раз в настоящее время обсуждается этот вопрос. И так как инициатором его была академия государственной службы, с которой у нашего музея подписан договор, то мы об этой работе знаем, хотя это непосредственно создание учебного заведения, а мы не занимаемся педагогикой - это не наша задача. Но наша задача, мне кажется, максимально познакомить будущих лицеистов, если возникнет это учебное заведение, с традициями Царскосельского лицея", - сказал Некрасов. В помещениях Царскосельского лицея сейчас действует Музей-лицей имени А.С. Пушкина. Некрасов отметил, что для организации учебы на территории есть много других зданий, которые в настоящее время используются не всегда целесообразно. "Поэтому мы готовы это делать. И мне кажется, что идея эта очень красивая. Если она будет реализована так, как задумано, то она может действительно принести настоящую пользу", - добавил собеседник РИА Новости.

https://ria.ru/20230926/litsey-1898725787.html

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алексей комиссаров, владимир путин, общество