В музее Пушкина обсуждают возрождение Царскосельского лицея
Директор ВММ Некрасов: вопрос возрождения Царскосельского лицея обсуждается
© РИА Новости / Вадим Жернов | Перейти в медиабанкИмператорский Царскосельский лицей в Санкт-Петербурге
Императорский Царскосельский лицей в Санкт-Петербурге. Архивное фото
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Вопрос возрождения Царскосельского лицея в Санкт-Петербурге в формате учебного заведения обсуждается, этот проект может принести настоящую пользу, заявил РИА Новости директор Всероссийского музея А.С. Пушкина Сергей Некрасов.
Ректор Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС) Алексей Комиссаров в 2023 году предложил президенту РФ Владимиру Путину возродить Царскосельский лицей в Санкт-Петербурге в формате учебного заведения, чтобы готовить молодежь уже с юных лет к государственной службе. Ректор тогда отметил, что это должен быть лицей президента РФ.
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"Насколько мне известно, как раз в настоящее время обсуждается этот вопрос. И так как инициатором его была академия государственной службы, с которой у нашего музея подписан договор, то мы об этой работе знаем, хотя это непосредственно создание учебного заведения, а мы не занимаемся педагогикой - это не наша задача. Но наша задача, мне кажется, максимально познакомить будущих лицеистов, если возникнет это учебное заведение, с традициями Царскосельского лицея", - сказал Некрасов.
В помещениях Царскосельского лицея сейчас действует Музей-лицей имени А.С. Пушкина. Некрасов отметил, что для организации учебы на территории есть много других зданий, которые в настоящее время используются не всегда целесообразно.
"Поэтому мы готовы это делать. И мне кажется, что идея эта очень красивая. Если она будет реализована так, как задумано, то она может действительно принести настоящую пользу", - добавил собеседник РИА Новости.
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26 сентября 2023, 14:12