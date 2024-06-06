https://ria.ru/20240606/limarenko-1950858851.html

Сахалин и "Газпром" подпишут на ПМЭФ договор о переводе транспорта на газ

Сахалин и "Газпром" подпишут на ПМЭФ договор о переводе транспорта на газ - РИА Новости, 06.06.2024

Сахалин и "Газпром" подпишут на ПМЭФ договор о переводе транспорта на газ

Делегация Сахалинской области в ходе Петербургского международного экономического форума планирует заключить соглашение о развитии газомоторного транспорта в... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T04:15

2024-06-06T04:15

2024-06-06T10:28

пмэф-2024

экономика

сахалинская область

сахалин

россия

валерий лимаренко

газпром

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1950904839_0:168:3111:1918_1920x0_80_0_0_9c4ff0a7ae529a0a3b1a34a8d0d108f3.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн – РИА Новости. Делегация Сахалинской области в ходе Петербургского международного экономического форума планирует заключить соглашение о развитии газомоторного транспорта в регионе с "Газпромом", сообщил губернатор Валерий Лимаренко в интервью РИА Новости на ПМЭФ. "На полях форума мы подпишем первое в России соглашение с компанией "Газпром газомоторное топливо" о реализации программы по переводу транспорта в области на газ", - отметил глава региона. По его словам, Сахалинская область намерена в 2026 году стать углеродно-нейтральным регионом, и важную роль в этом играет газификация энергетики и домохозяйств. Благодаря конструктивному сотрудничеству с Газпромом она идет опережающими темпами, причем работа по этому направлению расширяется. "Энергетическая компания создаст всю необходимую инфраструктуру, и в ближайшие три года все муниципальные образования на Сахалине будут обеспечены стационарными и передвижными газозаправочными станциями. Область же берет на себя обязательства закупать общественный транспорт и технику на газомоторном топливе, а также побуждать бизнес и жителей региона переводить машины автомобили на газ", - подчеркнул Лимаренко. По мнению главы региона, это топливо добывается на Сахалине, и оно должно работать в интересах местных жителей. Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.

https://ria.ru/20240604/aurus-1950532160.html

https://ria.ru/20240605/aurus-1950589163.html

сахалинская область

сахалин

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, сахалинская область, сахалин, россия, валерий лимаренко, газпром