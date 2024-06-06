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Сахалин и "Газпром" подпишут на ПМЭФ договор о переводе транспорта на газ - РИА Новости, 06.06.2024
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Символика Санкт-Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
ПМЭФ-2024
 
04:15 06.06.2024 (обновлено: 10:28 06.06.2024)
https://ria.ru/20240606/limarenko-1950858851.html
Сахалин и "Газпром" подпишут на ПМЭФ договор о переводе транспорта на газ
Сахалин и "Газпром" подпишут на ПМЭФ договор о переводе транспорта на газ - РИА Новости, 06.06.2024
Сахалин и "Газпром" подпишут на ПМЭФ договор о переводе транспорта на газ
Делегация Сахалинской области в ходе Петербургского международного экономического форума планирует заключить соглашение о развитии газомоторного транспорта в... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T04:15
2024-06-06T10:28
пмэф-2024
экономика
сахалинская область
сахалин
россия
валерий лимаренко
газпром
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн – РИА Новости. Делегация Сахалинской области в ходе Петербургского международного экономического форума планирует заключить соглашение о развитии газомоторного транспорта в регионе с "Газпромом", сообщил губернатор Валерий Лимаренко в интервью РИА Новости на ПМЭФ. "На полях форума мы подпишем первое в России соглашение с компанией "Газпром газомоторное топливо" о реализации программы по переводу транспорта в области на газ", - отметил глава региона. По его словам, Сахалинская область намерена в 2026 году стать углеродно-нейтральным регионом, и важную роль в этом играет газификация энергетики и домохозяйств. Благодаря конструктивному сотрудничеству с Газпромом она идет опережающими темпами, причем работа по этому направлению расширяется. "Энергетическая компания создаст всю необходимую инфраструктуру, и в ближайшие три года все муниципальные образования на Сахалине будут обеспечены стационарными и передвижными газозаправочными станциями. Область же берет на себя обязательства закупать общественный транспорт и технику на газомоторном топливе, а также побуждать бизнес и жителей региона переводить машины автомобили на газ", - подчеркнул Лимаренко. По мнению главы региона, это топливо добывается на Сахалине, и оно должно работать в интересах местных жителей. Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
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экономика, сахалинская область, сахалин, россия, валерий лимаренко, газпром
ПМЭФ-2024, Экономика, Сахалинская область, Сахалин, Россия, Валерий Лимаренко, Газпром
Сахалин и "Газпром" подпишут на ПМЭФ договор о переводе транспорта на газ

Лимаренко: Сахалин и "Газпром" подпишут соглашение о переводе транспорта на газ

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкГубернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко на ПМЭФ-2024
Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко на ПМЭФ-2024 - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко на ПМЭФ-2024
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн – РИА Новости. Делегация Сахалинской области в ходе Петербургского международного экономического форума планирует заключить соглашение о развитии газомоторного транспорта в регионе с "Газпромом", сообщил губернатор Валерий Лимаренко в интервью РИА Новости на ПМЭФ.
"На полях форума мы подпишем первое в России соглашение с компанией "Газпром газомоторное топливо" о реализации программы по переводу транспорта в области на газ", - отметил глава региона.
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По его словам, Сахалинская область намерена в 2026 году стать углеродно-нейтральным регионом, и важную роль в этом играет газификация энергетики и домохозяйств. Благодаря конструктивному сотрудничеству с Газпромом она идет опережающими темпами, причем работа по этому направлению расширяется.
"Энергетическая компания создаст всю необходимую инфраструктуру, и в ближайшие три года все муниципальные образования на Сахалине будут обеспечены стационарными и передвижными газозаправочными станциями. Область же берет на себя обязательства закупать общественный транспорт и технику на газомоторном топливе, а также побуждать бизнес и жителей региона переводить машины автомобили на газ", - подчеркнул Лимаренко.
По мнению главы региона, это топливо добывается на Сахалине, и оно должно работать в интересах местных жителей.
Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
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ПМЭФ-2024ЭкономикаСахалинская областьСахалинРоссияВалерий ЛимаренкоГазпром
 
 
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