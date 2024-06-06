https://ria.ru/20240606/kukharuk-1951001197.html

Кухарук: запросы людей – приоритет для руководителя региона

Кухарук: запросы людей – приоритет для руководителя региона - РИА Новости, 06.06.2024

Кухарук: запросы людей – приоритет для руководителя региона

Несколько дней назад, 30 мая 2024 года, временным исполняющим обязанности губернатора Ханты-Мансийского округа – Югры был назначен Руслан Кухарук, ранее... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T14:14

2024-06-06T14:14

2024-06-06T14:14

пмэф-2024

интервью

руслан кухарук

югра

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)

россия

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тюмень

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Несколько дней назад, 30 мая 2024 года, временным исполняющим обязанности губернатора Ханты-Мансийского округа – Югры был назначен Руслан Кухарук, ранее работавший мэром Тюмени. О том, какие задачи новый руководитель ставит перед регионом, как опыт управления динамичным развивающимся городом может быть использован для руководства Югрой, врио губернатора рассказал в эксклюзивном интервью для РИА Новости.- Руслан Николаевич, указом президента России Владимира Путина Вы назначены временно исполняющим обязанности губернатора Ханты-Мансийского округа – Югры. Как отметил глава государства, регион для Вас - родная территория. Вы назвали своей главной задачей обеспечить высокий уровень жизни своих земляков. Какие новые задачи ставите перед регионом?- На прошлой неделе состоялась встреча с президентом нашей страны Владимиром Путиным. Я поблагодарил его за оказанное высокое доверие. Сегодня Ханты-Мансийский автономный округ представляет собой очень серьезный регион, который вносит существенный вклад в экономику нашей страны. На территории Югры производится каждая вторая тонна нефти в нашей стране. И мы понимаем, что это обеспечение суверенитета нашей страны.На встрече мы поговорили о тех направлениях, которые я считаю ключевыми, и в беседе я сказал Владимиру Владимировичу о том, что важной задачей является создание условий по улучшению качества жизни для югорчан.Первоочередной задачей является реализация проектов, связанных с созданием комфортной городской среды. В соответствии с национальным проектом, федеральными программами по формированию комфортной городской среды, эти проекты могут быть реализованы в рамках региональных и муниципальных программ. Моя первая встреча с правительством Югры стала расширенной, потому что я пригласил на заседание правительства всех глав муниципалитетов.Мы говорили о том, что сегодня все эти задачи, которые стоят перед муниципальным сообществом, перед региональной властью, являются ключевыми. Но вместе с тем они должны быть ориентированы на запросы людей. Поступает большое количество обращений. Где-то это те проблемы, которые давно волнуют жителей округа. Некоторые проблемы текущего характера, хозяйственные вопросы. Но есть очень много предложений, обращенных в будущее.Поэтому сегодня тот этап, который для всей страны является наиважнейшим в части формирования новых федеральных проектов, национальных проектов, федеральных программ. Здесь активно участвует и правительство РФ, и регионы. И мы, конечно, должны ориентироваться на запросы людей. Это должно касаться развития региона и вопросов трансформации тех или иных районов, муниципалитетов и в целом общего подхода, который будет реализовываться на территориях округа. Мы должны знать и видеть только один вектор – это запросы, которые есть у жителей Югры. Вот именно в таком формате мы будем работать. Это я транслировал своим коллегам и главам муниципальных образований.- ХМАО вошел в 20 рейтинга качества жизни населения за 2023 год. Какими показателями обусловлено такое лидерство? В каких сферах качество жизни югорчан предстоит еще улучшить?- Несомненно, Югра является лидером по многим показателям. Все то, что касается экономики, все то, что касается сферы, которая связана с нефтесервисом. Сегодня очень много создается для того, чтобы работала, в том числе и научная база, которая обеспечивает запросы крупных нефтегазовых компаний (хотя и не только их). Существуют вызовы, которые связаны с проблемой трудноизвлекаемого углеводородного сырья. Сегодня такой запрос есть, и здесь традиционными методами, конечно, не обойтись. Поэтому запрос, который есть, в том числе для инновационных подходов, существует.Если говорить про качество жизни конкретных жителей округа, горожан, представителей тех или иных муниципалитетов, это, конечно, вопрос расселения аварийного жилищного фонда.Вопрос сегодня активно реализуется. По поручению президента в течении этого года должны быть расселены аварийные жилые дома, признанные таковыми до 1 января 2017 года. Но вместе с тем есть много домов, которые получили статус аварийных после этой даты. Я думаю, это задача для профессионалов - найти, в какую программу включить аварийное жилье, независимо от того, имеет оно этот статус и когда он был установлен. Конечно, эту проблему будем решать.Здесь я думаю, поможет опыт работы в крупном муниципалитете, который у меня уже есть, я шесть лет работал главой города Тюмень. Мы активно решали эту проблему при помощи механизмов комплексного развития территорий. Сегодня Минстрой России говорит о том, что нужно искать иные источники для того, чтобы решить проблему расселения аварийного жилья.У нас есть возможность привлечения крупных застройщиков, девелоперов, которые включаются в программу реновации территорий, и не только берут на себя обязательства по строительству нового жилья, но, в том числе и без бюджетных средств, расселяют аварийный жилищный фонд. Есть опыт, который позволяет сформировать таким образом конструкцию той или иной территории, того или иного договора КРТ, когда можно вшивать обязательства и по проектированию, строительству, и безвозмездной передаче объектов социальной инфраструктуры, объектов городской среды.Наши девелоперы и представители бизнеса являются нашими партнерами, в том числе и в части достижения тех показателей, которые комплексно учитываются при определении рейтинга округа либо муниципалитета, и в целом - комфортности и качества жизни. Я уверен, что здесь одними ресурсами федеральных программ не добиться успеха, здесь нужно работать совместно с бизнесом. Тем более с бизнесом, который развивается на территории округа, то есть, с серьезными нефтегазовыми компаниями. У каждой компании есть не только производственные, но ориентированные на социальную сферу программы, предусматривающие создание условий для жизни работников крупных компаний. Поэтому это еще одно направление, которое, в том числе в рамках работы на Петербургском международном экономическом форуме, будет обсуждаться с нашими нефтегазовыми компаниями.- Руслан Николаевич, до недавнего времени вы были мэром Тюмени. Какой опыт управления современным развивающимся городом может быть использован для руководства Югрой? Есть ли общие проблемы, решения? Может быть, есть и какие-то кардинальные различия?- Для любого управленца, у которого уже есть за плечами опыт работы на муниципальном, региональном, федеральном уровне власти - это всегда дополнительные возможности по новому месту работы. Несмотря на то, что я шесть лет возглавлял город Тюмень, у меня была еще одна миссия, общественная нагрузка, поскольку я являлся сопредседателем Всероссийской Ассоциации развития местного самоуправления.И многие вопросы, которые есть сегодня, проблемы, которые возникали у муниципального сообщества, это, по большому счету, те задачи, которые транслируются от жителей наших муниципалитетов. Поэтому здесь подходы, которые есть и в Тюмени, лучшие муниципальные практики, которые применяются в разных регионах нашей страны, несомненно, будут использованы и на территории Югры. Мы должны кардинально изменить отношение к той работе, которая сегодня ведется.Многие разделяют уровни власти на муниципальные и региональные. Вместе с тем уже несколько лет назад были внесены изменения в Конституцию Российской Федерации о том, что муниципальные руководители встроены в единую систему публичной власти. Это не просто постулат, не просто статья в Конституции, а реальная необходимость, которая прежде всего, ориентирована на решение задач и проблем людей.Как говорит наш президент, для человека без разницы, кто решает проблему, главное, чтобы она была решена. Те, кто работают в муниципальном и региональном уровнях власти, осознают, что мы – одна команда. Наша самая главная задача состоит в том, чтобы обеспечить решения тех проблем, которые озвучивают люди. Вот в таком ключе мы будем работать.И, конечно, мы должны, работая вместе с нашим бизнесом, использовать возможности улучшения объектов городской среды, которые сегодня необходимы для социальной сферы.- Ваше профессиональное становление состоялось в Тюмени. Тюменская область – сложнопостроенный субъект, юридический статус которого определен в настоящее время таким образом, что в него входят два самостоятельных субъекта – Ханты-Мансийский автономный округ – Югра и Ямало-Ненецкий автономный округ. В чем Вы видите плюсы и минусы такого статус-кво, каким образом будете выстраивать взаимоотношения с руководством Тюменской области и Ямала?- Для многих сложнопостроенный субъект - это нечто непонятное, нечто проблемное, нечто требующее каких-то дополнительных пояснений и комментариев. Для меня же Ханты-Мансийский автономный округ является важным, поскольку я там родился, учился в школе, а в университет поступил уже в Тюмени. Поэтому взаимоотношения между тремя субъектами мне хорошо известны. И уже работая в органах власти, мы, конечно, контактировали, взаимодействовали с нашими коллегами из Югры, Ямало-Ненецкого округа, Тюменской области по разным направлениям.И та структура, та модель, которая сегодня предусмотрена Конституцией, конечно, говорит о сложнопостроенном субъекте, но вместе с тем говорит о самостоятельности всех трех субъектов. Каким образом построить взаимодействие, работу, не нарушая незыблемые принципы Конституции, но, вместе с тем, учитывая особенность региона - вот та задача, тот вопрос, на который ответили мои предшественники, когда была проведена серьезная работа, было подписано соглашение, программа сотрудничества, которая предусматривает как финансовые механизмы реализации полномочий в рамках сложнопостроенного субъекта, так и определение приоритетов, решение задач от жителей всех трех регионов. Непростая схема, но я считаю, что для нас это существенное преимущество. Сложнопостроенность в рамках единой программы - в этом состоит сила всех трех регионов. Это нужно, конечно, использовать как преимущество по отношению ко многим направлениям в целом и по развитию каждого региона, с плюсами, с положительным эффектом как для трех регионов, так и для Уральского федерального округа, так и для страны в целом.Это действительно наша сила. Самое главное - сохранить преемственность, те подходы, которые были заложены ранее, потому что в программе сотрудничества мы максимально использовали не только территориально близость, но в том числе и сложнопостроенность субъекта, и связь, и кооперационные цепочки, которые сегодня сложились, и которые можно еще дальше развивать. На ВДНХ на площадке выставки "Россия" в рамках мероприятия, которое было посвящено взаимодействию всех регионов и развитию Уральского федерального округа, я как раз говорил о том, что сегодня есть ниши, которые представляют запросы со стороны Югры для наших соседних регионов.Их можно использовать на благо каждого субъекта. Поэтому я считаю, что надо сохранить то направление, которое было предусмотрено ранее нашим предшественником для того, чтобы сохранить суверенность, предусмотренную Конституцией. Интеграционные связи, уверен, будут еще больше проработаны на пользу не только власти, но и предприятиям, и людям, и бизнесу.Многие поднимали и продолжают поднимать вопрос о необходимости либо полного разделения субъектов, либо объединения их в один регион, чтобы сделать Тюменскую область единой. Я думаю, что существующая модель уникальна, и она является нашим преимуществом, и ее нужно использовать.- Какие встречи в рамках деловой программы запланированы у вас на ПМЭФ? Какие проекты регион представит потенциальным российскими и зарубежным инвесторам?- У нас довольно насыщенная программа, будут проведены ряд встреч и с нашими крупными нефтегазодобывающими компаниями, и с компаниями, которые занимаются нефтепереработкой, нефтесервисом. Из таких крупных игроков могу назвать, например, "Газпромнефть". Мы подписываем дополнительное соглашение к уже существующим договоренностям. Это касается и тех проектов, которые реализуются на территории Югры. Будет рабочая встреча и подписание соглашения с СИБУРом. Сегодня мы говорим о том, что 50% того, что поступает на "Тобольскнефтехим", это как раз сырье с территории Югры. Здесь есть взаимные точки соприкосновения, проекты будем дальше поддерживать и развивать.Мы представили партнерам те проекты, которые сегодня для нас являются флагманскими, которые реализуются по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина вместе с правительством. Это, например, строительство инновационного "Юнити-парка", который сегодня реализуется в границах сургутской агломерации. Тот проект, который к 2030 году позволит создать современный научно-образовательный инновационный центр, где будут сосредоточены не только компании, которые занимаются нефтесервисом, разработками программного продукта, но и наше научное сообщество, представители наших вузов.Здесь будут работать наши научные сотрудники, и здесь же появится возможность для студентов получить образование и работать уже в соответствии с запросами конкретных нефтегазовых компаний. Здесь будет расположен кампус и жилье для наших сотрудников. По большому счету, это будет не просто образовательный центр, а мини-город, который в целом изменит позиционирование самого Сургута. Сегодня это крупнейший город Югры, который требует к себе внимания. Проект нашего инновационного центра будет реализован именно там, а к его воплощению будет привлечено большое количество партнеров. Запланирована встреча в рамках форума с компанией "САМОЛЕТ-РЕГИОНЫ". Они будут реализовывать как раз те объекты, которые связаны со строительством жилья, объектов временного проживания, кампуса, всего того, что касается благоустройства прилегающих территорий. Мы эти все вопросы детально обсудим.Также в рамках Петербургского экономического форума мы запланировали встречу с компаниями, которые входят в проект создания уникального медицинского комплекса. И я думаю, что по мере реализации этого проекта количество тех наших партнеров, которые будут входить в проект, будет расширяться. Эта программа сегодня реализуется вместе с правительством Российской Федерации. Поэтому здесь те меры поддержки, которые сегодня предусмотрены, будут, я думаю, привлекательными, в том числе и для тех, кто будет заходить в этот проект.Также предусмотрены встречи с представителями ведущих вузов страны, которые сегодня уже взаимодействуют с учебными заведениями Югры, которые сегодня работают по запросу нефтегазовых компаний. Применение инструментов, которые помогают высокотехнологично подходить добыче нефти, позволяет сократить операционные расходы на добычу углеводородов. Поэтому у нас предусмотрено подписание соглашений с вузами, которые будут коммуницировать в рамках интересов и нефтегазовых компаний, и Ханты-Мансийского автономного округа.

https://ria.ru/20240521/yugra-1947481398.html

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https://ria.ru/20240330/yugra-1936790757.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Алёна Пава

интервью, руслан кухарук, югра, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), россия, тюменская область, тюмень, газпром нефть, ханты-мансийский автономный округ