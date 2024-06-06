https://ria.ru/20240606/krym-1951010041.html

В Крыму осудили двух неоязычников за подготовку теракта в храме

В Крыму осудили двух неоязычников за подготовку теракта в храме - РИА Новости, 06.06.2024

В Крыму осудили двух неоязычников за подготовку теракта в храме

Двух приверженцев неоязыческого вероисповедания приговорили к 14 и 12 годам лишения свободы за подготовку теракта в православном храме Симферополя, сообщает... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T14:35

2024-06-06T14:35

2024-06-06T14:35

симферополь

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости. Двух приверженцев неоязыческого вероисповедания приговорили к 14 и 12 годам лишения свободы за подготовку теракта в православном храме Симферополя, сообщает крымское управление ФСБ РФ. "Южным окружным военным судом фигуранты признаны виновными в совершении инкриминируемых преступлений и им назначены наказания в виде лишения свободы сроком на 14 и 12 лет соответственно с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении. Жителей Симферополя 1990 и 1994 годов рождения задержали в феврале 2022 года. "Установлено, что двое приятелей, являясь приверженцами неоязыческого вероисповедания, придерживаясь радикальных взглядов, основанных на принципе нетерпимости к иным религиям, вступили в преступный сговор, направленный на совершение в феврале 2022 года террористического акта", - говорится в сообщении. Местом теракта был выбран храм Иконы Божией Матери "Путеводительница" в Симферополе. "Один из задержанных яростно убеждал свое окружение, что христианство нужно истребить и устроить нескольких акций террористического характера, и если после этого не поступит никакой реакции, то "Крымский альянс язычников", к которому он себя относит, будет продолжать свою преступную деятельность, пока все христиане не "вымрут" либо не примут язычество. Он разработал план преступления и предложил приятелю, который полностью разделял его взгляды, собрать взрывное устройство, на что последний согласился", - рассказали в управлении. Мужчины взялись за изготовление самодельного взрывного устройства. Довести преступный замысел до конца не успели. Их задержали сотрудники ФСБ.

https://ria.ru/20240301/krym-1930402377.html

https://ria.ru/20240530/fsb-1949284808.html

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симферополь, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)