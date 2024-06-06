"Вооружен до зубов". Кто мог убить известного скейтбордиста в Москве
СК опрашивает родных и знакомых убитого на западе Москвы скейтбордиста
© АГН "Москва" / Денис ВоронинОперативные службы в районе Матвеевской улицы на месте задержания подозреваемого в убийстве мужчины. 6 июня 2024 года
Оперативные службы в районе Матвеевской улицы на месте задержания подозреваемого в убийстве мужчины. 6 июня 2024 года
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости, Виктор Званцев. Столичные оперативники задержали подозреваемого в расправе над скейтбордистом Константином Балишанским. По предварительным данным, это преступление на почве ревности. О том, как развивались события, — в материале РИА Новости.
Два хлопка
В четверг утром на улице Алексея Свиридова в Москве прозвучали выстрелы. "Я проснулась оттого, что услышала громкий и резкий хлопок, но не сразу поняла, в чем дело, — рассказывает РИА Новости одна из местных жительниц. — Затем 10-15 секунд неизвестный мужской голос громко ругался матом, после чего — второй хлопок. И все стихло".
Вскоре к дому подъехали сотрудники всех экстренных служб города. Они обнаружили мужской труп с ранением в туловище и простреленной головой — один выстрел, скорее всего, был контрольным. Очевидцы сообщили о человеке, одетом во все темное, вооруженном чем-то похожим на автомат Калашникова. Он убежал в сторону ближайшего парка.
Криминалисты нашли шесть гильз. Почти сразу установили личность погибшего — 34-летний Константин Балишанский. Он жил рядом — вероятно, направлялся утром на работу.
К поискам подозреваемого, учитывая высокую опасность для окружающих, подключили чуть ли не весь личный состав полиции. Вскоре его обнаружили в районе Очаково-Матвеевское. Сложить оружие он отказался и открыл по силовикам огонь. По данным МВД, выстрелил не менее 15 раз. Все это — средь бела дня в парке, на глазах множества гуляющих.
Когда стрелявший стал перезаряжаться, полицейские воспользовались моментом: ранили его, быстро скрутили и вызвали скорую. Никто из прохожих при этом не пострадал.
Сейчас подозреваемый в реанимации. Врачи оценивают его состояние как очень тяжелое.
© Фото : ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ/TelegramОружие, из которого стрелял предполагаемый убийца, раненный при задержании в Москве
Оружие, из которого стрелял предполагаемый убийца, раненный при задержании в Москве
Успешный спортсмен
Возбудили уголовное дело по статьям "Убийство" и "Незаконный оборот оружия". Одна из первых версий — заказное убийство из-за бизнеса.
Однако позже в городском управлении СК сообщили: скорее всего, мотив — ревность. Это сейчас проверяют.
Прокуратура Москвы тем временем опубликовала кадры из квартиры 36-летнего подозреваемого — Андрея Демина. Он был знаком с Балишанским и его распорядком дня. Судя по всему, вел затворнический и довольно маргинальный образ жизни: вместо штор на окне — обычная тряпка, из мебели — старая кровать и матрас, раковина — сломанная, плита — грязная.
© Фото : Прокуратура МосквыКвартира по месту регистрации подозреваемого в убийстве на западе Москвы
© Фото : Прокуратура Москвы
Квартира по месту регистрации подозреваемого в убийстве на западе Москвы
Но Демин, видимо, очень хорошо разбирался в оружии: от полицейских отстреливался из АК-74 с самодельной планкой Пикатинни и коллиматорным прицелом. В квартире нашли тактическую экипировку: шлем, несколько магазинов к автомату. С собой Демин прихватил также несколько медицинских турникетов.
Балишанский был известным в стране скейтбордистом. В 2006-м он стал первым россиянином, попавшим в международную команду Nike SB, спонсируемую популярным спортивным брендом. Выступал на многих соревнованиях, в том числе за рубежом. Проделывал на доске различные опасные трюки. Оставил большой спорт из-за травмы.
© Фото : Столичный СК/TelegramОбыск по месту регистрации подозреваемого в убийстве на западе Москвы
© Фото : Столичный СК/Telegram
Обыск по месту регистрации подозреваемого в убийстве на западе Москвы
Новая работа
Работал в фирме отца Андрея Балишанского — Mediasystem Group. По данным официального сайта, компания поставляет профессиональное видео и мультимедийное оборудование, участвует в различных выставках и форумах.
Расследование только начинается. Сотрудники СК и оперативники опрашивают родных и знакомых убитого, выясняя, не конфликтовал ли он с Деминым.
По словам Дмитрия, приятеля Балишанского, погибший никогда не отличался спокойным характером.
"Он был довольно резким и вспыльчивым", — утверждает Дмитрий.
Смерть Константина — это большая потеря для сообщества скейтбордистов не только в стране, но и за рубежом, добавил он.
Что касается Демина, то в ближайшее время ему изберут меру пресечения. Очевидно, будет заключение под стражу, однако пока он остается в больнице.