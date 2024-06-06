Рейтинг@Mail.ru
"Вооружен до зубов". Кто мог убить известного скейтбордиста в Москве - РИА Новости, 06.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:00 06.06.2024 (обновлено: 18:16 06.06.2024)
https://ria.ru/20240606/kriminal-1951062209.html
"Вооружен до зубов". Кто мог убить известного скейтбордиста в Москве
"Вооружен до зубов". Кто мог убить известного скейтбордиста в Москве - РИА Новости, 06.06.2024
"Вооружен до зубов". Кто мог убить известного скейтбордиста в Москве
Столичные оперативники задержали подозреваемого в расправе над скейтбордистом Константином Балишанским. По предварительным данным, это преступление на почве... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T17:00
2024-06-06T18:16
происшествия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1951079034_66:467:2204:1670_1920x0_80_0_0_d62f6432657ab7ed8b0012858aee6865.jpg
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости, Виктор Званцев. Столичные оперативники задержали подозреваемого в расправе над скейтбордистом Константином Балишанским. По предварительным данным, это преступление на почве ревности. О том, как развивались события, — в материале РИА Новости.Два хлопкаВ четверг утром на улице Алексея Свиридова в Москве прозвучали выстрелы. "Я проснулась оттого, что услышала громкий и резкий хлопок, но не сразу поняла, в чем дело, — рассказывает РИА Новости одна из местных жительниц. — Затем 10-15 секунд неизвестный мужской голос громко ругался матом, после чего — второй хлопок. И все стихло".Вскоре к дому подъехали сотрудники всех экстренных служб города. Они обнаружили мужской труп с ранением в туловище и простреленной головой — один выстрел, скорее всего, был контрольным. Очевидцы сообщили о человеке, одетом во все темное, вооруженном чем-то похожим на автомат Калашникова. Он убежал в сторону ближайшего парка.Криминалисты нашли шесть гильз. Почти сразу установили личность погибшего — 34-летний Константин Балишанский. Он жил рядом — вероятно, направлялся утром на работу.К поискам подозреваемого, учитывая высокую опасность для окружающих, подключили чуть ли не весь личный состав полиции. Вскоре его обнаружили в районе Очаково-Матвеевское. Сложить оружие он отказался и открыл по силовикам огонь. По данным МВД, выстрелил не менее 15 раз. Все это — средь бела дня в парке, на глазах множества гуляющих.Когда стрелявший стал перезаряжаться, полицейские воспользовались моментом: ранили его, быстро скрутили и вызвали скорую. Никто из прохожих при этом не пострадал.Сейчас подозреваемый в реанимации. Врачи оценивают его состояние как очень тяжелое.Успешный спортсменВозбудили уголовное дело по статьям "Убийство" и "Незаконный оборот оружия". Одна из первых версий — заказное убийство из-за бизнеса.Однако позже в городском управлении СК сообщили: скорее всего, мотив — ревность. Это сейчас проверяют.Прокуратура Москвы тем временем опубликовала кадры из квартиры 36-летнего подозреваемого — Андрея Демина. Он был знаком с Балишанским и его распорядком дня. Судя по всему, вел затворнический и довольно маргинальный образ жизни: вместо штор на окне — обычная тряпка, из мебели — старая кровать и матрас, раковина — сломанная, плита — грязная.Но Демин, видимо, очень хорошо разбирался в оружии: от полицейских отстреливался из АК-74 с самодельной планкой Пикатинни и коллиматорным прицелом. В квартире нашли тактическую экипировку: шлем, несколько магазинов к автомату. С собой Демин прихватил также несколько медицинских турникетов. Балишанский был известным в стране скейтбордистом. В 2006-м он стал первым россиянином, попавшим в международную команду Nike SB, спонсируемую популярным спортивным брендом. Выступал на многих соревнованиях, в том числе за рубежом. Проделывал на доске различные опасные трюки. Оставил большой спорт из-за травмы.Новая работаРаботал в фирме отца Андрея Балишанского — Mediasystem Group. По данным официального сайта, компания поставляет профессиональное видео и мультимедийное оборудование, участвует в различных выставках и форумах.Расследование только начинается. Сотрудники СК и оперативники опрашивают родных и знакомых убитого, выясняя, не конфликтовал ли он с Деминым.По словам Дмитрия, приятеля Балишанского, погибший никогда не отличался спокойным характером."Он был довольно резким и вспыльчивым", — утверждает Дмитрий.Смерть Константина — это большая потеря для сообщества скейтбордистов не только в стране, но и за рубежом, добавил он.Что касается Демина, то в ближайшее время ему изберут меру пресечения. Очевидно, будет заключение под стражу, однако пока он остается в больнице.
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Михаил Кевхиев
Михаил Кевхиев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Подозреваемый в убийстве скейтбордиста
Подозреваемый в убийстве скейтбордиста.
2024-06-06T17:00
true
PT0M18S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1951079034_1:0:2730:2047_1920x0_80_0_0_81d419f10d1e1be0615d45f72d56ba99.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва
Происшествия, Москва
"Вооружен до зубов". Кто мог убить известного скейтбордиста в Москве

СК опрашивает родных и знакомых убитого на западе Москвы скейтбордиста

© АГН "Москва" / Денис ВоронинОперативные службы в районе Матвеевской улицы на месте задержания подозреваемого в убийстве мужчины. 6 июня 2024 года
Оперативные службы в районе Матвеевской улицы на месте задержания подозреваемого в убийстве мужчины. 6 июня 2024 года - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© АГН "Москва" / Денис Воронин
Оперативные службы в районе Матвеевской улицы на месте задержания подозреваемого в убийстве мужчины. 6 июня 2024 года
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости, Виктор Званцев. Столичные оперативники задержали подозреваемого в расправе над скейтбордистом Константином Балишанским. По предварительным данным, это преступление на почве ревности. О том, как развивались события, — в материале РИА Новости.

Два хлопка

В четверг утром на улице Алексея Свиридова в Москве прозвучали выстрелы. "Я проснулась оттого, что услышала громкий и резкий хлопок, но не сразу поняла, в чем дело, — рассказывает РИА Новости одна из местных жительниц. — Затем 10-15 секунд неизвестный мужской голос громко ругался матом, после чего — второй хлопок. И все стихло".
Вскоре к дому подъехали сотрудники всех экстренных служб города. Они обнаружили мужской труп с ранением в туловище и простреленной головой — один выстрел, скорее всего, был контрольным. Очевидцы сообщили о человеке, одетом во все темное, вооруженном чем-то похожим на автомат Калашникова. Он убежал в сторону ближайшего парка.
Криминалисты нашли шесть гильз. Почти сразу установили личность погибшего — 34-летний Константин Балишанский. Он жил рядом — вероятно, направлялся утром на работу.
К поискам подозреваемого, учитывая высокую опасность для окружающих, подключили чуть ли не весь личный состав полиции. Вскоре его обнаружили в районе Очаково-Матвеевское. Сложить оружие он отказался и открыл по силовикам огонь. По данным МВД, выстрелил не менее 15 раз. Все это — средь бела дня в парке, на глазах множества гуляющих.
Когда стрелявший стал перезаряжаться, полицейские воспользовались моментом: ранили его, быстро скрутили и вызвали скорую. Никто из прохожих при этом не пострадал.
Сейчас подозреваемый в реанимации. Врачи оценивают его состояние как очень тяжелое.
© Фото : ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ/TelegramОружие, из которого стрелял предполагаемый убийца, раненный при задержании в Москве
Оружие, из которого стрелял предполагаемый убийца, раненный при задержании в Москве - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© Фото : ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ/Telegram
Оружие, из которого стрелял предполагаемый убийца, раненный при задержании в Москве

Успешный спортсмен

Возбудили уголовное дело по статьям "Убийство" и "Незаконный оборот оружия". Одна из первых версий — заказное убийство из-за бизнеса.
Однако позже в городском управлении СК сообщили: скорее всего, мотив — ревность. Это сейчас проверяют.
Прокуратура Москвы тем временем опубликовала кадры из квартиры 36-летнего подозреваемого — Андрея Демина. Он был знаком с Балишанским и его распорядком дня. Судя по всему, вел затворнический и довольно маргинальный образ жизни: вместо штор на окне — обычная тряпка, из мебели — старая кровать и матрас, раковина — сломанная, плита — грязная.
© Фото : Прокуратура МосквыКвартира по месту регистрации подозреваемого в убийстве на западе Москвы
Квартира по месту регистрации подозреваемого в убийстве на западе Москвы - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© Фото : Прокуратура Москвы
Квартира по месту регистрации подозреваемого в убийстве на западе Москвы
Но Демин, видимо, очень хорошо разбирался в оружии: от полицейских отстреливался из АК-74 с самодельной планкой Пикатинни и коллиматорным прицелом. В квартире нашли тактическую экипировку: шлем, несколько магазинов к автомату. С собой Демин прихватил также несколько медицинских турникетов.
Балишанский был известным в стране скейтбордистом. В 2006-м он стал первым россиянином, попавшим в международную команду Nike SB, спонсируемую популярным спортивным брендом. Выступал на многих соревнованиях, в том числе за рубежом. Проделывал на доске различные опасные трюки. Оставил большой спорт из-за травмы.
© Фото : Столичный СК/TelegramОбыск по месту регистрации подозреваемого в убийстве на западе Москвы
Обыск по месту регистрации подозреваемого в убийстве на западе Москвы - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© Фото : Столичный СК/Telegram
Обыск по месту регистрации подозреваемого в убийстве на западе Москвы

Новая работа

Работал в фирме отца Андрея Балишанского — Mediasystem Group. По данным официального сайта, компания поставляет профессиональное видео и мультимедийное оборудование, участвует в различных выставках и форумах.
Расследование только начинается. Сотрудники СК и оперативники опрашивают родных и знакомых убитого, выясняя, не конфликтовал ли он с Деминым.
По словам Дмитрия, приятеля Балишанского, погибший никогда не отличался спокойным характером.
© ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ/TelegramМесто убийства мужчины на западе Москвы
Место убийства мужчины на западе Москвы
© ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ/Telegram
Место убийства мужчины на западе Москвы
"Он был довольно резким и вспыльчивым", — утверждает Дмитрий.
Смерть Константина — это большая потеря для сообщества скейтбордистов не только в стране, но и за рубежом, добавил он.
Что касается Демина, то в ближайшее время ему изберут меру пресечения. Очевидно, будет заключение под стражу, однако пока он остается в больнице.
 
ПроисшествияМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала