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Прокуратура назвала приоритетную версию убийства мужчины на западе Москвы
Прокуратура назвала приоритетную версию убийства мужчины на западе Москвы - РИА Новости, 06.06.2024
Прокуратура назвала приоритетную версию убийства мужчины на западе Москвы
Приоритетной версией убийства мужчины на западе Москвы является личный конфликт между потерпевшим и подозреваемым, возникший на почве ревности, сообщает... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T14:10
2024-06-06T14:10
2024-06-06T14:11
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МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Приоритетной версией убийства мужчины на западе Москвы является личный конфликт между потерпевшим и подозреваемым, возникший на почве ревности, сообщает столичная прокуратура. "Приоритетной версией убийства является личный конфликт между потерпевшим и подозреваемым, возникший на почве ревности. В ходе проведения первоначальных следственных действий версия о заказном характере убийства не подтверждается", - говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что 34-летний Константин Балишанский был застрелен на улице Алексея Свиридова в Москве. МВД отмечало, что убийство могло быть заказным. Подозреваемый в убийстве задержан, он оказал сопротивление и был ранен.
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происшествия, москва
Прокуратура назвала приоритетную версию убийства мужчины на западе Москвы
Прокуратура назвала ревность главной причиной убийства мужчины на западе Москвы
МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Приоритетной версией убийства мужчины на западе Москвы является личный конфликт между потерпевшим и подозреваемым, возникший на почве ревности, сообщает столичная прокуратура.
"Приоритетной версией убийства является личный конфликт между потерпевшим и подозреваемым, возникший на почве ревности. В ходе проведения первоначальных следственных действий версия о заказном характере убийства не подтверждается", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что 34-летний Константин Балишанский был застрелен на улице Алексея Свиридова в Москве. МВД отмечало, что убийство могло быть заказным. Подозреваемый в убийстве задержан, он оказал сопротивление и был ранен.