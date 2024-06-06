https://ria.ru/20240606/kriminal-1951000277.html

Прокуратура назвала приоритетную версию убийства мужчины на западе Москвы

Прокуратура назвала приоритетную версию убийства мужчины на западе Москвы - РИА Новости, 06.06.2024

Прокуратура назвала приоритетную версию убийства мужчины на западе Москвы

Приоритетной версией убийства мужчины на западе Москвы является личный конфликт между потерпевшим и подозреваемым, возникший на почве ревности, сообщает... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T14:10

2024-06-06T14:10

2024-06-06T14:11

происшествия

москва

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МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Приоритетной версией убийства мужчины на западе Москвы является личный конфликт между потерпевшим и подозреваемым, возникший на почве ревности, сообщает столичная прокуратура. "Приоритетной версией убийства является личный конфликт между потерпевшим и подозреваемым, возникший на почве ревности. В ходе проведения первоначальных следственных действий версия о заказном характере убийства не подтверждается", - говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что 34-летний Константин Балишанский был застрелен на улице Алексея Свиридова в Москве. МВД отмечало, что убийство могло быть заказным. Подозреваемый в убийстве задержан, он оказал сопротивление и был ранен.

https://ria.ru/20240606/kriminal--1950977913.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва