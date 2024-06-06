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На западе Москвы нашли стрелявшего из автомата мужчину - РИА Новости, 06.06.2024
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13:00 06.06.2024 (обновлено: 13:07 06.06.2024)
https://ria.ru/20240606/kriminal-1950969383.html
На западе Москвы нашли стрелявшего из автомата мужчину
На западе Москвы нашли стрелявшего из автомата мужчину - РИА Новости, 06.06.2024
На западе Москвы нашли стрелявшего из автомата мужчину
Открывший стрельбу из автомата мужчина, по предварительной информации, обнаружен в районе Очаково-Матвеевское на западе Москвы, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T13:00
2024-06-06T13:07
происшествия
москва
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Открывший стрельбу из автомата мужчина, по предварительной информации, обнаружен в районе Очаково-Матвеевское на западе Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "Предварительно, на улице Матвеевская обнаружен мужчина, стрелявший из автомата", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что стрелявший был одет во все черное. На лице у него была маска синего цвета, а на ногах - военные берцы.Правоохранители ведут поиск убийцы 34-летнего Константина Балишанского, застреленного на улице Алексея Свиридова на западе Москвы.
https://ria.ru/20240606/proisshestvie-1950941247.html
https://ria.ru/20240606/strelba-1950931296.html
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
На западе Москвы нашли стрелявшего из автомата мужчину

В районе Очаково-Матвеевское на западе Москвы нашли открывшего стрельбу мужчину

© ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ/TelegramМесто убийства мужчины на западе Москвы
Место убийства мужчины на западе Москвы
© ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ/Telegram
Место убийства мужчины на западе Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Открывший стрельбу из автомата мужчина, по предварительной информации, обнаружен в районе Очаково-Матвеевское на западе Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"Предварительно, на улице Матвеевская обнаружен мужчина, стрелявший из автомата", - сказал собеседник агентства.
Камеры видеонаблюдения - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
СК изучает записи с камер видеонаблюдения после стрельбы на западе Москвы
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Он уточнил, что стрелявший был одет во все черное. На лице у него была маска синего цвета, а на ногах - военные берцы.
Правоохранители ведут поиск убийцы 34-летнего Константина Балишанского, застреленного на улице Алексея Свиридова на западе Москвы.
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