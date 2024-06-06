https://ria.ru/20240606/kriminal-1950969383.html

На западе Москвы нашли стрелявшего из автомата мужчину

На западе Москвы нашли стрелявшего из автомата мужчину - РИА Новости, 06.06.2024

На западе Москвы нашли стрелявшего из автомата мужчину

Открывший стрельбу из автомата мужчина, по предварительной информации, обнаружен в районе Очаково-Матвеевское на западе Москвы, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T13:00

2024-06-06T13:00

2024-06-06T13:07

происшествия

москва

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Открывший стрельбу из автомата мужчина, по предварительной информации, обнаружен в районе Очаково-Матвеевское на западе Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "Предварительно, на улице Матвеевская обнаружен мужчина, стрелявший из автомата", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что стрелявший был одет во все черное. На лице у него была маска синего цвета, а на ногах - военные берцы.Правоохранители ведут поиск убийцы 34-летнего Константина Балишанского, застреленного на улице Алексея Свиридова на западе Москвы.

https://ria.ru/20240606/proisshestvie-1950941247.html

https://ria.ru/20240606/strelba-1950931296.html

москва

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2024

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происшествия, москва