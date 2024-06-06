https://ria.ru/20240606/kreditovanie-1950637366.html
ВТБ на 22 процента нарастил темпы кредитования среднего и малого бизнеса
ВТБ на 22 процента нарастил темпы кредитования среднего и малого бизнеса - РИА Новости, 06.06.2024
ВТБ на 22 процента нарастил темпы кредитования среднего и малого бизнеса
С начала года ВТБ выдал более 12,6 тысячи кредитов среднему и малому бизнесу (СМБ) на 754 миллиардов рублей, что на 22% превышает объем сделок за аналогичный... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T09:01
2024-06-06T09:01
2024-06-06T09:01
пмэф-2024
денис бортников
втб (банк)
пмэф
малое и среднее предпринимательство — мсп (малый и средний бизнес — мсб)
малый бизнес
бизнес
предприниматели
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МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. С начала года ВТБ выдал более 12,6 тысячи кредитов среднему и малому бизнесу (СМБ) на 754 миллиардов рублей, что на 22% превышает объем сделок за аналогичный период прошлого года, сообщил на ПМЭФ-2024 заместитель президента – председателя правления ВТБ Денис Бортников.Он добавил, что кредитный портфель группы ВТБ в сегменте СМБ превышает 3,2 триллиона рублей."Динамика объема новых кредитов среднему и малому бизнесу закономерна на фоне высокой инвестиционной активности таких предприятий. Они успешно преодолели последствия санкций и сегодня во многом обеспечивают дальнейшее развитие импортозамещения, рост внутреннего производства и новые рабочие места. По нашим данным, более половины предпринимателей планируют расширять свой бизнес на горизонте ближайшего года", – приводит пресс-служба банка слова Бортникова.По его словам, поддержка этого сегмента будет иметь решающее значение для обеспечения устойчивого развития экономики.Инвестиционные кредиты сегодня занимают 55% объема кредитного портфеля СМБ. Предприниматели ориентируются на среднесрочные и долгосрочные вложения в развитие своего бизнеса – 99% кредитов СМБ выдано на срок год и более.Бортников также отметил, что банк в том числе нацелен на активное развитие сегмента малого и микро-бизнеса, где драйвером кредитования выступают экспресс-кредиты с онлайн-оформлением и автоматизированным принятием решения за несколько минут. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года в этом году банк уже удвоил объем "быстрых" онлайн-кредитов для бизнеса.Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
денис бортников, втб (банк), пмэф, малое и среднее предпринимательство — мсп (малый и средний бизнес — мсб), малый бизнес, бизнес, предприниматели, твой бизнес – новости
ПМЭФ-2024, Денис Бортников, ВТБ (банк), ПМЭФ, Малое и среднее предпринимательство — МСП (Малый и средний бизнес — МСБ), Малый бизнес, Бизнес, Предприниматели, Твой бизнес – новости
МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. С начала года ВТБ выдал более 12,6 тысячи кредитов среднему и малому бизнесу (СМБ) на 754 миллиардов рублей, что на 22% превышает объем сделок за аналогичный период прошлого года, сообщил на ПМЭФ-2024 заместитель президента – председателя правления ВТБ Денис Бортников.
Он добавил, что кредитный портфель группы ВТБ
в сегменте СМБ превышает 3,2 триллиона рублей.
«
"Динамика объема новых кредитов среднему и малому бизнесу закономерна на фоне высокой инвестиционной активности таких предприятий. Они успешно преодолели последствия санкций и сегодня во многом обеспечивают дальнейшее развитие импортозамещения, рост внутреннего производства и новые рабочие места. По нашим данным, более половины предпринимателей планируют расширять свой бизнес на горизонте ближайшего года", – приводит пресс-служба банка слова Бортникова.
По его словам, поддержка этого сегмента будет иметь решающее значение для обеспечения устойчивого развития экономики.
Инвестиционные кредиты сегодня занимают 55% объема кредитного портфеля СМБ. Предприниматели ориентируются на среднесрочные и долгосрочные вложения в развитие своего бизнеса – 99% кредитов СМБ выдано на срок год и более.
Бортников также отметил, что банк в том числе нацелен на активное развитие сегмента малого и микро-бизнеса, где драйвером кредитования выступают экспресс-кредиты с онлайн-оформлением и автоматизированным принятием решения за несколько минут. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года в этом году банк уже удвоил объем "быстрых" онлайн-кредитов для бизнеса.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.