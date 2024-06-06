https://ria.ru/20240606/kreditovanie-1950637366.html

ВТБ на 22 процента нарастил темпы кредитования среднего и малого бизнеса

ВТБ на 22 процента нарастил темпы кредитования среднего и малого бизнеса - РИА Новости, 06.06.2024

ВТБ на 22 процента нарастил темпы кредитования среднего и малого бизнеса

С начала года ВТБ выдал более 12,6 тысячи кредитов среднему и малому бизнесу (СМБ) на 754 миллиардов рублей, что на 22% превышает объем сделок за аналогичный... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T09:01

2024-06-06T09:01

2024-06-06T09:01

пмэф-2024

денис бортников

втб (банк)

пмэф

малое и среднее предпринимательство — мсп (малый и средний бизнес — мсб)

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бизнес

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МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. С начала года ВТБ выдал более 12,6 тысячи кредитов среднему и малому бизнесу (СМБ) на 754 миллиардов рублей, что на 22% превышает объем сделок за аналогичный период прошлого года, сообщил на ПМЭФ-2024 заместитель президента – председателя правления ВТБ Денис Бортников.Он добавил, что кредитный портфель группы ВТБ в сегменте СМБ превышает 3,2 триллиона рублей."Динамика объема новых кредитов среднему и малому бизнесу закономерна на фоне высокой инвестиционной активности таких предприятий. Они успешно преодолели последствия санкций и сегодня во многом обеспечивают дальнейшее развитие импортозамещения, рост внутреннего производства и новые рабочие места. По нашим данным, более половины предпринимателей планируют расширять свой бизнес на горизонте ближайшего года", – приводит пресс-служба банка слова Бортникова.По его словам, поддержка этого сегмента будет иметь решающее значение для обеспечения устойчивого развития экономики.Инвестиционные кредиты сегодня занимают 55% объема кредитного портфеля СМБ. Предприниматели ориентируются на среднесрочные и долгосрочные вложения в развитие своего бизнеса – 99% кредитов СМБ выдано на срок год и более.Бортников также отметил, что банк в том числе нацелен на активное развитие сегмента малого и микро-бизнеса, где драйвером кредитования выступают экспресс-кредиты с онлайн-оформлением и автоматизированным принятием решения за несколько минут. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года в этом году банк уже удвоил объем "быстрых" онлайн-кредитов для бизнеса.Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.

https://ria.ru/20240605/vtb-1950576327.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

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