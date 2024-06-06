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Молдавия надеется получить от МВФ кредит в 160 миллионов долларов - РИА Новости, 06.06.2024
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15:11 06.06.2024
https://ria.ru/20240606/kredit-1951027290.html
Молдавия надеется получить от МВФ кредит в 160 миллионов долларов
Молдавия надеется получить от МВФ кредит в 160 миллионов долларов - РИА Новости, 06.06.2024
Молдавия надеется получить от МВФ кредит в 160 миллионов долларов
Парламент Молдавии на заседании в четверг одобрил в первом чтении проект закона о привлечении кредита от Международного валютного фонда на сумму в 160 миллионов РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T15:11
2024-06-06T15:11
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КИШИНЕВ, 6 июн - РИА Новости. Парламент Молдавии на заседании в четверг одобрил в первом чтении проект закона о привлечении кредита от Международного валютного фонда на сумму в 160 миллионов долларов, сообщила пресс-служба законодательного органа. "Международный валютный фонд предоставит финансовую помощь Молдавии через механизм финансирования для достижения стойкости и долгосрочной устойчивости. Парламент в первом чтении одобрил проект закона о привлечении внешнего государственного кредита МВФ. Сумма кредита составляет 129,375 миллиона специальных прав заимствования, что эквивалентно примерно 160 миллионов долларов", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте парламента. Деньги будут направлены на финансирование нужд госбюджета. Кредит будет предоставлен Молдавии на 20 лет. Для получения финансовой помощи Молдавия должна осуществить 12 реформ, направленных на снижение последствий изменения климата. В декабре 2021 года МВФ одобрил соглашение о запуске новой программы с Молдавии на 40 месяцев, в течение которых страна получит 590 миллионов долларов.
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молдавия, мвф, экономика, в мире
Молдавия, МВФ, Экономика, В мире
Молдавия надеется получить от МВФ кредит в 160 миллионов долларов

Парламент Молдавии одобрил в первом чтении проект о привлечении кредита МВФ

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗдание парламента Молдавии в Кишиневе
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 6 июн - РИА Новости. Парламент Молдавии на заседании в четверг одобрил в первом чтении проект закона о привлечении кредита от Международного валютного фонда на сумму в 160 миллионов долларов, сообщила пресс-служба законодательного органа.
«
"Международный валютный фонд предоставит финансовую помощь Молдавии через механизм финансирования для достижения стойкости и долгосрочной устойчивости. Парламент в первом чтении одобрил проект закона о привлечении внешнего государственного кредита МВФ. Сумма кредита составляет 129,375 миллиона специальных прав заимствования, что эквивалентно примерно 160 миллионов долларов", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте парламента.
Деньги будут направлены на финансирование нужд госбюджета. Кредит будет предоставлен Молдавии на 20 лет. Для получения финансовой помощи Молдавия должна осуществить 12 реформ, направленных на снижение последствий изменения климата.
В декабре 2021 года МВФ одобрил соглашение о запуске новой программы с Молдавии на 40 месяцев, в течение которых страна получит 590 миллионов долларов.
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