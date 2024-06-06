Молдавия надеется получить от МВФ кредит в 160 миллионов долларов
Парламент Молдавии одобрил в первом чтении проект о привлечении кредита МВФ
Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 6 июн - РИА Новости. Парламент Молдавии на заседании в четверг одобрил в первом чтении проект закона о привлечении кредита от Международного валютного фонда на сумму в 160 миллионов долларов, сообщила пресс-служба законодательного органа.
«
"Международный валютный фонд предоставит финансовую помощь Молдавии через механизм финансирования для достижения стойкости и долгосрочной устойчивости. Парламент в первом чтении одобрил проект закона о привлечении внешнего государственного кредита МВФ. Сумма кредита составляет 129,375 миллиона специальных прав заимствования, что эквивалентно примерно 160 миллионов долларов", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте парламента.
Деньги будут направлены на финансирование нужд госбюджета. Кредит будет предоставлен Молдавии на 20 лет. Для получения финансовой помощи Молдавия должна осуществить 12 реформ, направленных на снижение последствий изменения климата.
В декабре 2021 года МВФ одобрил соглашение о запуске новой программы с Молдавии на 40 месяцев, в течение которых страна получит 590 миллионов долларов.
Внешний долг Молдавии в первом полугодии увеличился почти на семь процентов
30 сентября 2023, 14:48