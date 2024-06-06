https://ria.ru/20240606/kredit-1951027290.html

Молдавия надеется получить от МВФ кредит в 160 миллионов долларов

Молдавия надеется получить от МВФ кредит в 160 миллионов долларов - РИА Новости, 06.06.2024

Молдавия надеется получить от МВФ кредит в 160 миллионов долларов

Парламент Молдавии на заседании в четверг одобрил в первом чтении проект закона о привлечении кредита от Международного валютного фонда на сумму в 160 миллионов РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T15:11

2024-06-06T15:11

2024-06-06T15:11

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КИШИНЕВ, 6 июн - РИА Новости. Парламент Молдавии на заседании в четверг одобрил в первом чтении проект закона о привлечении кредита от Международного валютного фонда на сумму в 160 миллионов долларов, сообщила пресс-служба законодательного органа. "Международный валютный фонд предоставит финансовую помощь Молдавии через механизм финансирования для достижения стойкости и долгосрочной устойчивости. Парламент в первом чтении одобрил проект закона о привлечении внешнего государственного кредита МВФ. Сумма кредита составляет 129,375 миллиона специальных прав заимствования, что эквивалентно примерно 160 миллионов долларов", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте парламента. Деньги будут направлены на финансирование нужд госбюджета. Кредит будет предоставлен Молдавии на 20 лет. Для получения финансовой помощи Молдавия должна осуществить 12 реформ, направленных на снижение последствий изменения климата. В декабре 2021 года МВФ одобрил соглашение о запуске новой программы с Молдавии на 40 месяцев, в течение которых страна получит 590 миллионов долларов.

https://ria.ru/20230930/moldaviya-1899629854.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

молдавия, мвф, экономика, в мире