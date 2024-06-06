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Соглашение о реконструкции очистных сооружений Краснодара подписали на ПМЭФ
Соглашение о реконструкции очистных сооружений Краснодара подписали на ПМЭФ - РИА Новости, 06.06.2024
Соглашение о реконструкции очистных сооружений Краснодара подписали на ПМЭФ
Модернизация очистных сооружений в краснодарском поселке Витаминкомбинат реконструируют за 1,3 миллиарда рублей, увеличив производительность практически на... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T22:15
2024-06-06T22:15
2024-06-06T22:15
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Модернизация очистных сооружений в краснодарском поселке Витаминкомбинат реконструируют за 1,3 миллиарда рублей, увеличив производительность практически на треть, соглашение о создании производства подписано в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края. "В Краснодаре реконструируют очистные сооружения. На ПМЭФ-2024 трехстороннее соглашение подписали вице-губернатор Андрей Прошунин, глава города Евгений Наумов и заместитель генерального директора ООО "Коммунальная энерго-сервисная компания" Станислав Шульгин", - говорится в сообщении. В рамках проекта планируется модернизация очистных сооружений в поселке Витаминкомбинат. "Обновление коммунальной системы столицы Кубани крайне необходимо. Привлечение к этой работе инвестора позволит повысить эффективность функционирования объектов ЖКХ. Наши деловые партнеры имеют многолетний опыт работы. Сотрудничество в рамках соглашения позволит увеличить производительность очистных сооружений до 10 тысяч кубометров в сутки, что обеспечит возможность строительства жилья и социальных объектов с соблюдением норм природоохранного законодательства. Объем инвестиций составит свыше 1,3 миллиарда рублей", - передает пресс-служба краевой администрации слова Прошунина. По словам мэра Краснодара Евгения Наумова, производительность объекта увеличится практически на треть. Завершить реализацию проекта инвестор рассчитывает в 2025 году. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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экономика, краснодар, краснодарский край, пмэф
Краснодарский край, Экономика, Краснодар, Краснодарский край, ПМЭФ
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Модернизация очистных сооружений в краснодарском поселке Витаминкомбинат реконструируют за 1,3 миллиарда рублей, увеличив производительность практически на треть, соглашение о создании производства подписано в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.
"В Краснодаре реконструируют очистные сооружения. На ПМЭФ-2024 трехстороннее соглашение подписали вице-губернатор Андрей Прошунин, глава города Евгений Наумов и заместитель генерального директора ООО "Коммунальная энерго-сервисная компания" Станислав Шульгин", - говорится в сообщении.
В рамках проекта планируется модернизация очистных сооружений в поселке Витаминкомбинат.
"Обновление коммунальной системы столицы Кубани крайне необходимо. Привлечение к этой работе инвестора позволит повысить эффективность функционирования объектов ЖКХ. Наши деловые партнеры имеют многолетний опыт работы. Сотрудничество в рамках соглашения позволит увеличить производительность очистных сооружений до 10 тысяч кубометров в сутки, что обеспечит возможность строительства жилья и социальных объектов с соблюдением норм природоохранного законодательства. Объем инвестиций составит свыше 1,3 миллиарда рублей", - передает пресс-служба краевой администрации слова Прошунина.
По словам мэра Краснодара Евгения Наумова, производительность объекта увеличится практически на треть. Завершить реализацию проекта инвестор рассчитывает в 2025 году.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.