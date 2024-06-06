https://ria.ru/20240606/kotyakov-1950915044.html
В России модернизировали около трети центров занятости
В России модернизировали около трети центров занятости - РИА Новости, 06.06.2024
В России модернизировали около трети центров занятости
Около трети центров занятости в России уже прошли комплексную модернизацию, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T10:54
2024-06-06T10:54
2024-06-06T12:36
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Около трети центров занятости в России уже прошли комплексную модернизацию, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. "Сегодня порядка 30% центров занятости уже модернизировано, порядка 20 тысяч человек (работников служб) мы сегодня уже обучили, до конца года планируем обучить еще шесть тысяч человек в системе", - сказал Котяков во время конференции "Квалификация будущего: рынок труда и перспективные задачи подготовки кадров в условиях технологических изменений" на ПМЭФ. По его словам, продолжение трансформации службы занятости в России будет одним из блоков национального проекта "Кадры". Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
https://ria.ru/20231212/trudoustroystvo-1915307248.html
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ПМЭФ-2024, Россия, Антон Котяков
В России модернизировали около трети центров занятости
Глава Минтруда Котяков: около трети центров занятости прошли модернизацию