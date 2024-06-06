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В России модернизировали около трети центров занятости - РИА Новости, 06.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
10:54 06.06.2024 (обновлено: 12:36 06.06.2024)
https://ria.ru/20240606/kotyakov-1950915044.html
В России модернизировали около трети центров занятости
В России модернизировали около трети центров занятости - РИА Новости, 06.06.2024
В России модернизировали около трети центров занятости
Около трети центров занятости в России уже прошли комплексную модернизацию, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T10:54
2024-06-06T12:36
пмэф-2024
россия
антон котяков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Около трети центров занятости в России уже прошли комплексную модернизацию, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. "Сегодня порядка 30% центров занятости уже модернизировано, порядка 20 тысяч человек (работников служб) мы сегодня уже обучили, до конца года планируем обучить еще шесть тысяч человек в системе", - сказал Котяков во время конференции "Квалификация будущего: рынок труда и перспективные задачи подготовки кадров в условиях технологических изменений" на ПМЭФ. По его словам, продолжение трансформации службы занятости в России будет одним из блоков национального проекта "Кадры". Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
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россия, антон котяков
ПМЭФ-2024, Россия, Антон Котяков
В России модернизировали около трети центров занятости

Глава Минтруда Котяков: около трети центров занятости прошли модернизацию

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГлава Минтруда Антон Котяков
Глава Минтруда Антон Котяков
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Глава Минтруда Антон Котяков. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Около трети центров занятости в России уже прошли комплексную модернизацию, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
«
"Сегодня порядка 30% центров занятости уже модернизировано, порядка 20 тысяч человек (работников служб) мы сегодня уже обучили, до конца года планируем обучить еще шесть тысяч человек в системе", - сказал Котяков во время конференции "Квалификация будущего: рынок труда и перспективные задачи подготовки кадров в условиях технологических изменений" на ПМЭФ.
По его словам, продолжение трансформации службы занятости в России будет одним из блоков национального проекта "Кадры".
Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
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ПМЭФ-2024РоссияАнтон Котяков
 
 
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