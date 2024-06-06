https://ria.ru/20240606/kosmos-1950856262.html

KosMos создала антитепловизионную накидку для военных

KosMos создала антитепловизионную накидку для военных - РИА Новости, 06.06.2024

KosMos создала антитепловизионную накидку для военных

Улучшенная защитная антитепловизионная накидка KosMos создана из обычной плащ-палатки для военнослужащих при помощи фольги сообщил РИА Новости директор... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T03:19

2024-06-06T03:19

2024-06-06T03:19

технологии

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Улучшенная защитная антитепловизионная накидка KosMos создана из обычной плащ-палатки для военнослужащих при помощи фольги сообщил РИА Новости директор компании-производителя Алексей Клочков, позывной KosMos. "Когда мы начали отшивать плащ-палатки для наших бойцов, мы думали, что они будут защищать от ветра и дождя. Но как показало время, наши плащ-палатки использовались не только по прямому назначению, но и как спальные мешки, носилки. Позже выяснилось, что в наших пончо не видно бойца в тепловизионный прицел", - сказал Клочков. Однако, отметил он, был один нюанс: если надевать эту плащ-палатку без бронежилета – светились плечи. "Мы долго подбирали подходящий материал, чтобы усовершенствовать наши "пончо". Ведь они должны быть не только функциональными, быть бесшумными, сохранять свои прежние свойства, но и не стать слишком дорогими. Ведь наши покупатели – простые люди, неравнодушные и поддерживающие наших бойцов. Мы нашли такой вариант – простой и относительно недорогой – теплоизоляционный материал с фольгированным покрытием. Благодаря ему мы создали прослойку между плечами бойца и плащ-палаткой. Что значительно улучшило антитепловизионные свойства нашей плащ-палатки", - сказал директор. Офицер-разведчик с позывным "Шатун" заявил РИА Новости, что бойцы подразделЕния "Барс-16" уже использовали данную защитную накидку на линии боевого соприкосновения. "Накидка показала себя с самой лучшей стороны. Могу сказать, что сейчас, особенно при отрицательных температурах, наши бойцы без нее стараются не выходить из укрытий", - сказал офицер. Размеры плащ-палатки в развернутом виде 2,5 метра на полтора. Размер уникального "пончо" единый, а благодаря боковым застежкам-липучкам в ней удобно передвигаться. Вес усовершенствованной модели всего 1 килограмм. Так что боец ее практически не чувствует.

https://ria.ru/20240222/son-1928910351.html

https://ria.ru/20231109/raptor-1908464077.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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технологии