https://ria.ru/20240606/kontsert-1951025706.html

В Минске пройдет концерт ко Дню России

В Минске пройдет концерт ко Дню России - РИА Новости, 06.06.2024

В Минске пройдет концерт ко Дню России

Большой концерт, приуроченный ко Дню России, состоится 9 июня в Минске, сообщили в Росконцерте. РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T15:07

2024-06-06T15:07

2024-06-06T15:07

россия

белоруссия

минск

мариинский театр

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МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Большой концерт, приуроченный ко Дню России, состоится 9 июня в Минске, сообщили в Росконцерте. "Праздничный день, являющийся для России символом национального единения, гражданского мира и доброго согласия всех людей, будет отмечен и на пространстве Союзного государства России и Белоруссии... Культурные события проходят в России и Белоруссии регулярно и охватывают самые разные сферы – кино, образование, гастроли театральных и танцевальных коллективов. День России в столице Республики Беларусь уже стал традицией, и выступления российских исполнителей пользуются большой популярностью у жителей и гостей Минска", - говорится в сообщении. День России отмечается 12 июня. В этом году во Дворце Республики выступят Государственный академический Кубанский хор и солист Мариинского театра народный артист России Василий Герелло (баритон). Концерт проходит при поддержке Минкультуры РФ и Росконцерта.

https://ria.ru/20240524/rouming-1948196159.html

россия

белоруссия

минск

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россия, белоруссия, минск, мариинский театр