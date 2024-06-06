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В Минске пройдет концерт ко Дню России - РИА Новости, 06.06.2024
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15:07 06.06.2024
https://ria.ru/20240606/kontsert-1951025706.html
В Минске пройдет концерт ко Дню России
В Минске пройдет концерт ко Дню России - РИА Новости, 06.06.2024
В Минске пройдет концерт ко Дню России
Большой концерт, приуроченный ко Дню России, состоится 9 июня в Минске, сообщили в Росконцерте. РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T15:07
2024-06-06T15:07
россия
белоруссия
минск
мариинский театр
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МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Большой концерт, приуроченный ко Дню России, состоится 9 июня в Минске, сообщили в Росконцерте. "Праздничный день, являющийся для России символом национального единения, гражданского мира и доброго согласия всех людей, будет отмечен и на пространстве Союзного государства России и Белоруссии... Культурные события проходят в России и Белоруссии регулярно и охватывают самые разные сферы – кино, образование, гастроли театральных и танцевальных коллективов. День России в столице Республики Беларусь уже стал традицией, и выступления российских исполнителей пользуются большой популярностью у жителей и гостей Минска", - говорится в сообщении. День России отмечается 12 июня. В этом году во Дворце Республики выступят Государственный академический Кубанский хор и солист Мариинского театра народный артист России Василий Герелло (баритон). Концерт проходит при поддержке Минкультуры РФ и Росконцерта.
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россия, белоруссия, минск, мариинский театр
Россия, Белоруссия, Минск, Мариинский театр
В Минске пройдет концерт ко Дню России

В Минске 9 июня пройдет большой концерт ко Дню России

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МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Большой концерт, приуроченный ко Дню России, состоится 9 июня в Минске, сообщили в Росконцерте.
«
"Праздничный день, являющийся для России символом национального единения, гражданского мира и доброго согласия всех людей, будет отмечен и на пространстве Союзного государства России и Белоруссии... Культурные события проходят в России и Белоруссии регулярно и охватывают самые разные сферы – кино, образование, гастроли театральных и танцевальных коллективов. День России в столице Республики Беларусь уже стал традицией, и выступления российских исполнителей пользуются большой популярностью у жителей и гостей Минска", - говорится в сообщении.
День России отмечается 12 июня.
В этом году во Дворце Республики выступят Государственный академический Кубанский хор и солист Мариинского театра народный артист России Василий Герелло (баритон).
Концерт проходит при поддержке Минкультуры РФ и Росконцерта.
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