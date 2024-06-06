https://ria.ru/20240606/kontrakty-1951166049.html
Тверская область намерена заключить на ПМЭФ контракты на сумму 60 млрд руб
Тверская область намерена заключить на ПМЭФ контракты на сумму 60 млрд руб - РИА Новости, 06.06.2024
Тверская область намерена заключить на ПМЭФ контракты на сумму 60 млрд руб
Минимальный объем инвестиций, ожидаемых Тверской областью от соглашений, подписанных в рамках ПМЭФ-2024, составил не менее 60 миллиардов рублей, сообщил РИА... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T21:18
2024-06-06T21:18
2024-06-06T21:18
тверская область
экономика
тверская область
россия
игорь руденя
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1951165513_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9b94c23d15e43a7327064adc17f3d425.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Минимальный объем инвестиций, ожидаемых Тверской областью от соглашений, подписанных в рамках ПМЭФ-2024, составил не менее 60 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости на площадке форума губернатор Тверской области Игорь Руденя. "Не менее 60 миллиардов – это точно. Каждый год мы стараемся увеличивать цифру по соглашениям, которые были бы реализованы в понятной недолгосрочной перспективе. Хотелось бы, чтобы эти соглашения реализовывались в течение первых двух-трех лет с даты подписания, чтобы была видна работа. Но есть, конечно, и проекты на дальнюю перспективу – на семь или десять лет. И это тоже интересные проекты, но сегодня время от нас требует конкретных свершений и в ближайшей перспективе. Вот из этого и исходим", - сказал Руденя. Он добавил, что обстановка в мире требует быстрых решений, а санкции в отношении России и ограничения в экономике – новых подходов к развитию национальных компетенций. По данным губернатора, в результате реализации соглашений, подписанных на ПМЭФ-2024, Тверская область получит не менее трех тысяч рабочих мест. "Люди у нас очень талантливые, трудолюбивые, замотивированные. И рабочие места, которые появятся благодаря новых инвестиционным проектам, это тоже серьезный результат работы региона по развитию его экономики", - подчеркнул Руденя. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240606/rudenya-1951163607.html
тверская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1951165513_222:0:2953:2048_1920x0_80_0_0_e19a9193abf3700ba2c69d74e2565952.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, тверская область, россия, игорь руденя
Тверская область, Экономика, Тверская область, Россия, Игорь Руденя
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Минимальный объем инвестиций, ожидаемых Тверской областью от соглашений, подписанных в рамках ПМЭФ-2024, составил не менее 60 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости на площадке форума губернатор Тверской области Игорь Руденя.
«
"Не менее 60 миллиардов – это точно. Каждый год мы стараемся увеличивать цифру по соглашениям, которые были бы реализованы в понятной недолгосрочной перспективе. Хотелось бы, чтобы эти соглашения реализовывались в течение первых двух-трех лет с даты подписания, чтобы была видна работа. Но есть, конечно, и проекты на дальнюю перспективу – на семь или десять лет. И это тоже интересные проекты, но сегодня время от нас требует конкретных свершений и в ближайшей перспективе. Вот из этого и исходим", - сказал Руденя.
Он добавил, что обстановка в мире требует быстрых решений, а санкции в отношении России
и ограничения в экономике – новых подходов к развитию национальных компетенций.
По данным губернатора, в результате реализации соглашений, подписанных на ПМЭФ-2024, Тверская область получит не менее трех тысяч рабочих мест.
"Люди у нас очень талантливые, трудолюбивые, замотивированные. И рабочие места, которые появятся благодаря новых инвестиционным проектам, это тоже серьезный результат работы региона по развитию его экономики", - подчеркнул Руденя.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.