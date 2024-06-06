https://ria.ru/20240606/kontrakty-1951166049.html

Тверская область намерена заключить на ПМЭФ контракты на сумму 60 млрд руб

Тверская область намерена заключить на ПМЭФ контракты на сумму 60 млрд руб - РИА Новости, 06.06.2024

Тверская область намерена заключить на ПМЭФ контракты на сумму 60 млрд руб

Минимальный объем инвестиций, ожидаемых Тверской областью от соглашений, подписанных в рамках ПМЭФ-2024, составил не менее 60 миллиардов рублей, сообщил РИА... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T21:18

2024-06-06T21:18

2024-06-06T21:18

тверская область

экономика

тверская область

россия

игорь руденя

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Минимальный объем инвестиций, ожидаемых Тверской областью от соглашений, подписанных в рамках ПМЭФ-2024, составил не менее 60 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости на площадке форума губернатор Тверской области Игорь Руденя. "Не менее 60 миллиардов – это точно. Каждый год мы стараемся увеличивать цифру по соглашениям, которые были бы реализованы в понятной недолгосрочной перспективе. Хотелось бы, чтобы эти соглашения реализовывались в течение первых двух-трех лет с даты подписания, чтобы была видна работа. Но есть, конечно, и проекты на дальнюю перспективу – на семь или десять лет. И это тоже интересные проекты, но сегодня время от нас требует конкретных свершений и в ближайшей перспективе. Вот из этого и исходим", - сказал Руденя. Он добавил, что обстановка в мире требует быстрых решений, а санкции в отношении России и ограничения в экономике – новых подходов к развитию национальных компетенций. По данным губернатора, в результате реализации соглашений, подписанных на ПМЭФ-2024, Тверская область получит не менее трех тысяч рабочих мест. "Люди у нас очень талантливые, трудолюбивые, замотивированные. И рабочие места, которые появятся благодаря новых инвестиционным проектам, это тоже серьезный результат работы региона по развитию его экономики", - подчеркнул Руденя. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240606/rudenya-1951163607.html

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Наталья Макарова

экономика, тверская область, россия, игорь руденя