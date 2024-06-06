https://ria.ru/20240606/konsulstvo-1950989137.html
Минниханов: консульство Индии может быть открыто в Татарстане
Минниханов: консульство Индии может быть открыто в Татарстане - РИА Новости, 06.06.2024
Минниханов: консульство Индии может быть открыто в Татарстане
Консульство Индии может быть открыто в Казани, сообщает пресс-служба главы Татарстана по итогам встречи Рустама Минниханова с послом Республики Индия в РФ... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T13:43
2024-06-06T13:43
2024-06-06T13:43
республика татарстан
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рустам минниханов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн — РИА Новости. Консульство Индии может быть открыто в Казани, сообщает пресс-служба главы Татарстана по итогам встречи Рустама Минниханова с послом Республики Индия в РФ Винаем Кумаром на полях Петербургского международного экономическом форума. "Посол сообщил, что сейчас прорабатывается вопрос создания двух консульств в России, в числе главных кандидатов на это - Татарстан. Итоговое решение, по словам посла, планируется озвучить в рамках саммита БРИКС осенью этого года в Казани", - говорится в сообщении. По словам посла, Татарстан и Казань широко известны во всем мире. "У нас небольшой торговый оборот. Я лично не понимаю, почему уровень такой низкий, учитывая, какой большой интерес представляет ваша республика. Буду прилагать все усилия, чтобы товарооборот вырос", - сказал он. "Взаимовыгодные связи России и Индии динамично развиваются в русле особо привилегированного стратегического партнерства. У Татарстана в целом накоплен значительный опыт взаимодействия с Индией", - отметил Минниханов. При этом глава республики с сожалением констатировал, что несмотря на давнюю историю взаимоотношений, в последний год наблюдается чувствительное снижение товарооборота между Татарстаном и Индией. Объем торговли на уровне 160 миллионов долларов. По словам Минниханова, республика заинтересована в продвижении в Индию продукции своих предприятий, в развитии взаимодействия в сфере фармацевтики и информационных технологий. Индия, по его мнению, могла бы увеличить поставки в Татарстан ряда индийских товаров, например, фармацевтики, текстиля, пряностей, чая и других. Также Минниханов отметил необходимость наладить сотрудничество в части обмена делегациями и создания совместных инвестиционных проектов. Хорошей площадкой для этого может стать международный экономический форум KazanForum, в котором он пригласил участвовать индийскую сторону. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240516/kazan-1946387247.html
https://ria.ru/20231219/biznes-dialog-1916746146.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, индия, россия, казань, рустам минниханов, брикс, пмэф, республика татарстан (татарстан)
Республика Татарстан, Экономика, Индия, Россия, Казань, Рустам Минниханов, БРИКС, ПМЭФ, Республика Татарстан (Татарстан)
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн — РИА Новости. Консульство Индии может быть открыто в Казани, сообщает пресс-служба главы Татарстана по итогам встречи Рустама Минниханова с послом Республики Индия в РФ Винаем Кумаром на полях Петербургского международного экономическом форума.
"Посол сообщил, что сейчас прорабатывается вопрос создания двух консульств в России, в числе главных кандидатов на это - Татарстан. Итоговое решение, по словам посла, планируется озвучить в рамках саммита БРИКС
осенью этого года в Казани", - говорится в сообщении.
По словам посла, Татарстан и Казань широко известны во всем мире. "У нас небольшой торговый оборот. Я лично не понимаю, почему уровень такой низкий, учитывая, какой большой интерес представляет ваша республика. Буду прилагать все усилия, чтобы товарооборот вырос", - сказал он.
"Взаимовыгодные связи России и Индии динамично развиваются в русле особо привилегированного стратегического партнерства. У Татарстана в целом накоплен значительный опыт взаимодействия с Индией", - отметил Минниханов.
При этом глава республики с сожалением констатировал, что несмотря на давнюю историю взаимоотношений, в последний год наблюдается чувствительное снижение товарооборота между Татарстаном и Индией. Объем торговли на уровне 160 миллионов долларов.
По словам Минниханова, республика заинтересована в продвижении в Индию продукции своих предприятий, в развитии взаимодействия в сфере фармацевтики и информационных технологий. Индия, по его мнению, могла бы увеличить поставки в Татарстан ряда индийских товаров, например, фармацевтики, текстиля, пряностей, чая и других.
Также Минниханов отметил необходимость наладить сотрудничество в части обмена делегациями и создания совместных инвестиционных проектов. Хорошей площадкой для этого может стать международный экономический форум KazanForum, в котором он пригласил участвовать индийскую сторону.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.