https://ria.ru/20240606/konstruktivizm-1950995508.html

Центр "Зотов" и FESCO будут вместе популяризировать конструктивизм

Центр "Зотов" и FESCO будут вместе популяризировать конструктивизм - РИА Новости, 06.06.2024

Центр "Зотов" и FESCO будут вместе популяризировать конструктивизм

АНО "Центр Зотов конструктивное пространство" (Центр "Зотов", культурный проект ВТБ) и транспортная группа FESCO на площадке Петербургского международного... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T14:09

2024-06-06T14:09

2024-06-06T14:09

пмэф-2024

технологии

дальний восток

дарья филиппова

fesco

втб (банк)

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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. АНО "Центр Зотов конструктивное пространство" (Центр "Зотов", культурный проект ВТБ) и транспортная группа FESCO на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заключили соглашение о сотрудничестве, сообщает пресс-служба банка. В числе приоритетных направлений взаимодействия — популяризация знаний в области конструктивизма, русского авангарда и его исследование в регионах. Документ подписали гендиректор Центра "Зотов" Дарья Филиппова и вице-президент по портовому дивизиону и организационному развитию FESCO Павел Шалит. Соглашение предусматривает реализацию выставочных проектов, а также грантовую поддержку российских исследователей конструктивизма. Первых победителей конкурса объявят в середине июня. "Главной задачей Центра "Зотов" является изучение и актуализация конструктивизма — с момента нашего открытия мы стремимся стать платформой для диалога между исследователями со всей страны и обмена знаниями и опытом. Партнерство с Транспортной группой FESCO позволит нам узнать больше о конструктивизме на Дальнем Востоке: благодаря нашей совместной грантовой программе исследователи получат возможность реализовать свои проекты", —приводит пресс-служба слова Филипповой. В свою очередь, Шалит отметил, что сотрудничество с галереями, музеями ориентировано прежде всего на усиление их взаимодействия с теми территориями, где Группа осуществляет свою деятельность. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240227/intellekt-1929739067.html

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дальний восток

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

технологии, дальний восток, дарья филиппова, fesco, втб (банк)