https://ria.ru/20240606/komplektuyuschie-1950981841.html

В Подмосковье откроют производство комплектующих для пассажирских лайнеров

В Подмосковье откроют производство комплектующих для пассажирских лайнеров - РИА Новости, 06.06.2024

В Подмосковье откроют производство комплектующих для пассажирских лайнеров

Производство комплектующих для пассажирских лайнеров Boeing 737 и Airbus A-320 начнет работу в 2026 году, главной целью проекта является импортозамещение... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T13:22

2024-06-06T13:22

2024-06-06T13:22

новости подмосковья

технологии

московская область (подмосковье)

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иран

андрей воробьев

airbus

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Производство комплектующих для пассажирских лайнеров Boeing 737 и Airbus A-320 начнет работу в 2026 году, главной целью проекта является импортозамещение зарубежных деталей и в перспективе - экспорт, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. "В Раменском округе возле аэропорта "Домодедово" построим производство комплектующих для пассажирских лайнеров Boeing 737 и Airbus A-320. Начнем работы в этом году, а завершим в 2026 году. Соглашение подписали с соучредителем ГК "Протектор" Александром Колбасовым", — отметил Воробьев в рамках ПМЭФ в своем Telegram-канале.По словам Воробьева, главная цель проекта — импортозаместить зарубежные детали и в перспективе экспортировать их в Беларусь, Иран, Вьетнам, Китай, КНДР, Венесуэлу и на Кубу. Объем инвестиций составит порядка 3,5 миллиарда рублей. Будет создано 800 рабочих мест со средней зарплатой 100 тысяч рублей. У ГК "Протектор" есть сертификат Росавиации и лицензия Минпромторга на капремонт шасси Boeing 737, компания также освоила полный цикл капремонта шасси для Airbus А-320 и Legacy-600/650. Еще один сертификат от Росавиации позволил "Протектору" импортозамещать детали шасси и двигателей, которые ранее поставляли только из-за рубежа. "Протектор" уже наладил производство конструкционных элементов для Ту-214. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума. -0-

https://ria.ru/20240206/podmoskove-1925759651.html

московская область (подмосковье)

белоруссия

иран

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

технологии, московская область (подмосковье), белоруссия, иран, андрей воробьев, airbus, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), домодедово (аэропорт), boeing 737, ту-214, пмэф