https://ria.ru/20240606/komplektuyuschie-1950981841.html
В Подмосковье откроют производство комплектующих для пассажирских лайнеров
В Подмосковье откроют производство комплектующих для пассажирских лайнеров - РИА Новости, 06.06.2024
В Подмосковье откроют производство комплектующих для пассажирских лайнеров
Производство комплектующих для пассажирских лайнеров Boeing 737 и Airbus A-320 начнет работу в 2026 году, главной целью проекта является импортозамещение... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T13:22
2024-06-06T13:22
2024-06-06T13:22
новости подмосковья
технологии
московская область (подмосковье)
белоруссия
иран
андрей воробьев
airbus
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1950981394_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_5ede1161ba72b0db2fec2685cd921bb3.jpg
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Производство комплектующих для пассажирских лайнеров Boeing 737 и Airbus A-320 начнет работу в 2026 году, главной целью проекта является импортозамещение зарубежных деталей и в перспективе - экспорт, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. "В Раменском округе возле аэропорта "Домодедово" построим производство комплектующих для пассажирских лайнеров Boeing 737 и Airbus A-320. Начнем работы в этом году, а завершим в 2026 году. Соглашение подписали с соучредителем ГК "Протектор" Александром Колбасовым", — отметил Воробьев в рамках ПМЭФ в своем Telegram-канале.По словам Воробьева, главная цель проекта — импортозаместить зарубежные детали и в перспективе экспортировать их в Беларусь, Иран, Вьетнам, Китай, КНДР, Венесуэлу и на Кубу. Объем инвестиций составит порядка 3,5 миллиарда рублей. Будет создано 800 рабочих мест со средней зарплатой 100 тысяч рублей. У ГК "Протектор" есть сертификат Росавиации и лицензия Минпромторга на капремонт шасси Boeing 737, компания также освоила полный цикл капремонта шасси для Airbus А-320 и Legacy-600/650. Еще один сертификат от Росавиации позволил "Протектору" импортозамещать детали шасси и двигателей, которые ранее поставляли только из-за рубежа. "Протектор" уже наладил производство конструкционных элементов для Ту-214. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума. -0-
https://ria.ru/20240206/podmoskove-1925759651.html
московская область (подмосковье)
белоруссия
иран
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1950981394_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_96c9771db3f53f44502a83d077b30410.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, московская область (подмосковье), белоруссия, иран, андрей воробьев, airbus, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), домодедово (аэропорт), boeing 737, ту-214, пмэф
Новости Подмосковья, Технологии, Московская область (Подмосковье), Белоруссия, Иран, Андрей Воробьев, Airbus, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Домодедово (аэропорт), Boeing 737, Ту-214, ПМЭФ
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Производство комплектующих для пассажирских лайнеров Boeing 737 и Airbus A-320 начнет работу в 2026 году, главной целью проекта является импортозамещение зарубежных деталей и в перспективе - экспорт, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
"В Раменском округе возле аэропорта "Домодедово" построим производство комплектующих для пассажирских лайнеров Boeing 737 и Airbus A-320. Начнем работы в этом году, а завершим в 2026 году. Соглашение подписали с соучредителем ГК "Протектор" Александром Колбасовым", — отметил
Воробьев в рамках ПМЭФ в своем Telegram-канале.
По словам Воробьева, главная цель проекта — импортозаместить зарубежные детали и в перспективе экспортировать их в Беларусь, Иран, Вьетнам, Китай, КНДР, Венесуэлу и на Кубу. Объем инвестиций составит порядка 3,5 миллиарда рублей. Будет создано 800 рабочих мест со средней зарплатой 100 тысяч рублей.
У ГК "Протектор" есть сертификат Росавиации и лицензия Минпромторга на капремонт шасси Boeing 737, компания также освоила полный цикл капремонта шасси для Airbus А-320 и Legacy-600/650. Еще один сертификат от Росавиации позволил "Протектору" импортозамещать детали шасси и двигателей, которые ранее поставляли только из-за рубежа. "Протектор" уже наладил производство конструкционных элементов для Ту-214.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума. -0-