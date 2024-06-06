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В Подмосковье откроют производство комплектующих для пассажирских лайнеров - РИА Новости, 06.06.2024
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Новости Подмосковья
 
13:22 06.06.2024
https://ria.ru/20240606/komplektuyuschie-1950981841.html
В Подмосковье откроют производство комплектующих для пассажирских лайнеров
В Подмосковье откроют производство комплектующих для пассажирских лайнеров - РИА Новости, 06.06.2024
В Подмосковье откроют производство комплектующих для пассажирских лайнеров
Производство комплектующих для пассажирских лайнеров Boeing 737 и Airbus A-320 начнет работу в 2026 году, главной целью проекта является импортозамещение... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T13:22
2024-06-06T13:22
новости подмосковья
технологии
московская область (подмосковье)
белоруссия
иран
андрей воробьев
airbus
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Производство комплектующих для пассажирских лайнеров Boeing 737 и Airbus A-320 начнет работу в 2026 году, главной целью проекта является импортозамещение зарубежных деталей и в перспективе - экспорт, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. "В Раменском округе возле аэропорта "Домодедово" построим производство комплектующих для пассажирских лайнеров Boeing 737 и Airbus A-320. Начнем работы в этом году, а завершим в 2026 году. Соглашение подписали с соучредителем ГК "Протектор" Александром Колбасовым", — отметил Воробьев в рамках ПМЭФ в своем Telegram-канале.По словам Воробьева, главная цель проекта — импортозаместить зарубежные детали и в перспективе экспортировать их в Беларусь, Иран, Вьетнам, Китай, КНДР, Венесуэлу и на Кубу. Объем инвестиций составит порядка 3,5 миллиарда рублей. Будет создано 800 рабочих мест со средней зарплатой 100 тысяч рублей. У ГК "Протектор" есть сертификат Росавиации и лицензия Минпромторга на капремонт шасси Boeing 737, компания также освоила полный цикл капремонта шасси для Airbus А-320 и Legacy-600/650. Еще один сертификат от Росавиации позволил "Протектору" импортозамещать детали шасси и двигателей, которые ранее поставляли только из-за рубежа. "Протектор" уже наладил производство конструкционных элементов для Ту-214. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума. -0-
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московская область (подмосковье)
белоруссия
иран
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технологии, московская область (подмосковье), белоруссия, иран, андрей воробьев, airbus, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), домодедово (аэропорт), boeing 737, ту-214, пмэф
Новости Подмосковья, Технологии, Московская область (Подмосковье), Белоруссия, Иран, Андрей Воробьев, Airbus, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Домодедово (аэропорт), Boeing 737, Ту-214, ПМЭФ

В Подмосковье откроют производство комплектующих для пассажирских лайнеров

© Фото : Правительство Московской областиВ Подмосковье откроют производство комплектующих для пассажирских лайнеров
В Подмосковье откроют производство комплектующих для пассажирских лайнеров - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© Фото : Правительство Московской области
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Производство комплектующих для пассажирских лайнеров Boeing 737 и Airbus A-320 начнет работу в 2026 году, главной целью проекта является импортозамещение зарубежных деталей и в перспективе - экспорт, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
"В Раменском округе возле аэропорта "Домодедово" построим производство комплектующих для пассажирских лайнеров Boeing 737 и Airbus A-320. Начнем работы в этом году, а завершим в 2026 году. Соглашение подписали с соучредителем ГК "Протектор" Александром Колбасовым", — отметил Воробьев в рамках ПМЭФ в своем Telegram-канале.
По словам Воробьева, главная цель проекта — импортозаместить зарубежные детали и в перспективе экспортировать их в Беларусь, Иран, Вьетнам, Китай, КНДР, Венесуэлу и на Кубу. Объем инвестиций составит порядка 3,5 миллиарда рублей. Будет создано 800 рабочих мест со средней зарплатой 100 тысяч рублей.
У ГК "Протектор" есть сертификат Росавиации и лицензия Минпромторга на капремонт шасси Boeing 737, компания также освоила полный цикл капремонта шасси для Airbus А-320 и Legacy-600/650. Еще один сертификат от Росавиации позволил "Протектору" импортозамещать детали шасси и двигателей, которые ранее поставляли только из-за рубежа. "Протектор" уже наладил производство конструкционных элементов для Ту-214.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума. -0-
Рабочий в сварочно-сборочном цехе - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
Свыше 80 проектов по импортозамещению планируют реализовать в Подмосковье
6 февраля, 17:46
 
Новости ПодмосковьяТехнологииМосковская область (Подмосковье)БелоруссияИранАндрей ВоробьевAirbusФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Домодедово (аэропорт)Boeing 737Ту-214ПМЭФ
 
 
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