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Совершенно ясно, что Запад стал частью конфликта, заявила Кнайсль

Совершенно ясно, что Запад стал частью конфликта, заявила Кнайсль - РИА Новости, 06.06.2024

Совершенно ясно, что Запад стал частью конфликта, заявила Кнайсль

Предложения разрешить Украине наносить удары по территории России с помощью западного оружия только подчеркивают, что Запад уже не ведет прокси-войну, а... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T13:07

2024-06-06T13:07

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Предложения разрешить Украине наносить удары по территории России с помощью западного оружия только подчеркивают, что Запад уже не ведет прокси-войну, а является частью конфликта, заявила в интервью РИА Новости экс-глава МИД Австрии, руководитель центра G.O.R.K.I. Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Карин Кнайсль. "Теперь совершенно ясно, что они (западные страны - ред.) не просто ведут прокси-войну. Они являются частью конфликта", - сказала Кнайсль на полях ПМЭФ, отвечая на соответствующий вопрос. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по "легитимным целям" вглубь территории РФ переданными ВСУ Западом ракетными комплексами. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможный ответ РФ на новые удары по российской территории, заявлял, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся".

https://ria.ru/20240528/peskov-1948879667.html

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