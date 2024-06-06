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Совершенно ясно, что Запад стал частью конфликта, заявила Кнайсль - РИА Новости, 06.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
13:07 06.06.2024
https://ria.ru/20240606/knaysl-1950974602.html
Совершенно ясно, что Запад стал частью конфликта, заявила Кнайсль
Совершенно ясно, что Запад стал частью конфликта, заявила Кнайсль - РИА Новости, 06.06.2024
Совершенно ясно, что Запад стал частью конфликта, заявила Кнайсль
Предложения разрешить Украине наносить удары по территории России с помощью западного оружия только подчеркивают, что Запад уже не ведет прокси-войну, а... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T13:07
2024-06-06T13:07
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Предложения разрешить Украине наносить удары по территории России с помощью западного оружия только подчеркивают, что Запад уже не ведет прокси-войну, а является частью конфликта, заявила в интервью РИА Новости экс-глава МИД Австрии, руководитель центра G.O.R.K.I. Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Карин Кнайсль. "Теперь совершенно ясно, что они (западные страны - ред.) не просто ведут прокси-войну. Они являются частью конфликта", - сказала Кнайсль на полях ПМЭФ, отвечая на соответствующий вопрос. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по "легитимным целям" вглубь территории РФ переданными ВСУ Западом ракетными комплексами. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможный ответ РФ на новые удары по российской территории, заявлял, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся".
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в мире, россия, украина, австрия, карин кнайсль, владимир путин, дмитрий песков, санкт-петербургский государственный университет, нато, вооруженные силы украины
ПМЭФ-2024, В мире, Россия, Украина, Австрия, Карин Кнайсль, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Санкт-Петербургский государственный университет, НАТО, Вооруженные силы Украины
Совершенно ясно, что Запад стал частью конфликта, заявила Кнайсль

Кнайсль: Запад не просто ведет прокси-войну, он стал частью конфликта

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкКарин Кнайсль на стенде РИА Новости на ПМЭФ-2024
Карин Кнайсль на стенде РИА Новости на ПМЭФ-2024 - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Карин Кнайсль на стенде РИА Новости на ПМЭФ-2024
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Предложения разрешить Украине наносить удары по территории России с помощью западного оружия только подчеркивают, что Запад уже не ведет прокси-войну, а является частью конфликта, заявила в интервью РИА Новости экс-глава МИД Австрии, руководитель центра G.O.R.K.I. Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Карин Кнайсль.
"Теперь совершенно ясно, что они (западные страны - ред.) не просто ведут прокси-войну. Они являются частью конфликта", - сказала Кнайсль на полях ПМЭФ, отвечая на соответствующий вопрос.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по "легитимным целям" вглубь территории РФ переданными ВСУ Западом ракетными комплексами. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможный ответ РФ на новые удары по российской территории, заявлял, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся".
Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
Песков рассказал о возможном ответе на удары по территории России
28 мая, 13:13
 
ПМЭФ-2024В миреРоссияУкраинаАвстрияКарин КнайсльВладимир ПутинДмитрий ПесковСанкт-Петербургский государственный университетНАТОВооруженные силы Украины
 
 
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