https://ria.ru/20240606/klyuchevaya_stavka-1950859840.html
Агентство "Эксперт РА" допустило рост ключевой ставки до 18 процентов
Агентство "Эксперт РА" допустило рост ключевой ставки до 18 процентов - РИА Новости, 06.06.2024
Агентство "Эксперт РА" допустило рост ключевой ставки до 18 процентов
Участники финансового рынка уже заложили в свои ставки возможный рост ключевой ставки Банка России вплоть до 18% в июне и ее сохранение на новом уровне до... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T04:29
2024-06-06T04:29
2024-06-06T04:29
экономика
центральный банк рф (цб рф)
эксперт ра
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн – РИА Новости. Участники финансового рынка уже заложили в свои ставки возможный рост ключевой ставки Банка России вплоть до 18% в июне и ее сохранение на новом уровне до декабря, прокомментировала РИА Новости генеральный директор рейтингового агентства "Эксперт РА" Марина Чекурова. ЦБ в конце апреля сохранил ключевую ставку на уровне 16%. При этом регулятор ужесточил сигнал, указав на более продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике. Следующее заседание по ставке запланировано на 7 июня. "Рынок уже заложил в ставки рост "ключа" и его сохранение выше 16% до декабря", - сказала Чекурова в кулуарах Петербургского международного экономического форума Она отметила, что "это тот случай, когда есть интрига". "С точки зрения ЦБ, есть аргументы и за повышение, и за сохранение ставки. Судя по заявлениям руководства Банка России перед "неделей тишины", вероятность повышения на 100 и даже 200 базисных пунктов нарастает", - добавила Чекурова в ответ на вопрос о возможных действиях ЦБ по ставке на июньском заседании. "Мы считаем, что поддержание экономического роста важнее, чем снижение инфляции до 4% любой ценой", - отметила она. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240530/syurprizy-1949244885.html
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экономика, центральный банк рф (цб рф), эксперт ра
Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Эксперт РА
Агентство "Эксперт РА" допустило рост ключевой ставки до 18 процентов
"Эксперт РА" допускает рост ключевой ставки ЦБ России в июне до 18%
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн – РИА Новости. Участники финансового рынка уже заложили в свои ставки возможный рост ключевой ставки Банка России вплоть до 18% в июне и ее сохранение на новом уровне до декабря, прокомментировала РИА Новости генеральный директор рейтингового агентства "Эксперт РА" Марина Чекурова.
ЦБ
в конце апреля сохранил ключевую ставку на уровне 16%. При этом регулятор ужесточил сигнал, указав на более продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике. Следующее заседание по ставке запланировано на 7 июня.
"Рынок уже заложил в ставки рост "ключа" и его сохранение выше 16% до декабря", - сказала Чекурова в кулуарах Петербургского международного экономического форума
Она отметила, что "это тот случай, когда есть интрига".
"С точки зрения ЦБ, есть аргументы и за повышение, и за сохранение ставки. Судя по заявлениям руководства Банка России перед "неделей тишины", вероятность повышения на 100 и даже 200 базисных пунктов нарастает", - добавила Чекурова в ответ на вопрос о возможных действиях ЦБ по ставке на июньском заседании.
"Мы считаем, что поддержание экономического роста важнее, чем снижение инфляции до 4% любой ценой", - отметила она.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.