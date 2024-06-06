https://ria.ru/20240606/klyuchevaya_stavka-1950859840.html

Агентство "Эксперт РА" допустило рост ключевой ставки до 18 процентов

Агентство "Эксперт РА" допустило рост ключевой ставки до 18 процентов - РИА Новости, 06.06.2024

Агентство "Эксперт РА" допустило рост ключевой ставки до 18 процентов

Участники финансового рынка уже заложили в свои ставки возможный рост ключевой ставки Банка России вплоть до 18% в июне и ее сохранение на новом уровне до... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T04:29

2024-06-06T04:29

2024-06-06T04:29

экономика

центральный банк рф (цб рф)

эксперт ра

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн – РИА Новости. Участники финансового рынка уже заложили в свои ставки возможный рост ключевой ставки Банка России вплоть до 18% в июне и ее сохранение на новом уровне до декабря, прокомментировала РИА Новости генеральный директор рейтингового агентства "Эксперт РА" Марина Чекурова. ЦБ в конце апреля сохранил ключевую ставку на уровне 16%. При этом регулятор ужесточил сигнал, указав на более продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике. Следующее заседание по ставке запланировано на 7 июня. "Рынок уже заложил в ставки рост "ключа" и его сохранение выше 16% до декабря", - сказала Чекурова в кулуарах Петербургского международного экономического форума Она отметила, что "это тот случай, когда есть интрига". "С точки зрения ЦБ, есть аргументы и за повышение, и за сохранение ставки. Судя по заявлениям руководства Банка России перед "неделей тишины", вероятность повышения на 100 и даже 200 базисных пунктов нарастает", - добавила Чекурова в ответ на вопрос о возможных действиях ЦБ по ставке на июньском заседании. "Мы считаем, что поддержание экономического роста важнее, чем снижение инфляции до 4% любой ценой", - отметила она. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240530/syurprizy-1949244885.html

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экономика, центральный банк рф (цб рф), эксперт ра