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Киселев назвал БРИКС ключевым элементом нового мирового порядка - РИА Новости, 06.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
10:48 06.06.2024 (обновлено: 11:02 06.06.2024)
https://ria.ru/20240606/kiselev-1950913254.html
Киселев назвал БРИКС ключевым элементом нового мирового порядка
Киселев назвал БРИКС ключевым элементом нового мирового порядка - РИА Новости, 06.06.2024
Киселев назвал БРИКС ключевым элементом нового мирового порядка
В мире идет формирование новой конструкции, новой системной организации человечества, и БРИКС - это ключевой элемент этого нового мирового порядка, заявил... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T10:48
2024-06-06T11:02
пмэф-2024
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дмитрий киселев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. В мире идет формирование новой конструкции, новой системной организации человечества, и БРИКС - это ключевой элемент этого нового мирового порядка, заявил генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. Экспертный форум БРИКС "Роль БРИКС в поиске нового миропорядка" проводится 6 июня на площадке ПМЭФ, сессии организованы медиагруппой "Россия сегодня" совместно с информационным агентством "Синьхуа". "Человечество сейчас находится практически перед лицом смерти, поскольку меняется мировой порядок, и Запад этому активно сопротивляется. Он сопротивляется этому военным путем. И это военное противостояние сейчас пока происходит на территории Украины, это бывшая часть России. Но, как мы видим, там происходит неконтролируемая военная эскалация, которая ничем не сдерживается. И все уже говорят, что красные линии, все красные линии остались позади. Россия ведет себя сдержанно, но готова к любому развитию событий. Параллельно в мире идет формирование новой конструкции, новой системной организации человечества. И БРИКС - это ключевой элемент этого нового мирового порядка", - сказал Киселев во время приветственного слова на форуме. Он отметил, что создание этого нового мирового порядка возможно только благодаря тому, что Россия поддерживает ядерный баланс и выдерживает сейчас военный натиск. Кроме того, Киселев пожелал успеха участникам форума и отметил, что цель сессии состоит в том, чтобы наметить идеи, инициативы для Казанского саммита, чтобы он был более продуктивным и стал бустером для процесса формирования нового мира. ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20231205/spetsoperatsiya-1913797782.html
https://ria.ru/20240426/kiselev-1942449697.html
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россия, украина, дмитрий киселев, брикс, в мире
ПМЭФ-2024, Россия, Украина, Дмитрий Киселев, БРИКС, В мире
Киселев назвал БРИКС ключевым элементом нового мирового порядка

Киселев: формируется новый мировой порядок, БРИКС — ключевой его элемент

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкГенеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев на ПМЭФ-2024
Генеральный директор международной медиагруппы Россия сегодня Дмитрий Киселев на ПМЭФ-2024 - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев на ПМЭФ-2024
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. В мире идет формирование новой конструкции, новой системной организации человечества, и БРИКС - это ключевой элемент этого нового мирового порядка, заявил генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
Экспертный форум БРИКС "Роль БРИКС в поиске нового миропорядка" проводится 6 июня на площадке ПМЭФ, сессии организованы медиагруппой "Россия сегодня" совместно с информационным агентством "Синьхуа".
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"Человечество сейчас находится практически перед лицом смерти, поскольку меняется мировой порядок, и Запад этому активно сопротивляется. Он сопротивляется этому военным путем. И это военное противостояние сейчас пока происходит на территории Украины, это бывшая часть России. Но, как мы видим, там происходит неконтролируемая военная эскалация, которая ничем не сдерживается. И все уже говорят, что красные линии, все красные линии остались позади. Россия ведет себя сдержанно, но готова к любому развитию событий. Параллельно в мире идет формирование новой конструкции, новой системной организации человечества. И БРИКС - это ключевой элемент этого нового мирового порядка", - сказал Киселев во время приветственного слова на форуме.
Он отметил, что создание этого нового мирового порядка возможно только благодаря тому, что Россия поддерживает ядерный баланс и выдерживает сейчас военный натиск.
Кроме того, Киселев пожелал успеха участникам форума и отметил, что цель сессии состоит в том, чтобы наметить идеи, инициативы для Казанского саммита, чтобы он был более продуктивным и стал бустером для процесса формирования нового мира.
ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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