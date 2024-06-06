https://ria.ru/20240606/kiselev-1950913254.html

Киселев назвал БРИКС ключевым элементом нового мирового порядка

Киселев назвал БРИКС ключевым элементом нового мирового порядка - РИА Новости, 06.06.2024

Киселев назвал БРИКС ключевым элементом нового мирового порядка

В мире идет формирование новой конструкции, новой системной организации человечества, и БРИКС - это ключевой элемент этого нового мирового порядка, заявил... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T10:48

2024-06-06T10:48

2024-06-06T11:02

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. В мире идет формирование новой конструкции, новой системной организации человечества, и БРИКС - это ключевой элемент этого нового мирового порядка, заявил генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. Экспертный форум БРИКС "Роль БРИКС в поиске нового миропорядка" проводится 6 июня на площадке ПМЭФ, сессии организованы медиагруппой "Россия сегодня" совместно с информационным агентством "Синьхуа". "Человечество сейчас находится практически перед лицом смерти, поскольку меняется мировой порядок, и Запад этому активно сопротивляется. Он сопротивляется этому военным путем. И это военное противостояние сейчас пока происходит на территории Украины, это бывшая часть России. Но, как мы видим, там происходит неконтролируемая военная эскалация, которая ничем не сдерживается. И все уже говорят, что красные линии, все красные линии остались позади. Россия ведет себя сдержанно, но готова к любому развитию событий. Параллельно в мире идет формирование новой конструкции, новой системной организации человечества. И БРИКС - это ключевой элемент этого нового мирового порядка", - сказал Киселев во время приветственного слова на форуме. Он отметил, что создание этого нового мирового порядка возможно только благодаря тому, что Россия поддерживает ядерный баланс и выдерживает сейчас военный натиск. Кроме того, Киселев пожелал успеха участникам форума и отметил, что цель сессии состоит в том, чтобы наметить идеи, инициативы для Казанского саммита, чтобы он был более продуктивным и стал бустером для процесса формирования нового мира. ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20231205/spetsoperatsiya-1913797782.html

https://ria.ru/20240426/kiselev-1942449697.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, украина, дмитрий киселев, брикс, в мире