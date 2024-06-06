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Кинотеатр "КиноПоиск" оштрафовали за пропаганду нетрадиционных отношений - РИА Новости, 06.06.2024
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11:42 06.06.2024 (обновлено: 12:32 06.06.2024)
https://ria.ru/20240606/kinopoisk-1950934538.html
Кинотеатр "КиноПоиск" оштрафовали за пропаганду нетрадиционных отношений
Кинотеатр "КиноПоиск" оштрафовали за пропаганду нетрадиционных отношений - РИА Новости, 06.06.2024
Кинотеатр "КиноПоиск" оштрафовали за пропаганду нетрадиционных отношений
Таганский суд Москвы оштрафовал на 1,5 миллиона рублей онлайн-кинотеатр "КиноПоиск" за пропаганду ЛГБТ*-отношений, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T11:42
2024-06-06T12:32
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Таганский суд Москвы оштрафовал на 1,5 миллиона рублей онлайн-кинотеатр "КиноПоиск" за пропаганду ЛГБТ*-отношений, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Суд признал ООО "Кинопоиск" виновным в совершении правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 6.21 КоАП РФ, и назначил наказание в виде административного штрафа в размере 1,5 миллионов рублей", - рассказал собеседник агентства. За пропаганду нетрадиционных отношений в интернете сервису грозит штраф в размере от 1 до 4 миллионов рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. До этого компанию уже штрафовали за распространение среди несовершеннолетних информации про ЛГБТ*, в протоколах речь шла о показах фильмов с ЛГБТ*-сценами, но без маркировки "18+".* Запрещенное в России экстремистское движение
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происшествия, технологии, россия, москва, кинопоиск
Происшествия, Технологии, Россия, Москва, Кинопоиск
Кинотеатр "КиноПоиск" оштрафовали за пропаганду нетрадиционных отношений

"КиноПоиск" оштрафовали на 1,5 миллиона рублей за пропаганду ЛГБТ*

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЭкран смартфона с изображением сайта интернет-сервиса о кино "Кинопоиск"
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Таганский суд Москвы оштрафовал на 1,5 миллиона рублей онлайн-кинотеатр "КиноПоиск" за пропаганду ЛГБТ*-отношений, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
«
"Суд признал ООО "Кинопоиск" виновным в совершении правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 6.21 КоАП РФ, и назначил наказание в виде административного штрафа в размере 1,5 миллионов рублей", - рассказал собеседник агентства.
За пропаганду нетрадиционных отношений в интернете сервису грозит штраф в размере от 1 до 4 миллионов рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.
До этого компанию уже штрафовали за распространение среди несовершеннолетних информации про ЛГБТ*, в протоколах речь шла о показах фильмов с ЛГБТ*-сценами, но без маркировки "18+".
* Запрещенное в России экстремистское движение
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