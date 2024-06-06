https://ria.ru/20240606/kharkov-1950979051.html

Ганчев сообщил о тяжелых боях в Харьковской области

Ганчев сообщил о тяжелых боях в Харьковской области - РИА Новости, 06.06.2024

Ганчев сообщил о тяжелых боях в Харьковской области

По всей линии фронта в Харьковской области идут тяжелые бои, противник использует западное вооружение и снаряды, сообщил глава российской администрации... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T13:16

2024-06-06T13:16

2024-06-06T13:37

специальная военная операция на украине

харьковская область

виталий ганчев

безопасность

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. По всей линии фронта в Харьковской области идут тяжелые бои, противник использует западное вооружение и снаряды, сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев в своем Telegram-канале."По всей линии фронта идут тяжёлые бои. Противник использует западное вооружение и снаряды. Украинские боевики регулярно применяют БПЛА против мирного населения", - написал Ганчев.Он отметил, что за последние две недели девять жителей Купянского района пострадали от украинских БПЛА. По его словам, российские военные продолжают эвакуацию мирных граждан, но противник стреляет по людям, не давая покинуть опасную территорию.

https://ria.ru/20240605/kharkov-1950669395.html

харьковская область

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Кирилл Волков

харьковская область, виталий ганчев, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф