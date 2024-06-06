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Ганчев сообщил о тяжелых боях в Харьковской области - РИА Новости, 06.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:16 06.06.2024 (обновлено: 13:37 06.06.2024)
https://ria.ru/20240606/kharkov-1950979051.html
Ганчев сообщил о тяжелых боях в Харьковской области
Ганчев сообщил о тяжелых боях в Харьковской области - РИА Новости, 06.06.2024
Ганчев сообщил о тяжелых боях в Харьковской области
По всей линии фронта в Харьковской области идут тяжелые бои, противник использует западное вооружение и снаряды, сообщил глава российской администрации... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T13:16
2024-06-06T13:37
специальная военная операция на украине
харьковская область
виталий ганчев
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. По всей линии фронта в Харьковской области идут тяжелые бои, противник использует западное вооружение и снаряды, сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев в своем Telegram-канале."По всей линии фронта идут тяжёлые бои. Противник использует западное вооружение и снаряды. Украинские боевики регулярно применяют БПЛА против мирного населения", - написал Ганчев.Он отметил, что за последние две недели девять жителей Купянского района пострадали от украинских БПЛА. По его словам, российские военные продолжают эвакуацию мирных граждан, но противник стреляет по людям, не давая покинуть опасную территорию.
https://ria.ru/20240605/kharkov-1950669395.html
харьковская область
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харьковская область, виталий ганчев, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Виталий Ганчев, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Ганчев сообщил о тяжелых боях в Харьковской области

Ганчев: ВСУ в Харьковской области используют западное вооружение и снаряды

© Минобороны РФПереброска бронетехники и личного состава на харьковское направление
Переброска бронетехники и личного состава на харьковское направление
© Минобороны РФ
Переброска бронетехники и личного состава на харьковское направление. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. По всей линии фронта в Харьковской области идут тяжелые бои, противник использует западное вооружение и снаряды, сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев в своем Telegram-канале.
"По всей линии фронта идут тяжёлые бои. Противник использует западное вооружение и снаряды. Украинские боевики регулярно применяют БПЛА против мирного населения", - написал Ганчев.
Он отметил, что за последние две недели девять жителей Купянского района пострадали от украинских БПЛА. По его словам, российские военные продолжают эвакуацию мирных граждан, но противник стреляет по людям, не давая покинуть опасную территорию.
Харьков - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
В Харьковской области возобновили выпуск газеты "Харьков Z"
Вчера, 13:51
 
Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьВиталий ГанчевБезопасностьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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