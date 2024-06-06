https://ria.ru/20240606/kemerovo-1950963299.html
Восемьдесят шесть пострадавших в ДТП с трамваями в Кемерово выписали
Восемьдесят шесть пострадавших в ДТП с трамваями в Кемерово выписали - РИА Новости, 06.06.2024
Восемьдесят шесть пострадавших в ДТП с трамваями в Кемерово выписали
Домой после ДТП с двумя трамваями в Кемерово выписаны 86 человек, в стационаре остаются 20, их состояние стабильное, сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T12:46
2024-06-06T12:46
2024-06-06T12:46
происшествия
кемерово
дтп с трамваями в кемерово
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КЕМЕРОВО, 6 июн – РИА Новости. Домой после ДТП с двумя трамваями в Кемерово выписаны 86 человек, в стационаре остаются 20, их состояние стабильное, сообщает пресс-служба правительства Кузбасса. Сообщалось, что рано утром на Логовом шоссе в Кемерово столкнулись два трамвая. По оперативным данным пострадали 109 человек, в том числе семеро детей. Один мужчина скончался. "По данным на 16.00 (12.00 мск) 86 человек из обратившихся за медпомощью уже выписаны, в стационаре остаются 20 пострадавших, их состояние стабильное. Работают травматологи и ортопеды, людям оказана психологическая помощь. Часть обратившихся проходит обследование. Четыре человека находятся в реанимации", – говорится в сообщении. Действует круглосуточный телефон горячей линии +7-923-030-51-01, по которому родственники могут узнать о состоянии здоровья пострадавших. Транспортная ситуация в городе Кемерово находится под контролем. Движение трамваев маршрутов №3 и №10 восстановлено, продолжают работать подвозные автобусы от ДК шахтеров до железнодорожного вокзала.
https://ria.ru/20240606/kemerovo-1950906708.html
https://ria.ru/20240606/dtp-1950899248.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, кемерово, дтп с трамваями в кемерово
Происшествия, Кемерово, ДТП с трамваями в Кемерово
Восемьдесят шесть пострадавших в ДТП с трамваями в Кемерово выписали
После ДТП с трамваями в Кемерово 86 раненых выписали, 20 остаются в больнице
КЕМЕРОВО, 6 июн – РИА Новости. Домой после ДТП с двумя трамваями в Кемерово выписаны 86 человек, в стационаре остаются 20, их состояние стабильное, сообщает пресс-служба правительства Кузбасса.
Сообщалось, что рано утром на Логовом шоссе в Кемерово
столкнулись два трамвая. По оперативным данным пострадали 109 человек, в том числе семеро детей. Один мужчина скончался.
"По данным на 16.00 (12.00 мск) 86 человек из обратившихся за медпомощью уже выписаны, в стационаре остаются 20 пострадавших, их состояние стабильное. Работают травматологи и ортопеды, людям оказана психологическая помощь. Часть обратившихся проходит обследование. Четыре человека находятся в реанимации", – говорится в сообщении.
Действует круглосуточный телефон горячей линии +7-923-030-51-01, по которому родственники могут узнать о состоянии здоровья пострадавших.
Транспортная ситуация в городе Кемерово находится под контролем. Движение трамваев маршрутов №3 и №10 восстановлено, продолжают работать подвозные автобусы от ДК шахтеров до железнодорожного вокзала.