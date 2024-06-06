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После ДТП с трамваями в Кемерово 60 пострадавших выписали из больниц - РИА Новости, 06.06.2024
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10:49 06.06.2024 (обновлено: 11:21 06.06.2024)
https://ria.ru/20240606/kemerovo-1950913830.html
После ДТП с трамваями в Кемерово 60 пострадавших выписали из больниц
После ДТП с трамваями в Кемерово 60 пострадавших выписали из больниц - РИА Новости, 06.06.2024
После ДТП с трамваями в Кемерово 60 пострадавших выписали из больниц
Шестьдесят пострадавших в аварии с трамваями в Кемерово выписаны домой, 20 остаются в стационаре, сообщил глава города Дмитрий Анисимов. РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T10:49
2024-06-06T11:21
происшествия
кемерово
дтп с трамваями в кемерово
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КЕМЕРОВО, 6 июн – РИА Новости. Шестьдесят пострадавших в аварии с трамваями в Кемерово выписаны домой, 20 остаются в стационаре, сообщил глава города Дмитрий Анисимов.Ранее сообщалось, что рано утром на Логовом шоссе в Кемерово столкнулись два трамвая, 108 человек пострадали, один погиб."Шестьдесят человек выписаны домой. В стационаре на эту минуту остаются 20 человек, их состояние стабильное, прогнозы врачей позитивные. Двадцать восемь человек, которые обратились самостоятельно в последние несколько часов, сейчас проходят обследование", – сообщил Анисимов со ссылкой на главврача больницы скорой медицинской помощи Евгению Каменеву.Глава города уточнил, что среди обратившихся за медицинской помощью было семь подростков. Все они уже дома."Большинство пострадавших получили переломы и ушибы, с ними работают травматологи и ортопеды. Всем, кому было необходимо, оказывается психологическая помощь", – добавил мэр.
https://ria.ru/20240606/kemerovo-1950906708.html
https://ria.ru/20240606/tramvay-1950877311.html
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происшествия, кемерово, дтп с трамваями в кемерово
Происшествия, Кемерово, ДТП с трамваями в Кемерово
После ДТП с трамваями в Кемерово 60 пострадавших выписали из больниц

После ДТП с трамваями в Кемерово 60 раненых выписали, 20 остаются в больницах

© СУ СК России по Кемеровской области/TelegramМесто происшествия, где произошло столкновение двух поездов в Кемерово. 6 июня 2024
Место происшествия, где произошло столкновение двух поездов в Кемерово. 6 июня 2024
© СУ СК России по Кемеровской области/Telegram
Место происшествия, где произошло столкновение двух поездов в Кемерово. 6 июня 2024
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КЕМЕРОВО, 6 июн – РИА Новости. Шестьдесят пострадавших в аварии с трамваями в Кемерово выписаны домой, 20 остаются в стационаре, сообщил глава города Дмитрий Анисимов.
Ранее сообщалось, что рано утром на Логовом шоссе в Кемерово столкнулись два трамвая, 108 человек пострадали, один погиб.
ДТП с участием 2 трамваев на Логовом шоссе в Кемерово
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"Шестьдесят человек выписаны домой. В стационаре на эту минуту остаются 20 человек, их состояние стабильное, прогнозы врачей позитивные. Двадцать восемь человек, которые обратились самостоятельно в последние несколько часов, сейчас проходят обследование", – сообщил Анисимов со ссылкой на главврача больницы скорой медицинской помощи Евгению Каменеву.
Глава города уточнил, что среди обратившихся за медицинской помощью было семь подростков. Все они уже дома.
"Большинство пострадавших получили переломы и ушибы, с ними работают травматологи и ортопеды. Всем, кому было необходимо, оказывается психологическая помощь", – добавил мэр.
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ПроисшествияКемеровоДТП с трамваями в Кемерово
 
 
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