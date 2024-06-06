https://ria.ru/20240606/kemerovo-1950913830.html

После ДТП с трамваями в Кемерово 60 пострадавших выписали из больниц

После ДТП с трамваями в Кемерово 60 пострадавших выписали из больниц - РИА Новости, 06.06.2024

После ДТП с трамваями в Кемерово 60 пострадавших выписали из больниц

Шестьдесят пострадавших в аварии с трамваями в Кемерово выписаны домой, 20 остаются в стационаре, сообщил глава города Дмитрий Анисимов. РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T10:49

2024-06-06T10:49

2024-06-06T11:21

происшествия

кемерово

дтп с трамваями в кемерово

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КЕМЕРОВО, 6 июн – РИА Новости. Шестьдесят пострадавших в аварии с трамваями в Кемерово выписаны домой, 20 остаются в стационаре, сообщил глава города Дмитрий Анисимов.Ранее сообщалось, что рано утром на Логовом шоссе в Кемерово столкнулись два трамвая, 108 человек пострадали, один погиб."Шестьдесят человек выписаны домой. В стационаре на эту минуту остаются 20 человек, их состояние стабильное, прогнозы врачей позитивные. Двадцать восемь человек, которые обратились самостоятельно в последние несколько часов, сейчас проходят обследование", – сообщил Анисимов со ссылкой на главврача больницы скорой медицинской помощи Евгению Каменеву.Глава города уточнил, что среди обратившихся за медицинской помощью было семь подростков. Все они уже дома."Большинство пострадавших получили переломы и ушибы, с ними работают травматологи и ортопеды. Всем, кому было необходимо, оказывается психологическая помощь", – добавил мэр.

https://ria.ru/20240606/kemerovo-1950906708.html

https://ria.ru/20240606/tramvay-1950877311.html

кемерово

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, кемерово, дтп с трамваями в кемерово