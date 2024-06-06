https://ria.ru/20240606/kemerovo-1950906708.html

Следствие изымет документацию после ДТП с трамваями в Кемерово

Следствие изымет документацию после ДТП с трамваями в Кемерово - РИА Новости, 06.06.2024

Следствие изымет документацию после ДТП с трамваями в Кемерово

Следствие изымет регламентирующую документацию по перевозке пассажиров в профильных подразделениях администрации после ДТП с трамваями в Кемерове, сообщает... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T10:25

2024-06-06T10:25

2024-06-06T10:25

происшествия

кемерово

россия

следственный комитет россии (ск рф)

дтп с трамваями в кемерово

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КЕМЕРОВО, 6 июн - РИА Новости. Следствие изымет регламентирующую документацию по перевозке пассажиров в профильных подразделениях администрации после ДТП с трамваями в Кемерове, сообщает пресс-служба СУСК по региону. Ранее сообщалось, что рано утром в четверг на Логовом шоссе в Кемерове столкнулись два трамвая. По последним данным, пострадали более 100 человек, один мужчина скончался. "Следователями СК России продолжается проведение осмотра места происшествия, допрашиваются очевидцы произошедших событий, пассажиры, должностные лица и работники организации, оказывающей услуги по перевозке, назначаются необходимые судебные экспертизы. В профильных подразделениях администрации в ближайшее время будет изъята и изучена документация, регламентирующая оказание услуг по перевозке пассажиров, а также о техническом состоянии транспортных средств", - сообщили в ведомстве. Уточняется, что следствие рассматривает различные версии случившегося, каждая из которых будет проверена следственным путем.

https://ria.ru/20240606/tramvay-1950877311.html

https://ria.ru/20240606/tramvai-1950866928.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, кемерово, россия, следственный комитет россии (ск рф), дтп с трамваями в кемерово