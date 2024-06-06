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Следствие изымет документацию после ДТП с трамваями в Кемерово - РИА Новости, 06.06.2024
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10:25 06.06.2024
https://ria.ru/20240606/kemerovo-1950906708.html
Следствие изымет документацию после ДТП с трамваями в Кемерово
Следствие изымет документацию после ДТП с трамваями в Кемерово - РИА Новости, 06.06.2024
Следствие изымет документацию после ДТП с трамваями в Кемерово
Следствие изымет регламентирующую документацию по перевозке пассажиров в профильных подразделениях администрации после ДТП с трамваями в Кемерове, сообщает... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T10:25
2024-06-06T10:25
происшествия
кемерово
россия
следственный комитет россии (ск рф)
дтп с трамваями в кемерово
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КЕМЕРОВО, 6 июн - РИА Новости. Следствие изымет регламентирующую документацию по перевозке пассажиров в профильных подразделениях администрации после ДТП с трамваями в Кемерове, сообщает пресс-служба СУСК по региону. Ранее сообщалось, что рано утром в четверг на Логовом шоссе в Кемерове столкнулись два трамвая. По последним данным, пострадали более 100 человек, один мужчина скончался. "Следователями СК России продолжается проведение осмотра места происшествия, допрашиваются очевидцы произошедших событий, пассажиры, должностные лица и работники организации, оказывающей услуги по перевозке, назначаются необходимые судебные экспертизы. В профильных подразделениях администрации в ближайшее время будет изъята и изучена документация, регламентирующая оказание услуг по перевозке пассажиров, а также о техническом состоянии транспортных средств", - сообщили в ведомстве. Уточняется, что следствие рассматривает различные версии случившегося, каждая из которых будет проверена следственным путем.
https://ria.ru/20240606/tramvay-1950877311.html
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происшествия, кемерово, россия, следственный комитет россии (ск рф), дтп с трамваями в кемерово
Происшествия, Кемерово, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), ДТП с трамваями в Кемерово
Следствие изымет документацию после ДТП с трамваями в Кемерово

СК изымет документацию по перевозке пассажиров после ДТП с трамваями в Кемерово

© Кадр видео очевидцаДТП с участием 2 трамваев на Логовом шоссе в Кемерово
ДТП с участием 2 трамваев на Логовом шоссе в Кемерово
© Кадр видео очевидца
ДТП с участием 2 трамваев на Логовом шоссе в Кемерово
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КЕМЕРОВО, 6 июн - РИА Новости. Следствие изымет регламентирующую документацию по перевозке пассажиров в профильных подразделениях администрации после ДТП с трамваями в Кемерове, сообщает пресс-служба СУСК по региону.
Ранее сообщалось, что рано утром в четверг на Логовом шоссе в Кемерове столкнулись два трамвая. По последним данным, пострадали более 100 человек, один мужчина скончался.
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"Следователями СК России продолжается проведение осмотра места происшествия, допрашиваются очевидцы произошедших событий, пассажиры, должностные лица и работники организации, оказывающей услуги по перевозке, назначаются необходимые судебные экспертизы. В профильных подразделениях администрации в ближайшее время будет изъята и изучена документация, регламентирующая оказание услуг по перевозке пассажиров, а также о техническом состоянии транспортных средств", - сообщили в ведомстве.
Уточняется, что следствие рассматривает различные версии случившегося, каждая из которых будет проверена следственным путем.
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ПроисшествияКемеровоРоссияСледственный комитет России (СК РФ)ДТП с трамваями в Кемерово
 
 
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