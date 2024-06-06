https://ria.ru/20240606/kemerovo-1950906708.html
Следствие изымет документацию после ДТП с трамваями в Кемерово
Следствие изымет документацию после ДТП с трамваями в Кемерово - РИА Новости, 06.06.2024
Следствие изымет документацию после ДТП с трамваями в Кемерово
Следствие изымет регламентирующую документацию по перевозке пассажиров в профильных подразделениях администрации после ДТП с трамваями в Кемерове, сообщает... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T10:25
2024-06-06T10:25
2024-06-06T10:25
происшествия
кемерово
россия
следственный комитет россии (ск рф)
дтп с трамваями в кемерово
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1950890854_0:77:544:383_1920x0_80_0_0_c8feb02598e9c03f36b1a51f5fca1fc6.jpg
КЕМЕРОВО, 6 июн - РИА Новости. Следствие изымет регламентирующую документацию по перевозке пассажиров в профильных подразделениях администрации после ДТП с трамваями в Кемерове, сообщает пресс-служба СУСК по региону. Ранее сообщалось, что рано утром в четверг на Логовом шоссе в Кемерове столкнулись два трамвая. По последним данным, пострадали более 100 человек, один мужчина скончался. "Следователями СК России продолжается проведение осмотра места происшествия, допрашиваются очевидцы произошедших событий, пассажиры, должностные лица и работники организации, оказывающей услуги по перевозке, назначаются необходимые судебные экспертизы. В профильных подразделениях администрации в ближайшее время будет изъята и изучена документация, регламентирующая оказание услуг по перевозке пассажиров, а также о техническом состоянии транспортных средств", - сообщили в ведомстве. Уточняется, что следствие рассматривает различные версии случившегося, каждая из которых будет проверена следственным путем.
https://ria.ru/20240606/tramvay-1950877311.html
https://ria.ru/20240606/tramvai-1950866928.html
кемерово
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1950890854_0:6:544:414_1920x0_80_0_0_74e6660d8fb49b53c3817e47cb573538.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, кемерово, россия, следственный комитет россии (ск рф), дтп с трамваями в кемерово
Происшествия, Кемерово, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), ДТП с трамваями в Кемерово
Следствие изымет документацию после ДТП с трамваями в Кемерово
СК изымет документацию по перевозке пассажиров после ДТП с трамваями в Кемерово