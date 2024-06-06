https://ria.ru/20240606/kemerovo-1950902633.html
В Кемерово восстановили движение трамваев после ДТП
В Кемерово восстановили движение трамваев после ДТП - РИА Новости, 06.06.2024
В Кемерово восстановили движение трамваев после ДТП
Движение трамваев маршрутов №3 и №10 в Кемерово, где произошло ДТП, восстановлено по обычной схеме, сообщил глава города Дмитрий Анисимов в своем... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T10:15
2024-06-06T10:15
2024-06-06T12:37
происшествия
кемерово
дмитрий анисимов
дтп с трамваями в кемерово
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КЕМЕРОВО, 6 июн – РИА Новости. Движение трамваев маршрутов №3 и №10 в Кемерово, где произошло ДТП, восстановлено по обычной схеме, сообщил глава города Дмитрий Анисимов в своем Telegram-канале.Сообщалось, что рано утром на Логовом шоссе в Кемерове столкнулись два трамвая, 101 человек пострадал, один погиб. "Движение трамваев маршрутов №3 и №10 восстановлено по обычной схеме. Постепенно все вагоны встраиваются в расписание. Подвозные автобусы от ДК шахтеров до железнодорожного вокзала пока продолжают работать", – написал глава города в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20240606/dtp-1950885821.html
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происшествия, кемерово, дмитрий анисимов, дтп с трамваями в кемерово
Происшествия, Кемерово, Дмитрий Анисимов, ДТП с трамваями в Кемерово
В Кемерово восстановили движение трамваев после ДТП
Анисимов: движение трамваев в Кемерово, где произошло ДТП, восстановили