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В Кемерово восстановили движение трамваев после ДТП - РИА Новости, 06.06.2024
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10:15 06.06.2024 (обновлено: 12:37 06.06.2024)
https://ria.ru/20240606/kemerovo-1950902633.html
В Кемерово восстановили движение трамваев после ДТП
В Кемерово восстановили движение трамваев после ДТП - РИА Новости, 06.06.2024
В Кемерово восстановили движение трамваев после ДТП
Движение трамваев маршрутов №3 и №10 в Кемерово, где произошло ДТП, восстановлено по обычной схеме, сообщил глава города Дмитрий Анисимов в своем... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T10:15
2024-06-06T12:37
происшествия
кемерово
дмитрий анисимов
дтп с трамваями в кемерово
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КЕМЕРОВО, 6 июн – РИА Новости. Движение трамваев маршрутов №3 и №10 в Кемерово, где произошло ДТП, восстановлено по обычной схеме, сообщил глава города Дмитрий Анисимов в своем Telegram-канале.Сообщалось, что рано утром на Логовом шоссе в Кемерове столкнулись два трамвая, 101 человек пострадал, один погиб. "Движение трамваев маршрутов №3 и №10 восстановлено по обычной схеме. Постепенно все вагоны встраиваются в расписание. Подвозные автобусы от ДК шахтеров до железнодорожного вокзала пока продолжают работать", – написал глава города в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20240606/dtp-1950885821.html
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происшествия, кемерово, дмитрий анисимов, дтп с трамваями в кемерово
Происшествия, Кемерово, Дмитрий Анисимов, ДТП с трамваями в Кемерово
В Кемерово восстановили движение трамваев после ДТП

Анисимов: движение трамваев в Кемерово, где произошло ДТП, восстановили

© Полиция КемеровоМесто столкновения трамваев в Кемерово
Место столкновения трамваев в Кемерово
© Полиция Кемерово
Читать ria.ru в
КЕМЕРОВО, 6 июн – РИА Новости. Движение трамваев маршрутов №3 и №10 в Кемерово, где произошло ДТП, восстановлено по обычной схеме, сообщил глава города Дмитрий Анисимов в своем Telegram-канале.
Сообщалось, что рано утром на Логовом шоссе в Кемерове столкнулись два трамвая, 101 человек пострадал, один погиб.
«
"Движение трамваев маршрутов №3 и №10 восстановлено по обычной схеме. Постепенно все вагоны встраиваются в расписание. Подвозные автобусы от ДК шахтеров до железнодорожного вокзала пока продолжают работать", – написал глава города в своем Telegram-канале.
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ПроисшествияКемеровоДмитрий АнисимовДТП с трамваями в Кемерово
 
 
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