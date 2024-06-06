https://ria.ru/20240606/kemerovo-1950895285.html
В Кузбассе рассказали о техническом состоянии трамвая, попавшего в ДТП
В Кузбассе рассказали о техническом состоянии трамвая, попавшего в ДТП - РИА Новости, 06.06.2024
В Кузбассе рассказали о техническом состоянии трамвая, попавшего в ДТП
Трамвай, столкнувшийся с другим трамваем в Кемерово, в результате чего пострадали более 100 человек и один погиб, в ремонтный цех перед выходом на линию не... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T09:52
2024-06-06T09:52
2024-06-06T12:35
происшествия
кемерово
дтп с трамваями в кемерово
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КЕМЕРОВО, 6 июн - РИА Новости. Трамвай, столкнувшийся с другим трамваем в Кемерово, в результате чего пострадали более 100 человек и один погиб, в ремонтный цех перед выходом на линию не заходил, так как замечаний к его техническому состоянию не было, сообщили РИА Новости в Кемеровской электротранспортной компании."Вагон не заезжал (в ремонтные цеха - ред.), никаких замечаний не было. Перед выездом (на линию - ред.) механик не просто осматривает вагоны. Все вагоны без исключения каждую ночь проходят ЕО (ежедневное обслуживание). Трамвайный вагон имеет у себя бортовой журнал, называется "Книга поезда". Водитель во время смены в "Книге поезда" всегда отмечает все замечания", - пояснил собеседник агентства. Он уточнил, что в случае возникновения каких-либо замечаний водитель-перегонщик устраняет их и делает отметку.На появившемся ранее в интернете видео трамвай на высокой скорости входит в поворот, в этот момент отрываются передние и задние двери и два человека вылетают на проезжую часть под колеса машин, которые успевают затормозить. На другом видео показаны два столкнувшихся трамвая. По всей видимости, мчавшийся на большой скорости трамвай догнал впереди идущий и врезался в него.
https://ria.ru/20240226/omsk-1929600330.html
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происшествия, кемерово, дтп с трамваями в кемерово
Происшествия, Кемерово, ДТП с трамваями в Кемерово
В Кузбассе рассказали о техническом состоянии трамвая, попавшего в ДТП
Трамвай, столкнувшийся с другим трамваем в Кемерово, не заходил в ремонтный цех
КЕМЕРОВО, 6 июн - РИА Новости. Трамвай, столкнувшийся с другим трамваем в Кемерово, в результате чего пострадали более 100 человек и один погиб, в ремонтный цех перед выходом на линию не заходил, так как замечаний к его техническому состоянию не было, сообщили РИА Новости в Кемеровской электротранспортной компании.
«
"Вагон не заезжал (в ремонтные цеха - ред.), никаких замечаний не было. Перед выездом (на линию - ред.) механик не просто осматривает вагоны. Все вагоны без исключения каждую ночь проходят ЕО (ежедневное обслуживание). Трамвайный вагон имеет у себя бортовой журнал, называется "Книга поезда". Водитель во время смены в "Книге поезда" всегда отмечает все замечания", - пояснил собеседник агентства.
Он уточнил, что в случае возникновения каких-либо замечаний водитель-перегонщик устраняет их и делает отметку.
На появившемся ранее в интернете видео трамвай на высокой скорости входит в поворот, в этот момент отрываются передние и задние двери и два человека вылетают на проезжую часть под колеса машин, которые успевают затормозить. На другом видео показаны два столкнувшихся трамвая. По всей видимости, мчавшийся на большой скорости трамвай догнал впереди идущий и врезался в него.