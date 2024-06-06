https://ria.ru/20240606/kemerovo-1950875202.html

Пострадавшим в ДТП с трамваями в Кемерово возместят ущерб

Пострадавшим в ДТП с трамваями в Кемерово возместят ущерб - РИА Новости, 06.06.2024

Пострадавшим в ДТП с трамваями в Кемерово возместят ущерб

Кемеровская электротранспортная компания возместит ущерб пострадавшим в ДТП с трамваями по страховке, сообщили РИА Новости в компании. РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T08:04

2024-06-06T08:04

2024-06-06T11:25

кемерово

илья середюк

осаго

происшествия

дтп с трамваями в кемерово

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КЕМЕРОВО, 6 июн – РИА Новости. Кемеровская электротранспортная компания возместит ущерб пострадавшим в ДТП с трамваями по страховке, сообщили РИА Новости в компании. Рано утром в четверг на Логовом шоссе в Кемерово столкнулись два трамвая. Как сообщил врио губернатора Кузбасса Илья Середюк, пострадали 67 человек, трое из них в тяжелом состоянии - "врачи борются за их жизни", 10 отправлены на амбулаторное лечение. "В соответствии с федеральными законами, во-первых, застрахована гражданская ответственность компании, а во-вторых, не просто гражданская ответственность обязательная ОСАГО, а еще есть и страховка гражданской ответственности перед пассажирами, что характерно именно для общественного транспорта – обязательное страхование гражданской ответственности перед пассажирами. Все у нас эти договоры заключены, в рамках этих страховых договоров будут производиться возмещения", – сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20240606/tramvai-1950866928.html

кемерово

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

кемерово, илья середюк, осаго, происшествия, дтп с трамваями в кемерово