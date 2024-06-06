Пострадавшим в ДТП с трамваями в Кемерово возместят ущерб
Пострадавшим в ДТП с трамваями в Кемерово возместят ущерб по страховке
© СУ СК России по Кемеровской области/TelegramМесто происшествия, где произошло столкновение двух поездов в Кемерово. 6 июня 2024
Место происшествия, где произошло столкновение двух поездов в Кемерово. 6 июня 2024
КЕМЕРОВО, 6 июн – РИА Новости. Кемеровская электротранспортная компания возместит ущерб пострадавшим в ДТП с трамваями по страховке, сообщили РИА Новости в компании.
Рано утром в четверг на Логовом шоссе в Кемерово столкнулись два трамвая. Как сообщил врио губернатора Кузбасса Илья Середюк, пострадали 67 человек, трое из них в тяжелом состоянии - "врачи борются за их жизни", 10 отправлены на амбулаторное лечение.
"В соответствии с федеральными законами, во-первых, застрахована гражданская ответственность компании, а во-вторых, не просто гражданская ответственность обязательная ОСАГО, а еще есть и страховка гражданской ответственности перед пассажирами, что характерно именно для общественного транспорта – обязательное страхование гражданской ответственности перед пассажирами. Все у нас эти договоры заключены, в рамках этих страховых договоров будут производиться возмещения", – сказал собеседник агентства.