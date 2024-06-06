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Пострадавшим в ДТП с трамваями в Кемерово возместят ущерб - РИА Новости, 06.06.2024
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08:04 06.06.2024 (обновлено: 11:25 06.06.2024)
https://ria.ru/20240606/kemerovo-1950875202.html
Пострадавшим в ДТП с трамваями в Кемерово возместят ущерб
Пострадавшим в ДТП с трамваями в Кемерово возместят ущерб - РИА Новости, 06.06.2024
Пострадавшим в ДТП с трамваями в Кемерово возместят ущерб
Кемеровская электротранспортная компания возместит ущерб пострадавшим в ДТП с трамваями по страховке, сообщили РИА Новости в компании. РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T08:04
2024-06-06T11:25
кемерово
илья середюк
осаго
происшествия
дтп с трамваями в кемерово
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КЕМЕРОВО, 6 июн – РИА Новости. Кемеровская электротранспортная компания возместит ущерб пострадавшим в ДТП с трамваями по страховке, сообщили РИА Новости в компании. Рано утром в четверг на Логовом шоссе в Кемерово столкнулись два трамвая. Как сообщил врио губернатора Кузбасса Илья Середюк, пострадали 67 человек, трое из них в тяжелом состоянии - "врачи борются за их жизни", 10 отправлены на амбулаторное лечение. "В соответствии с федеральными законами, во-первых, застрахована гражданская ответственность компании, а во-вторых, не просто гражданская ответственность обязательная ОСАГО, а еще есть и страховка гражданской ответственности перед пассажирами, что характерно именно для общественного транспорта – обязательное страхование гражданской ответственности перед пассажирами. Все у нас эти договоры заключены, в рамках этих страховых договоров будут производиться возмещения", – сказал собеседник агентства.
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кемерово, илья середюк, осаго, происшествия, дтп с трамваями в кемерово
Кемерово, Илья Середюк, ОСАГО, Происшествия, ДТП с трамваями в Кемерово
Пострадавшим в ДТП с трамваями в Кемерово возместят ущерб

Пострадавшим в ДТП с трамваями в Кемерово возместят ущерб по страховке

© СУ СК России по Кемеровской области/TelegramМесто происшествия, где произошло столкновение двух поездов в Кемерово. 6 июня 2024
Место происшествия, где произошло столкновение двух поездов в Кемерово. 6 июня 2024
© СУ СК России по Кемеровской области/Telegram
Место происшествия, где произошло столкновение двух поездов в Кемерово. 6 июня 2024
Читать ria.ru в
КЕМЕРОВО, 6 июн – РИА Новости. Кемеровская электротранспортная компания возместит ущерб пострадавшим в ДТП с трамваями по страховке, сообщили РИА Новости в компании.
Рано утром в четверг на Логовом шоссе в Кемерово столкнулись два трамвая. Как сообщил врио губернатора Кузбасса Илья Середюк, пострадали 67 человек, трое из них в тяжелом состоянии - "врачи борются за их жизни", 10 отправлены на амбулаторное лечение.
"В соответствии с федеральными законами, во-первых, застрахована гражданская ответственность компании, а во-вторых, не просто гражданская ответственность обязательная ОСАГО, а еще есть и страховка гражданской ответственности перед пассажирами, что характерно именно для общественного транспорта – обязательное страхование гражданской ответственности перед пассажирами. Все у нас эти договоры заключены, в рамках этих страховых договоров будут производиться возмещения", – сказал собеседник агентства.
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КемеровоИлья СередюкОСАГОПроисшествияДТП с трамваями в Кемерово
 
 
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