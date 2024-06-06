https://ria.ru/20240606/kemerovo-1950866792.html
В Кемерово после столкновения двух трамваев создали оперштаб
В Кемерово после столкновения двух трамваев создали оперштаб - РИА Новости, 06.06.2024
В Кемерово после столкновения двух трамваев создали оперштаб
Оперативный штаб создан в Кемерово после ДТП с двумя трамваями, его возглавил глава города Дмитрий Анисимов, сообщил в своем Telegram-канале временно... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T06:26
2024-06-06T06:26
2024-06-06T09:29
кемерово
илья середюк
дмитрий анисимов
происшествия
дтп с трамваями в кемерово
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1950883575_0:131:815:590_1920x0_80_0_0_17f51f238dba2f9f79d55ba3dd993961.jpg
КЕМЕРОВО, 6 июн – РИА Новости. Оперативный штаб создан в Кемерово после ДТП с двумя трамваями, его возглавил глава города Дмитрий Анисимов, сообщил в своем Telegram-канале временно исполняющий обязанности губернатора Кузбасса Илья Середюк."В связи с ДТП, повлекшем большое количество пострадавших, в Кемерове, создан оперативный штаб, который возглавил глава города Дмитрий Анисимов. Погибших нет, пострадавшим в полном объеме оказывается медицинская помощь. Организованы дополнительные операционные, медики вызваны на работу на внеплановое дежурство", – написал Середюк.Он отметил, что медучреждения обеспечены всем необходимым оборудованием и лекарствами. Родственникам пострадавших оказывается психологическая помощь. Действует круглосуточный телефон горячей линии, по которому родственники могут узнать о состоянии здоровья пострадавших: 89230305101.Сотрудники правоохранительных органов находятся на месте происшествия и проводят необходимые следственные действия для установления причин произошедшего.
https://ria.ru/20240528/dtp-1948814001.html
кемерово
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1950883575_0:0:960:720_1920x0_80_0_0_23419ead31cce1f6341331e380baab76.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кемерово, илья середюк, дмитрий анисимов, происшествия, дтп с трамваями в кемерово
Кемерово, Илья Середюк, Дмитрий Анисимов, Происшествия, ДТП с трамваями в Кемерово
В Кемерово после столкновения двух трамваев создали оперштаб
В Кемерово после ДТП с трамваями создали оперштаб, его возглавил глава города
КЕМЕРОВО, 6 июн – РИА Новости. Оперативный штаб создан в Кемерово после ДТП с двумя трамваями, его возглавил глава города Дмитрий Анисимов, сообщил в своем Telegram-канале временно исполняющий обязанности губернатора Кузбасса Илья Середюк.
"В связи с ДТП, повлекшем большое количество пострадавших, в Кемерове, создан оперативный штаб, который возглавил глава города Дмитрий Анисимов. Погибших нет, пострадавшим в полном объеме оказывается медицинская помощь. Организованы дополнительные операционные, медики вызваны на работу на внеплановое дежурство", – написал Середюк.
Он отметил, что медучреждения обеспечены всем необходимым оборудованием и лекарствами. Родственникам пострадавших оказывается психологическая помощь. Действует круглосуточный телефон горячей линии, по которому родственники могут узнать о состоянии здоровья пострадавших: 89230305101.
Сотрудники правоохранительных органов находятся на месте происшествия и проводят необходимые следственные действия для установления причин произошедшего.