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В Кемерово после столкновения двух трамваев создали оперштаб - РИА Новости, 06.06.2024
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06:26 06.06.2024 (обновлено: 09:29 06.06.2024)
https://ria.ru/20240606/kemerovo-1950866792.html
В Кемерово после столкновения двух трамваев создали оперштаб
В Кемерово после столкновения двух трамваев создали оперштаб - РИА Новости, 06.06.2024
В Кемерово после столкновения двух трамваев создали оперштаб
Оперативный штаб создан в Кемерово после ДТП с двумя трамваями, его возглавил глава города Дмитрий Анисимов, сообщил в своем Telegram-канале временно... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T06:26
2024-06-06T09:29
кемерово
илья середюк
дмитрий анисимов
происшествия
дтп с трамваями в кемерово
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КЕМЕРОВО, 6 июн – РИА Новости. Оперативный штаб создан в Кемерово после ДТП с двумя трамваями, его возглавил глава города Дмитрий Анисимов, сообщил в своем Telegram-канале временно исполняющий обязанности губернатора Кузбасса Илья Середюк."В связи с ДТП, повлекшем большое количество пострадавших, в Кемерове, создан оперативный штаб, который возглавил глава города Дмитрий Анисимов. Погибших нет, пострадавшим в полном объеме оказывается медицинская помощь. Организованы дополнительные операционные, медики вызваны на работу на внеплановое дежурство", – написал Середюк.Он отметил, что медучреждения обеспечены всем необходимым оборудованием и лекарствами. Родственникам пострадавших оказывается психологическая помощь. Действует круглосуточный телефон горячей линии, по которому родственники могут узнать о состоянии здоровья пострадавших: 89230305101.Сотрудники правоохранительных органов находятся на месте происшествия и проводят необходимые следственные действия для установления причин произошедшего.
https://ria.ru/20240528/dtp-1948814001.html
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кемерово, илья середюк, дмитрий анисимов, происшествия, дтп с трамваями в кемерово
Кемерово, Илья Середюк, Дмитрий Анисимов, Происшествия, ДТП с трамваями в Кемерово
В Кемерово после столкновения двух трамваев создали оперштаб

В Кемерово после ДТП с трамваями создали оперштаб, его возглавил глава города

© Фото : Полиция Кузбасса/TelegramДТП с участием 2 трамваев на Логовом шоссе в Кемерово
ДТП с участием 2 трамваев на Логовом шоссе в Кемерово - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© Фото : Полиция Кузбасса/Telegram
ДТП с участием 2 трамваев на Логовом шоссе в Кемерово
Читать ria.ru в
КЕМЕРОВО, 6 июн – РИА Новости. Оперативный штаб создан в Кемерово после ДТП с двумя трамваями, его возглавил глава города Дмитрий Анисимов, сообщил в своем Telegram-канале временно исполняющий обязанности губернатора Кузбасса Илья Середюк.
"В связи с ДТП, повлекшем большое количество пострадавших, в Кемерове, создан оперативный штаб, который возглавил глава города Дмитрий Анисимов. Погибших нет, пострадавшим в полном объеме оказывается медицинская помощь. Организованы дополнительные операционные, медики вызваны на работу на внеплановое дежурство", – написал Середюк.
Он отметил, что медучреждения обеспечены всем необходимым оборудованием и лекарствами. Родственникам пострадавших оказывается психологическая помощь. Действует круглосуточный телефон горячей линии, по которому родственники могут узнать о состоянии здоровья пострадавших: 89230305101.
Сотрудники правоохранительных органов находятся на месте происшествия и проводят необходимые следственные действия для установления причин произошедшего.
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