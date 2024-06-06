Рейтинг@Mail.ru
Военный охарактеризовал обстановку у Каховской ГЭС как напряженную - РИА Новости, 06.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:27 06.06.2024 (обновлено: 07:43 06.06.2024)
https://ria.ru/20240606/kakhovskaya_ges-1950870456.html
Военный охарактеризовал обстановку у Каховской ГЭС как напряженную
Военный охарактеризовал обстановку у Каховской ГЭС как напряженную - РИА Новости, 06.06.2024
Военный охарактеризовал обстановку у Каховской ГЭС как напряженную
Обстановка у Каховской ГЭС остается стабильно напряженной, работают FPV-дроны и артиллерия противника , сообщил РИА Новости боец группировки войск "Днепр" ВС РФ РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T07:27
2024-06-06T07:43
специальная военная операция на украине
владимир путин
россия
херсонская область
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/19/1892141003_0:60:3072:1788_1920x0_80_0_0_f716ab2ff0734638b3f38c7b5c11431c.jpg
ГЕНИЧЕСК, 6 июн - РИА Новости. Обстановка у Каховской ГЭС остается стабильно напряженной, работают FPV-дроны и артиллерия противника , сообщил РИА Новости боец группировки войск "Днепр" ВС РФ с позвным "Заяц". "(Обстановка у Каховской ГЭС) стабильно напряженная, все так же... работает артиллерия (противника), работают FPV-дроны, операторы", - сказал военный. Плотина Каховской ГЭС рухнула в ночь на 6 июня 2023 года после серии ракетных ударов, нанесенных украинскими войсками. Президент России Владимир Путин назвал случившееся варварской акцией киевского режима, которая привела к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе, а СК РФ квалифицировал случившееся как теракт. Херсонская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20240606/kakhovskaya_ges-1950863867.html
https://ria.ru/20240606/kakhovskaya_ges-1950860018.html
россия
херсонская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/19/1892141003_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c8df1b99e2221f317f17e4bd120b106c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, россия, херсонская область , следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Россия, Херсонская область , Следственный комитет России (СК РФ)
Военный охарактеризовал обстановку у Каховской ГЭС как напряженную

Военный с позывным "Заяц": обстановка у Каховской ГЭС остается напряженной

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкОбстановка в Новой Каховке
Обстановка в Новой Каховке - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
Обстановка в Новой Каховке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ГЕНИЧЕСК, 6 июн - РИА Новости. Обстановка у Каховской ГЭС остается стабильно напряженной, работают FPV-дроны и артиллерия противника , сообщил РИА Новости боец группировки войск "Днепр" ВС РФ с позвным "Заяц".
"(Обстановка у Каховской ГЭС) стабильно напряженная, все так же... работает артиллерия (противника), работают FPV-дроны, операторы", - сказал военный.
Военнослужащие РФ возле здания Каховской ГЭС в Новой Каховке - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
Охранявшие Каховскую ГЭС военные рассказали, как ВСУ подорвали ее
05:25
Плотина Каховской ГЭС рухнула в ночь на 6 июня 2023 года после серии ракетных ударов, нанесенных украинскими войсками. Президент России Владимир Путин назвал случившееся варварской акцией киевского режима, которая привела к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе, а СК РФ квалифицировал случившееся как теракт.
Херсонская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
Стела у въезда на Каховскую ГЭС имени П. С. Непорожнего в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
В Новокаховском округе рассказали о последствиях подрыва Каховской ГЭС
04:36
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинРоссияХерсонская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала