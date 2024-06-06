https://ria.ru/20240606/kakhovskaya_ges-1950870456.html
Военный охарактеризовал обстановку у Каховской ГЭС как напряженную
Военный охарактеризовал обстановку у Каховской ГЭС как напряженную - РИА Новости, 06.06.2024
Военный охарактеризовал обстановку у Каховской ГЭС как напряженную
Обстановка у Каховской ГЭС остается стабильно напряженной, работают FPV-дроны и артиллерия противника , сообщил РИА Новости боец группировки войск "Днепр" ВС РФ РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T07:27
2024-06-06T07:27
2024-06-06T07:43
специальная военная операция на украине
владимир путин
россия
херсонская область
следственный комитет россии (ск рф)
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ГЕНИЧЕСК, 6 июн - РИА Новости. Обстановка у Каховской ГЭС остается стабильно напряженной, работают FPV-дроны и артиллерия противника , сообщил РИА Новости боец группировки войск "Днепр" ВС РФ с позвным "Заяц". "(Обстановка у Каховской ГЭС) стабильно напряженная, все так же... работает артиллерия (противника), работают FPV-дроны, операторы", - сказал военный. Плотина Каховской ГЭС рухнула в ночь на 6 июня 2023 года после серии ракетных ударов, нанесенных украинскими войсками. Президент России Владимир Путин назвал случившееся варварской акцией киевского режима, которая привела к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе, а СК РФ квалифицировал случившееся как теракт. Херсонская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20240606/kakhovskaya_ges-1950863867.html
https://ria.ru/20240606/kakhovskaya_ges-1950860018.html
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владимир путин, россия, херсонская область , следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Россия, Херсонская область , Следственный комитет России (СК РФ)
Военный охарактеризовал обстановку у Каховской ГЭС как напряженную
Военный с позывным "Заяц": обстановка у Каховской ГЭС остается напряженной