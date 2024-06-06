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Инвалид рассказал, как пешком спасался после подрыва Каховской ГЭС - РИА Новости, 06.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:45 06.06.2024 (обновлено: 10:51 06.06.2024)
https://ria.ru/20240606/kakhovskaya_ges-1950867467.html
Инвалид рассказал, как пешком спасался после подрыва Каховской ГЭС
Инвалид рассказал, как пешком спасался после подрыва Каховской ГЭС - РИА Новости, 06.06.2024
Инвалид рассказал, как пешком спасался после подрыва Каховской ГЭС
Житель села Корсунки Херсонской области Владимир после подрыва Каховской ГЭС был вынужден самостоятельно эвакуироваться, несмотря на проблемы с ногой, об этом... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T06:45
2024-06-06T10:51
специальная военная операция на украине
херсонская область
россия
днепр (город)
владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы)
владимир путин
владимир сальдо
следственный комитет россии (ск рф)
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НОВЫЕ ЛАГЕРЯ, 6 июн - РИА Новости. Житель села Корсунки Херсонской области Владимир после подрыва Каховской ГЭС был вынужден самостоятельно эвакуироваться, несмотря на проблемы с ногой, об этом он рассказал РИА Новости в годовщину разрушения объекта украинскими войсками. Плотина Каховской ГЭС рухнула в ночь на 6 июня 2023 года после серии ракетных ударов, нанесенных украинскими войсками. Вода из водохранилища большим потоком хлынула вниз по течению Днепра, затопив прибрежные города и села, включая Алешки и Новую Каховку. В области ввели режим ЧС - сначала регионального, а затем федерального уровня. "Сам, на костыле пришёл. Мне сказала Света Б., соседка, недалеко живёт, что подтопление будет, нужно убегать. Я взял костыль и побежал. А где выше? В Новых Лагерях. Значит, вода сюда не дойдёт... Там, дома, остались вещи. Развалины остались", - сказал местный житель. В преддверии годовщины ЧП администрация Новокаховского округа вручила мужчине и другим переселенцам из подтопленных населённых пунктов, временно проживающим в прифронтовом селе Новые Лагеря, гуманитарную помощь. Президент России Владимир Путин назвал подрыв ГЭС варварской акцией киевского режима, которая привела к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе, а СК РФ квалифицировал случившееся как теракт. Из зоны бедствия были эвакуированы около 9 тысяч человек, 59 человек погибли. На полную ликвидацию основных последствий наводнения ушло несколько месяцев. В конце декабря прошлого года губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что после подрыва ГЭС "Каховского водохранилища как такового уже нет". По его словам, разрушение плотины со стороны ВСУ - "величайшее преступление", которое нарушило экологическое равновесие.
https://ria.ru/20240606/kakhovskaya_ges-1950866139.html
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херсонская область , россия, днепр (город), владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы), владимир путин, владимир сальдо, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Россия, Днепр (город), Владимир (митрополит Кишиневский и всея Молдовы), Владимир Путин, Владимир Сальдо, Следственный комитет России (СК РФ), Вооруженные силы Украины
Инвалид рассказал, как пешком спасался после подрыва Каховской ГЭС

Инвалид рассказал, как сам на костыле спасался после подрыва Каховской ГЭС

© РИА НовостиЖитель села Корсунки Херсонской области Владимир
Житель села Корсунки Херсонской области Владимир
© РИА Новости
Житель села Корсунки Херсонской области Владимир
Читать ria.ru в
НОВЫЕ ЛАГЕРЯ, 6 июн - РИА Новости. Житель села Корсунки Херсонской области Владимир после подрыва Каховской ГЭС был вынужден самостоятельно эвакуироваться, несмотря на проблемы с ногой, об этом он рассказал РИА Новости в годовщину разрушения объекта украинскими войсками.
Плотина Каховской ГЭС рухнула в ночь на 6 июня 2023 года после серии ракетных ударов, нанесенных украинскими войсками. Вода из водохранилища большим потоком хлынула вниз по течению Днепра, затопив прибрежные города и села, включая Алешки и Новую Каховку. В области ввели режим ЧС - сначала регионального, а затем федерального уровня.
Разрушенная плотина Каховской ГЭС - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
Каховская ГЭС могла быть подорвана подводным дроном, предположил военный
06:17
"Сам, на костыле пришёл. Мне сказала Света Б., соседка, недалеко живёт, что подтопление будет, нужно убегать. Я взял костыль и побежал. А где выше? В Новых Лагерях. Значит, вода сюда не дойдёт... Там, дома, остались вещи. Развалины остались", - сказал местный житель.
В преддверии годовщины ЧП администрация Новокаховского округа вручила мужчине и другим переселенцам из подтопленных населённых пунктов, временно проживающим в прифронтовом селе Новые Лагеря, гуманитарную помощь.
Президент России Владимир Путин назвал подрыв ГЭС варварской акцией киевского режима, которая привела к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе, а СК РФ квалифицировал случившееся как теракт. Из зоны бедствия были эвакуированы около 9 тысяч человек, 59 человек погибли. На полную ликвидацию основных последствий наводнения ушло несколько месяцев. В конце декабря прошлого года губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что после подрыва ГЭС "Каховского водохранилища как такового уже нет". По его словам, разрушение плотины со стороны ВСУ - "величайшее преступление", которое нарушило экологическое равновесие.
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьРоссияДнепр (город)Владимир (митрополит Кишиневский и всея Молдовы)Владимир ПутинВладимир СальдоСледственный комитет России (СК РФ)Вооруженные силы Украины
 
 
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