https://ria.ru/20240606/kakhovskaya_ges-1950867467.html

Инвалид рассказал, как пешком спасался после подрыва Каховской ГЭС

Инвалид рассказал, как пешком спасался после подрыва Каховской ГЭС - РИА Новости, 06.06.2024

Инвалид рассказал, как пешком спасался после подрыва Каховской ГЭС

Житель села Корсунки Херсонской области Владимир после подрыва Каховской ГЭС был вынужден самостоятельно эвакуироваться, несмотря на проблемы с ногой, об этом... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T06:45

2024-06-06T06:45

2024-06-06T10:51

специальная военная операция на украине

херсонская область

россия

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владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы)

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владимир сальдо

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НОВЫЕ ЛАГЕРЯ, 6 июн - РИА Новости. Житель села Корсунки Херсонской области Владимир после подрыва Каховской ГЭС был вынужден самостоятельно эвакуироваться, несмотря на проблемы с ногой, об этом он рассказал РИА Новости в годовщину разрушения объекта украинскими войсками. Плотина Каховской ГЭС рухнула в ночь на 6 июня 2023 года после серии ракетных ударов, нанесенных украинскими войсками. Вода из водохранилища большим потоком хлынула вниз по течению Днепра, затопив прибрежные города и села, включая Алешки и Новую Каховку. В области ввели режим ЧС - сначала регионального, а затем федерального уровня. "Сам, на костыле пришёл. Мне сказала Света Б., соседка, недалеко живёт, что подтопление будет, нужно убегать. Я взял костыль и побежал. А где выше? В Новых Лагерях. Значит, вода сюда не дойдёт... Там, дома, остались вещи. Развалины остались", - сказал местный житель. В преддверии годовщины ЧП администрация Новокаховского округа вручила мужчине и другим переселенцам из подтопленных населённых пунктов, временно проживающим в прифронтовом селе Новые Лагеря, гуманитарную помощь. Президент России Владимир Путин назвал подрыв ГЭС варварской акцией киевского режима, которая привела к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе, а СК РФ квалифицировал случившееся как теракт. Из зоны бедствия были эвакуированы около 9 тысяч человек, 59 человек погибли. На полную ликвидацию основных последствий наводнения ушло несколько месяцев. В конце декабря прошлого года губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что после подрыва ГЭС "Каховского водохранилища как такового уже нет". По его словам, разрушение плотины со стороны ВСУ - "величайшее преступление", которое нарушило экологическое равновесие.

https://ria.ru/20240606/kakhovskaya_ges-1950866139.html

https://ria.ru/20240519/kastyukevich-1946976050.html

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