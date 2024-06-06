https://ria.ru/20240606/kakhovskaya_ges-1950866139.html

Каховская ГЭС могла быть подорвана подводным дроном, предположил военный

Каховская ГЭС могла быть подорвана подводным дроном, предположил военный - РИА Новости, 06.06.2024

Каховская ГЭС могла быть подорвана подводным дроном, предположил военный

При подрыве Каховской ГЭС украинская армия могла использовать подводный дрон, сообщил РИА Новости боец группировки войск "Днепр" ВС РФ с позывным "Малой". РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T06:17

2024-06-06T06:17

2024-06-06T06:48

специальная военная операция на украине

россия

новая каховка

владимир путин

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ГЕНИЧЕСК, 6 июн - РИА Новости. При подрыве Каховской ГЭС украинская армия могла использовать подводный дрон, сообщил РИА Новости боец группировки войск "Днепр" ВС РФ с позывным "Малой". "Под водой была вспышка. И после этой вспышки все и пошло. Я думаю, это, скорее всего, что-то ну как бы подводное. Какое-то может быть… или ракета какая-нибудь подводная… Ну теоретически возможно это был и подводный дрон. После его удара произошло уже разрушение и самой дамбы", - сообщил российский военный с позывным "Малой". Плотина Каховской ГЭС рухнула в ночь на 6 июня 2023. Вода из водохранилища большим потоком хлынула вниз по течению Днепра, затопив прибрежные города и сёла, включая Алешки и Новую Каховку. В области ввели режим ЧС - сначала регионального, а затем федерального уровня. Президент России Владимир Путин назвал случившееся варварской акцией киевского режима, которая привела к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе, а следственный комитет РФ квалифицировал случившееся как теракт. Из зоны бедствия были эвакуированы около 9 тысяч человек, 59 человек погибли. На полную ликвидацию основных последствий наводнения ушло несколько месяцев.

https://ria.ru/20240111/ges-1920647639.html

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россия, новая каховка, владимир путин