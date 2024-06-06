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Каховская ГЭС могла быть подорвана подводным дроном, предположил военный - РИА Новости, 06.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
06:17 06.06.2024 (обновлено: 06:48 06.06.2024)
https://ria.ru/20240606/kakhovskaya_ges-1950866139.html
Каховская ГЭС могла быть подорвана подводным дроном, предположил военный
Каховская ГЭС могла быть подорвана подводным дроном, предположил военный - РИА Новости, 06.06.2024
Каховская ГЭС могла быть подорвана подводным дроном, предположил военный
При подрыве Каховской ГЭС украинская армия могла использовать подводный дрон, сообщил РИА Новости боец группировки войск "Днепр" ВС РФ с позывным "Малой". РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T06:17
2024-06-06T06:48
специальная военная операция на украине
россия
новая каховка
владимир путин
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ГЕНИЧЕСК, 6 июн - РИА Новости. При подрыве Каховской ГЭС украинская армия могла использовать подводный дрон, сообщил РИА Новости боец группировки войск "Днепр" ВС РФ с позывным "Малой". "Под водой была вспышка. И после этой вспышки все и пошло. Я думаю, это, скорее всего, что-то ну как бы подводное. Какое-то может быть… или ракета какая-нибудь подводная… Ну теоретически возможно это был и подводный дрон. После его удара произошло уже разрушение и самой дамбы", - сообщил российский военный с позывным "Малой". Плотина Каховской ГЭС рухнула в ночь на 6 июня 2023. Вода из водохранилища большим потоком хлынула вниз по течению Днепра, затопив прибрежные города и сёла, включая Алешки и Новую Каховку. В области ввели режим ЧС - сначала регионального, а затем федерального уровня. Президент России Владимир Путин назвал случившееся варварской акцией киевского режима, которая привела к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе, а следственный комитет РФ квалифицировал случившееся как теракт. Из зоны бедствия были эвакуированы около 9 тысяч человек, 59 человек погибли. На полную ликвидацию основных последствий наводнения ушло несколько месяцев.
https://ria.ru/20240111/ges-1920647639.html
россия
новая каховка
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россия, новая каховка, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Новая Каховка, Владимир Путин
Каховская ГЭС могла быть подорвана подводным дроном, предположил военный

Боец ВС России: при подрыве Каховской ГЭС ВСУ могли использовать подводный дрон

© AP PhotoРазрушенная плотина Каховской ГЭС
Разрушенная плотина Каховской ГЭС - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© AP Photo
Разрушенная плотина Каховской ГЭС. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 6 июн - РИА Новости. При подрыве Каховской ГЭС украинская армия могла использовать подводный дрон, сообщил РИА Новости боец группировки войск "Днепр" ВС РФ с позывным "Малой".
"Под водой была вспышка. И после этой вспышки все и пошло. Я думаю, это, скорее всего, что-то ну как бы подводное. Какое-то может быть… или ракета какая-нибудь подводная… Ну теоретически возможно это был и подводный дрон. После его удара произошло уже разрушение и самой дамбы", - сообщил российский военный с позывным "Малой".
Плотина Каховской ГЭС рухнула в ночь на 6 июня 2023. Вода из водохранилища большим потоком хлынула вниз по течению Днепра, затопив прибрежные города и сёла, включая Алешки и Новую Каховку. В области ввели режим ЧС - сначала регионального, а затем федерального уровня. Президент России Владимир Путин назвал случившееся варварской акцией киевского режима, которая привела к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе, а следственный комитет РФ квалифицировал случившееся как теракт. Из зоны бедствия были эвакуированы около 9 тысяч человек, 59 человек погибли. На полную ликвидацию основных последствий наводнения ушло несколько месяцев.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияНовая КаховкаВладимир Путин
 
 
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