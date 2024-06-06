https://ria.ru/20240606/kakhovskaya_ges-1950864652.html
Опубликовано видео ракетного удара ВСУ по Каховской ГЭС
Опубликовано видео ракетного удара ВСУ по Каховской ГЭС - РИА Новости, 06.06.2024
Опубликовано видео ракетного удара ВСУ по Каховской ГЭС
Видео с кадрами ракетного удара, нанесенного ВСУ по Каховской ГЭС, предположительно, из РСЗО HIMARS оказалось в распоряжении РИА Новости. РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T05:42
2024-06-06T05:42
2024-06-06T10:41
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новая каховка
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ГЕНИЧЕСК, 6 июн — РИА Новости. Видео с кадрами ракетного удара, нанесенного ВСУ по Каховской ГЭС, предположительно, из РСЗО HIMARS оказалось в распоряжении РИА Новости.На видео запечатлен момент ракетного удара ВСУ по гидроэлектростанции. Тогда дамба Каховской ГЭС уцелела: зафиксированный камерой удар был нанесен до подрыва электростанции и последовавшего за ним наводнения. По словам российских бойцов группировки войск "Днепр", охранявших Каховскую ГЭС год назад, украинская сторона регулярно обстреливала ее из минометов, артиллерии и РСЗО HIMARS. Плотина Каховской ГЭС рухнула в ночь на 6 июня 2023 года. Вода из водохранилища большим потоком хлынула вниз по течению Днепра, затопив прибрежные города и села, включая Алешки и Новую Каховку. В области ввели режим ЧС — сначала регионального, а затем федерального уровня. Президент России Владимир Путин назвал случившееся варварской акцией киевского режима, которая привела к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе, а Следственный комитет квалифицировал случившееся как теракт. Из зоны бедствия были эвакуированы около девяти тысяч человек, 59 человек погибли. На полную ликвидацию основных последствий наводнения ушло несколько месяцев.
https://ria.ru/20240606/kakhovskaya_ges-1950867467.html
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Кадры удара ВСУ по Каховской ГЭС
В распоряжении РИА Новости оказались кадры удара ВСУ по Каховской ГЭС. Зафиксированный камерой удар был нанесен до подрыва электростанции и последовавшего за ним наводнения 6 июня 2023.
2024-06-06T05:42
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россия, новая каховка, владимир путин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Новая Каховка, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
Опубликовано видео ракетного удара ВСУ по Каховской ГЭС
РИА Новости опубликовало видео удара ВСУ по Каховской ГЭС из РСЗО HIMARS