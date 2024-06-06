https://ria.ru/20240606/kakhovskaya_ges-1950864652.html

Опубликовано видео ракетного удара ВСУ по Каховской ГЭС

Опубликовано видео ракетного удара ВСУ по Каховской ГЭС - РИА Новости, 06.06.2024

Опубликовано видео ракетного удара ВСУ по Каховской ГЭС

Видео с кадрами ракетного удара, нанесенного ВСУ по Каховской ГЭС, предположительно, из РСЗО HIMARS оказалось в распоряжении РИА Новости. РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T05:42

2024-06-06T05:42

2024-06-06T10:41

специальная военная операция на украине

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новая каховка

владимир путин

вооруженные силы украины

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ГЕНИЧЕСК, 6 июн — РИА Новости. Видео с кадрами ракетного удара, нанесенного ВСУ по Каховской ГЭС, предположительно, из РСЗО HIMARS оказалось в распоряжении РИА Новости.На видео запечатлен момент ракетного удара ВСУ по гидроэлектростанции. Тогда дамба Каховской ГЭС уцелела: зафиксированный камерой удар был нанесен до подрыва электростанции и последовавшего за ним наводнения. По словам российских бойцов группировки войск "Днепр", охранявших Каховскую ГЭС год назад, украинская сторона регулярно обстреливала ее из минометов, артиллерии и РСЗО HIMARS. Плотина Каховской ГЭС рухнула в ночь на 6 июня 2023 года. Вода из водохранилища большим потоком хлынула вниз по течению Днепра, затопив прибрежные города и села, включая Алешки и Новую Каховку. В области ввели режим ЧС — сначала регионального, а затем федерального уровня. Президент России Владимир Путин назвал случившееся варварской акцией киевского режима, которая привела к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе, а Следственный комитет квалифицировал случившееся как теракт. Из зоны бедствия были эвакуированы около девяти тысяч человек, 59 человек погибли. На полную ликвидацию основных последствий наводнения ушло несколько месяцев.

https://ria.ru/20240606/kakhovskaya_ges-1950867467.html

https://ria.ru/20240111/ges-1920647639.html

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Кадры удара ВСУ по Каховской ГЭС В распоряжении РИА Новости оказались кадры удара ВСУ по Каховской ГЭС. Зафиксированный камерой удар был нанесен до подрыва электростанции и последовавшего за ним наводнения 6 июня 2023. 2024-06-06T05:42 true PT0M19S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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россия, новая каховка, владимир путин, вооруженные силы украины