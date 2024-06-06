https://ria.ru/20240606/kakhovskaya_ges-1950863867.html
Охранявшие Каховскую ГЭС военные рассказали, как ВСУ подорвали ее
Охранявшие Каховскую ГЭС военные рассказали, как ВСУ подорвали ее - РИА Новости, 06.06.2024
Охранявшие Каховскую ГЭС военные рассказали, как ВСУ подорвали ее
Бойцы группировки войск "Днепр" ВС РФ, охранявшие год назад Каховскую ГЭС, рассказали РИА Новости о том, как именно она была атакована и подорвана украинскими... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T05:25
2024-06-06T05:25
2024-06-06T06:09
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ГЕНИЧЕСК, 6 июн - РИА Новости. Бойцы группировки войск "Днепр" ВС РФ, охранявшие год назад Каховскую ГЭС, рассказали РИА Новости о том, как именно она была атакована и подорвана украинскими войсками. "Это был подводный удар. Что-то подводное было выпущено. Сейчас в этой сфере все развивается очень быстро, и вполне возможно, что могли закрепить, что-то придумать", - сказал РИА Новости боец с позывным "Заяц", находившийся в момент разрушения Каховской ГЭС непосредственно на позициях на станции. По словам бойцов, украинские войска на протяжении долгого времени, вплоть до самого подрыва Каховской ГЭС, обстреливали дамбу из минометов, артиллерии и РСЗО HIMARS. "До этого момента были предприняты попытки обстрела дамбы минометами восемьдесят вторым и сто двадцатым. (Чем конкретно был нанесен удар) не могу сказать. Под водой была вспышка. И после этой вспышки все и пошло. Я думаю, это, скорее всего, что-то ... подводное... Может быть… ракета какая-нибудь подводная… Теоретически возможно, (что) это был и подводный дрон. После его удара произошло уже разрушение и самой дамбы", - сообщил российский военный с позывным "Малой". По словам бойцов, главный удар, разрушивший платину, произошел в 2 часа ночи. "Был нанесен удар. Толкнуло ГЭС. Прямо так сильно толкнуло. После этого начали наблюдать, как разрушается мост, падали краны. Как упало несколько кранов, начали уходить под воду "стаканы". После начала разрушаться сама ГЭС... То есть по стенам пошли трещины", - сообщил военнослужащий. Плотина Каховской ГЭС рухнула в ночь на 6 июня 2023 года после серии ракетных ударов, нанесенных украинскими войсками. Президент России Владимир Путин назвал случившееся варварской акцией киевского режима, которая привела к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе, а СК РФ квалифицировал случившееся как теракт. Херсонская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20240519/kastyukevich-1946976050.html
https://ria.ru/20240111/ges-1920647639.html
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россия, херсонская область , днепр (город), владимир путин, следственный комитет россии (ск рф)
Россия, Херсонская область , Днепр (город), Владимир Путин, Следственный комитет России (СК РФ)
Охранявшие Каховскую ГЭС военные рассказали, как ВСУ подорвали ее
Бойцы группировки войск "Днепр" рассказали, как ВСУ подорвали Каховскую ГЭС
ГЕНИЧЕСК, 6 июн - РИА Новости. Бойцы группировки войск "Днепр" ВС РФ, охранявшие год назад Каховскую ГЭС, рассказали РИА Новости о том, как именно она была атакована и подорвана украинскими войсками.
«
"Это был подводный удар. Что-то подводное было выпущено. Сейчас в этой сфере все развивается очень быстро, и вполне возможно, что могли закрепить, что-то придумать", - сказал РИА Новости боец с позывным "Заяц", находившийся в момент разрушения Каховской ГЭС непосредственно на позициях на станции.
По словам бойцов, украинские войска на протяжении долгого времени, вплоть до самого подрыва Каховской ГЭС, обстреливали дамбу из минометов, артиллерии и РСЗО HIMARS.
"До этого момента были предприняты попытки обстрела дамбы минометами восемьдесят вторым и сто двадцатым. (Чем конкретно был нанесен удар) не могу сказать. Под водой была вспышка. И после этой вспышки все и пошло. Я думаю, это, скорее всего, что-то ... подводное... Может быть… ракета какая-нибудь подводная… Теоретически возможно, (что) это был и подводный дрон. После его удара произошло уже разрушение и самой дамбы", - сообщил российский военный с позывным "Малой".
По словам бойцов, главный удар, разрушивший платину, произошел в 2 часа ночи.
"Был нанесен удар. Толкнуло ГЭС. Прямо так сильно толкнуло. После этого начали наблюдать, как разрушается мост, падали краны. Как упало несколько кранов, начали уходить под воду "стаканы". После начала разрушаться сама ГЭС... То есть по стенам пошли трещины", - сообщил военнослужащий.
Плотина Каховской ГЭС рухнула в ночь на 6 июня 2023 года после серии ракетных ударов, нанесенных украинскими войсками. Президент России Владимир Путин
назвал случившееся варварской акцией киевского режима, которая привела к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе, а СК
РФ квалифицировал случившееся как теракт.
Херсонская область
— регион России, расположенный в нижнем течении Днепра
, омывается Азовским и Черным морями
. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон
, удерживают украинские войска.